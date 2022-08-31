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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
Мелания Трамп, 1990-е
В 1990-е Мелания Кнавс (будущая Мелания Трамп) усиленно занималась модельным бизнесом в Словении, Италии, США.
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6.
Космонавт Георгий Гречко на борту космического комплекса «Союз-26» – «Салют» – «Союз-27». 1978 год
12.
Бродячий торговец обуви гэта, изготавливает свою продукцию. Япония 1915 г., Фотограф Эльстнер Хилтон
13.
Вулканолог Арпад Кернер висит на веревке над пылающим кратером вулкана Стромболи, 1933 год, Италия
17.
16-е декабря 1949-го года. Первая встреча Сталина и Мао Цзэдуна в Москве после двух отказов Сталина
22.
Дональд Трамп с конкурсантками Мисс Штат отдыхает на борту своей яхты в Атлантик-Сити, Нью-Джерси, 4 сентября 1988 года
24.
Виктор Павлов и Инна Чурикова. Москва. 1960-е годы.
Будущие советские народные артисты учились вместе в Щепкинском театральном училище в Москве
25.
Актер Том Микс (по некоторым источникам это все-таки был каскадер) перепрыгивает на лошади через Beale's Cut на съемках фильма «Three Jumps Ahead», 1923 год
29.
Москва, метро, наземный перегон между станциями "Измайловская" - "Измайловский парк" (ныне "Партизанская"). Здание за окном - электродепо "Измайлово" 1978 год, фото В. Златомрежев
38.
Госкомиссия по приемке блока № 3 Белоярской АЭС, 1980 год
В первом ряду второй слева - министр среднего машиностроения СССР, трижды Герой Социалистического труда Ефим Павлович Славский. Рядом - первый секретарь Свердловского обкома КПСС Б.Н. Ельцин
Источник:
АНТИФИШКИ
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