Сколько разновидностей фонариков СССР Вы помните?

Тут надо немного пояснить. Массово продавались фонарики под две батарейки 373, да и еще с маленьким отражателем. Удобно носить, но у ребятишек они не котировались -светят слабо. Поэтому старались достать фонарик с большим отражателем и на три или четыре батарейки 373. Вот они действительно светили как прожектор.

Есть интересная история связанная с фонариками под 4 батарейки.