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Приколы февраля

Приколы февраля (27 фото)

Автор:
24 февраля 2021 18:16
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вечер   картинки   
2930
27
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Небольшая сборка февральских картинок, возможны баяны за этот месяц.

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Метки: Юмор   вечер   картинки   
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65  комментариев
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45k
noName 2 часа назад
Комментарий к фото
То есть петрушка его еще и 7 месяцев пёрла!?вот самовнушалка у человека работает...
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9k
Василий Сургайло 3 минуты назад
Комментарий к фото
Ага, представляю диалог:
- ты все стены пропылесосил?
- вроде да...
- а в туалете? И еще потолок в кухне забыл...
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7k
Прохожий3 5 минут назад
Комментарий к фото
Петрушка тоже всякая бывает. Лет десять назад Роспотребнадзора один из видов петрушки включил в список наркотиков. https://www.kp.ru/daily/25700.3/901507/https://www.kp.ru/daily/25700.3/901507/
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 6 минут назад
Слышь, ВОНЬ, почитай на досуге.
Авось чуть грамотней станешь....
Хотя, это уже вряд ли, но мало ли....
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488
Григорий Бабкин 16 минут назад
Комментарий к фото
Кофуля. Или Какафка?
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12k
Роман Полчаса назад
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Вроде, монитор к сети не подключен?
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10k
booz223 39 минут назад
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Псаки было бы символичней, наверное
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10k
booz223 44 минуты назад
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...шо, повыдергивали шнуры питания из мониторов?
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7k
Андрей Ма-С Час назад
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там 5 трубок и без винта хер перегрев пойдет)))) Пусть дальше ищут
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62
Племянник Путина Час назад
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ловак на максималках.
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62
Племянник Путина Час назад
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да в рот ноги этим млятским языкотворцам
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62
Племянник Путина Час назад
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Включается она конечно по другому....
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10k
Андрей Ватрушкин Час назад
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10k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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10k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Можно долго смотреть на текущую воду, даже принимать участие в ее течении.
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10k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Про голубые глаза.
Поспорили три друга у чьей жены больше задница.
Один говорит: "Вот у моей жены задница- ухожу на работу хлопну, прихожу вечером,
а она еще колышется!"
Другой:
-А у моей жены задница-уезжаю в командировку на неделю, хлопну по заднице.
Приезжаю, а она еще колышется.
Тритий:
-А у моей жены глаза голубые-голубые.
Друзья спрашивают:
-А причем здесь глаза?
-А остальное-жопа!!!
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10k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Маразм - он такой маразм.
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21k
Мойша 2 часа назад
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21k
Мойша 2 часа назад
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Таки для этих, сексотолерантных...
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780
Андрей 2 часа назад
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Да ладно...
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10k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Про херес.
Ссылка youtu.be
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