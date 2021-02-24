Перекупы: люди, утратившие всё человеческое

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Есть такие профессии, к представителям которой люди относятся очень настороженно: риелторы, таксидермисты, сотрудники полиции... и, конечно, перекупщики. Вот о последних из них и пойдёт речь.
О перекупах PS5
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Метки: PS5 Юмор интересное перекупщики перекупы прикол
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Конечно, мне повезло купить консоль на старте, поэтому мне смешно. Думаю, будь я без нее, тоже ненавидел бы этих идиотов.