Сколько разновидностей фонариков СССР Вы помните?

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Быдло-отец матом отчитывал ребенка на глазах у изумленных прохожих Быдло-отец матом отчитывал ребенка на глазах у изумленных прохожих 35 человек, у которых день явно не задался 35 человек, у которых день явно не задался Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Чарующие портреты женщин со всего мира Чарующие портреты женщин со всего мира В Бразилии прохожие задержали и жестоко наказали грабителя В Бразилии прохожие задержали и жестоко наказали грабителя Переделала старое трюмо в кухню для внуков Переделала старое трюмо в кухню для внуков "И хорошее настроение не покинет больше вас". Актерские байки и интересные снимки наших любимых актеров "И хорошее настроение не покинет больше вас". Актерские байки и... Прикольные фото и картинки Прикольные фото и картинки Князь или чекист: кому стоять на Лубянке? Князь или чекист: кому стоять на Лубянке? Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки В Киеве куски льда со снегом рухнули на припаркованный в неположенном месте автомобиль В Киеве куски льда со снегом рухнули на припаркованный в... Опять к новым законам привыкать: Россия. Март. Нововведения Опять к новым законам привыкать: Россия. Март. Нововведения Последние мили до родных берегов российские дипломаты преодолели, толкая железнодорожную платформу Последние мили до родных берегов российские дипломаты преодолели,... Как выглядит мир для людей с заболеваниями глаз Как выглядит мир для людей с заболеваниями глаз Pin-Up: предвестник сексуальной революции 60-х Pin-Up: предвестник сексуальной революции 60-х В Москве три трансвестита накурили, изнасиловали и ограбили гастарбайтера В Москве три трансвестита накурили, изнасиловали и ограбили... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Как выпивка спасла пекаря с «Титаника» и еще десятки пассажиров затонувшего лайнера Как выпивка спасла пекаря с «Титаника» и еще десятки пассажиров... Мама "особенного" третьеклассника разобралась с учительницей по-взрослому Мама "особенного" третьеклассника разобралась с учительницей...
Сколько разновидностей фонариков СССР Вы помните?

Сколько разновидностей фонариков СССР Вы помните? (24 фото)

Автор:
26 февраля 2021 12:30
Метки: интересно   история   фонарики   
548
24

Казалось бы, что там вспоминать то, выбор же был не большой: "плоский", "круглый" да "жучок". На самом же деле в СССР выпускалось огромное количество разнообразных фонариков. Увы, не все типы довелось нам подержать в руках.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересно   история   фонарики   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
25
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
60k
Доктор Джонс 3 часа назад
Вот шахтёрский фонарь:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
4k
ваня панкин 2 минуты назад
где-то на чердаке вот такой лежит, надо будет поискать...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
135
Вячеслав Брюханов 10 минут назад
Ещё был фонарик подводный. Его нет в подборке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
KiploksAKS Полчаса назад
Все эти конструкции появились в период Первой Мировой войны, в основном в Германии. И изготавливались, первоначально, из латуни. Латунь обеспечивала хороший контакт между частями корпуса, и фонарики давали устойчивый свет.
Но после Второй Мировой корпуса стали делать из алюминия и никелированной жести, и контакты стали ненадёжны. Особенно у трубчатых фонарей - ии приходилось периодически крутить крышки, иначе терялся контакт и лампочка гасла.
У современных китайских та же беда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
KiploksAKS 42 минуты назад
"Мы их называли армейскими."
И правильно называди. Фонарики выдавали офицерам автотранспортных подразделений, военным регулировщикам и сапёрам. Сапёрам - чтобы отмечать проходы в минных полях и заграждениях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Похабыч Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Sergey Nike Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Hallo FreeSpace Час назад
вещь конечно желанная , но какое же это было барахло ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Alex 2 часа назад
До сих пор помню название модели. ФКБ-3

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
540
And Kkk Alex 2 часа назад
И батарейку из него было хрен выковыришь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
alexis Alex 2 часа назад
И ещё были в металлическом корпусе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Анатолий Соколов 3 часа назад
у "мталлических" фонариков была ещё одна "опция", про которую не упомянул автор - регулировка "светового потока" ( типа ближний/дальний свет у автомобиля ) - на фото видно диагональную прорезь и "направляющий" штырёк - при повороте отражатель смещался относительно лампочки вперёд/назад - и фонарик давал или широкий и относительно неяркий свет - или узкий и более яркий ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Руслан Анатолий Соколов 2 часа назад
Вот только толку от этого было не ахти. С советскими фонарями разве что в тёмном помещении было норм, а вот на улице толку практически никакого, ну разве что в лужу не наступишь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Федя Хитрый Анатолий Соколов Час назад
Полежит такой с батарейками и привет. Весь покрывается белым окислом. Да так что и не регулируется и батарейки не достать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
171
Hexo4uha 3 часа назад
Самара, пластиковые под плоскую батарейка - жуткая пакость. Если с квадратной батарейкой еще так-сяк, то с двумя бочонками постоянно теряла контакт и гасла. Голова с лампочкой вываливалась. Выключатель заедал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Elmaestro 3 часа назад
потом на наш рынок пришел китай и похоронил всё производство отечественных фонариков.
для "динамо" есть более интересный вариант, нежели экспандер:
сначала крутишь ручку, типа заряжаешь, потом включаешь свет.
удобно, когда нужны обе руки, и при этом одна не занята экспандером.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Анатолий Соколов Elmaestro 3 часа назад
на даче лежит "современный" светодиодный вариант - можно "крутить ручку" для зарядки аккумулятора, можно заряжать через USB ( телефонной зарядкой ) - полной зарядки хватает минут на тридцать.
ручку крутить для полной зарядки нужно минут десять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Elmaestro Анатолий Соколов 2 часа назад
я про него.
только пока не найду переходник на usb.
те переходники, что в комплекте, для мобил аля нокиа 3310 и сони к550
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Анатолий Соколов Elmaestro 2 часа назад
у моего "старый" мини-usb - подходят шнуры от фотоаппаратов, видеорегистраторов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
BillyBonzz 3 часа назад
Автору спасибо за ностальгический пост! Погрел душу воспоминаниями. Я, как и любой советский мальчиша, имел страсть к фонарикам, зажигалкам, раскладным ножам, которых водилось всегда в огромном количестве. У меня было: фонарик Ленинград(красный), в металлическом корпусе, мне дед мой его подарил, однажды нашев его у себя в гараже. Но светил он так себе, потому что отражатель был уже местами облезлым. Был жучок, он он не особо пользовался популярностью, т.к. постоянно нажимать динамо-машину для выработки электричества было неудобно(собенно когда надо тихо и бесшумно лезть куда-нибудь), был фонарик на аккумуляторе, который можно подзаряжать от розетки, очень котировался т.к. не было гимора по поиску батарейки. Был с длинной ручкой на 373 элементах, но он не был популярным, т.к. эти элементы все шли в магнитофон переносной, который тоже на этих 373 элементах работал. Был точно такой же голубенький пластиковый, как у автора на картинке, который рядом с красным, он был очень популярен у нас, хороший регулируемый отражатель и работал он от квадратной батареи 4,5 вольт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Быдло-отец матом отчитывал ребенка на глазах у изумленных прохожих Быдло-отец матом отчитывал ребенка на глазах у изумленных прохожих Как русские матросы создали островное государство в Балтийском море Как русские матросы создали островное государство в Балтийском море Кто и зачем придумал татуировки Кто и зачем придумал татуировки Самые знаменитые эпидемии в истории человечества: чем дело кончилось? Самые знаменитые эпидемии в истории человечества: чем дело кончилось? Тайны американских идолов Тайны американских идолов Парень нашёл в подвале тайник 1903 года Парень нашёл в подвале тайник 1903 года
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3548140



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Накипело! Подборка убойных ответов людей, доведённых до ручки
3
126
Накипело! Подборка убойных ответов людей, доведённых до ручки
Другая судьба Юрия Сенкевича
7
116
Другая судьба Юрия Сенкевича
﻿
Набирающие популярность
Бывший сотрудник Макдональдса поставил точку в мифах о секретном меню
0
41
Бывший сотрудник Макдональдса поставил точку в мифах о секретном меню
В борьбе друг с другом и с зелёным змием до XX века. Украина. Речь Посполитая
0
16
В борьбе друг с другом и с зелёным змием до XX века. Украина. Речь Посполитая
Это все российское: чем радуют современные народные умельцы
Это все российское: чем радуют современные народные умельцы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#картинки#дтп#авто аварии#приколы#СССР#абсурд#настроение
#фото#интересное#история#Россия#люди#Разное#сша#прикольные#девушки#позитив
#интересно#животные#кино#актеры#аварии#знаменитости#автомобили#собака#забавно#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться