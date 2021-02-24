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Перекупы: люди, утратившие всё человеческое

Перекупы: люди, утратившие всё человеческое (12 фото)

Автор:
24 февраля 2021 10:47
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: PS5   Юмор   интересное   перекупщики   перекупы   прикол   
1767
12

Есть такие профессии, к представителям которой люди относятся очень настороженно: риелторы, таксидермисты, сотрудники полиции... и, конечно, перекупщики. Вот о последних из них и пойдёт речь.

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Метки: PS5   Юмор   интересное   перекупщики   перекупы   прикол   
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7  комментариев
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3k
Мистер Фикс Час назад
Что заставляет людей мусолить разговор с перекупами? Нет-нет, настаивает - в игнор.
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22k
Vazari 19 минут назад
Помню продавал много-много лет назад, Деу Нексию. Один друг степей, по имени Эркен, звонил по три раза в день-торговался, хоть я сразу сказал, что ниже своей цены не уступлю. Он даже приехал еще раз в день, когда будущий покупатель её осматривал. На его глазах мы заключили сделку, а он после этого еще раза два звонил)))
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4k
RomaXz 43 минуты назад
О, перекупщики консолей многих выбесили. Там их и так мало, а какие-то якобы хитрые идиоты их ещё продают за двойную цену. И никто не берёт
В сети куча видео, как их заставляют ехать во всякую глушь и ждать по часу, прежде чем нах посылают.

Конечно, мне повезло купить консоль на старте, поэтому мне смешно. Думаю, будь я без нее, тоже ненавидел бы этих идиотов.
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19k
BillyBonzz Час назад
Автору, судя по всему, втюхали от мертвого осла уши)))) Автор, я тебе скажу как родному: перекупы -они везде и вокруг, они окружают тебя и ты часть их. Ты идешь в магазин за хлебушком, ты что его у производителя покупаешь? Нет, ты купил его у перекупа, который на тебе как минимум 50% стоимости заработал, а в некоторых случаях и 150%. Ты платишь коммуналку, ты думаешь что ты напрямую ее платишь поставщикам коммунальных услуг? Нет. Ты платишь ее управляющей компании, которая в свою очередь тоже перекуп и выставляет тебе тарифы на коммуналку с учетом своей маржи. Так что перекупы они везде, из них состоим мир, просто где то по разному они называются, а суть у всех одна.
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21k
Мойша BillyBonzz 41 минуту назад
Тогда уже иди дальше: хлебозавод, или пекарня муку и зерно не выращивают.
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19k
BillyBonzz Мойша 40 минут назад
ну ты меня понял
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