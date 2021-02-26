Сколько разновидностей фонариков СССР Вы помните?

Казалось бы, что там вспоминать то, выбор же был не большой: "плоский", "круглый" да "жучок". На самом же деле в СССР выпускалось огромное количество разнообразных фонариков. Увы, не все типы довелось нам подержать в руках.
Попался мне в руки интересный справочник "Товарный словарь" 1956 года. Так в ассортименте производимых фонариков практически уже перечислены все популярные виды.
Пожалуй самыми распространенными в СССР были фонарики под "плоскую" батарейку КБС (3336Л). Объясняется это очень просто: напряжения одного гальванического элемента недостаточно для освещения. Надо как минимум две батарейки, а лучше три. "Плоская" батарейка тем и хороша, что все три батарейки уже соединены и герметично закрыты. Придумал эту батарейку в 1901 году Пауль Шмидт.
Фонарики под "плоские" батарейки штамповали на многих заводах СССР, о чем свидетельствовали эмблемы с названием города на корпусе: "Черновцы", "Витебск", "Ленинград" и т.д.
Интересная особенность этих фонариков: в нем были отдельные держатели для запасной лампочки.
В новых моделях с пластмассовым корпусом запасных лампочек уже не было
В магазинах СССР, особенно сельских районах, батареек часто не было в продаже. В таких случаях был незаменим фонарик "Жучок". Кистевой эспандер и средство освещения одновременно.
Конструкция фонарика была очень прочной и служила несколько поколений. Фонарики этого типа выпускали даже в блокадном Ленинграде на заводе "Электросила"
Следующими по популярности были фонарики под "круглые" батарейки (373).
Тут надо немного пояснить. Массово продавались фонарики под две батарейки 373, да и еще с маленьким отражателем. Удобно носить, но у ребятишек они не котировались -светят слабо. Поэтому старались достать фонарик с большим отражателем и на три или четыре батарейки 373. Вот они действительно светили как прожектор.
Есть интересная история связанная с фонариками под 4 батарейки.
В советские времена часто проводили военные учения для войск стран Варшавского договора "Запад 81" (83,86 и т.д). В очередной раз место для учений было выбрано экстремальное: болотистая местность с бесконечными туманами. Наши офицеры быстро смекнули, что в такой сырости быстро наступит хана батарейкам в фонариках, поэтому по пути следования на полигон заглянули в магазин немецкой деревушки. Дальше диалог офицера с продавщицей:
-Презики есть?
-Есть
-Дайте один померить
-Нет! Мерить здесь нельзя!
-Продайте один
Офицер распаковывает презик, достает из сумки фонарик и одевает на него-хватило на всю длину фонарика до отражателя, а это около 25 см. Обрадованный таким фактом офицер говорит продавщице "Зер гуд!" и покупает презики для всех друзей, да еще и с запасом.
Долго потом в немецкой деревне фройляны шептались "Русиш офицерн" и разводили в стороны руки, показывая размер на рыбацкий манер....
Аккумуляторные фонари нам не нравились-светят не ярко, да и одной зарядки хватало ненадолго.
Особым шиком были сигнальные фонарики с разноцветными фильтрами. Мы их называли армейскими.
Правда они больше годились для хвастовства, а освещали слабо.
Продавались туристические (кемпинговые) фонарики, но никто из знакомых такими не пользовался.
В школе у нас, на случай отключения электричества, был дежурный фонарь на щелочных элементах. То ли шахтерский, то ли железнодорожников. Я не помню, чтобы его кто-то заряжал хоть раз, но он всегда светил отменно, разве что был габаритный и тяжелый. С виду он был приблизительно такой, но более вытянутый.
Если Вы не увидели в статье фонарик своего детства, то загляните в индустриальный музей-там точно найдется любой редкий фонарь.
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Но после Второй Мировой корпуса стали делать из алюминия и никелированной жести, и контакты стали ненадёжны. Особенно у трубчатых фонарей - ии приходилось периодически крутить крышки, иначе терялся контакт и лампочка гасла.
У современных китайских та же беда.
И правильно называди. Фонарики выдавали офицерам автотранспортных подразделений, военным регулировщикам и сапёрам. Сапёрам - чтобы отмечать проходы в минных полях и заграждениях.
для "динамо" есть более интересный вариант, нежели экспандер:
сначала крутишь ручку, типа заряжаешь, потом включаешь свет.
удобно, когда нужны обе руки, и при этом одна не занята экспандером.
ручку крутить для полной зарядки нужно минут десять.
только пока не найду переходник на usb.
те переходники, что в комплекте, для мобил аля нокиа 3310 и сони к550