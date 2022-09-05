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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
05 сентября 2022 22:07
Метки: история   ретро   фото   
431
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Метки: история   ретро   фото   
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3k
Гур 4 часа назад
Вижу Монику ставлю лайк
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381
Миха 3 часа назад
27. эх, рогалики! разрезать вдоль и маслом намазать ммм ...
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6k
Джордж. Вашингтон. 4 часа назад
Девушку посередине (четвертая справа) видел в Люксембургском саду в Париже в виде статуи французской королевы. Одета так же, но наша пожалуй симпатичнее. Кто не верит - гуглите:-)
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