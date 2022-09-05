431
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
×
×
4.
Надпись на шлеме времен войны во Вьетнаме: «Война — это хороший бизнес — инвестируйте в своего сына», 1967 год
5.
Исчезающий жанр фотографии - групповое фото, на котором были бы запечатлены несколько поколений людей, объединенных родственными узами. СССР, 1961 год
11.
Афганские старшие офицеры преподносят советскому подполковнику ключ от Афганистана как символ того, что они всегда будут рады возвращению советских войск. Вывод советских войск из Афганистана. 1989 год
13.
Работники аэропорта разгружают самолет ВВС США, Lockheed C-5 Galaxy прибывший в Москву с грузом гуманитарной помощи, 10 февраля 1992 год
15.
Награждение на Зимних Олимпийских играх 1980 года (также известных как «Чудо на льду»): США заняли 1-е место, Советский Союз - 2-е, Швеция - 3-е
21.
Команда крейсера «Очаков» за две недели до восстания 14 (27) ноября 1905 г. и лейтенант Шмидт (в верхнем правом углу)
24.
Первый опытный образец танка сопровождения, позже получивший обозначение Т-18 (МС-1). 17 февраля 1927 года. СССР
25.
Солдат либерийской армии готовится казнить бывшего члена кабинета министров после государственного переворота 1980 года. Министр на фотографии: Сесил Деннис
29.
Председатель Мао Цзэдун и генералиссимус Чан Кайши на последней встрече в Чандуне, провинция Сычуань, Китай, 28 августа 1945 года
33.
Призеры Олимпийских игр 1936 года по плаванию Ленор Кайт (слева) и Элис Бриджес (справа) и подруга после заплыва...
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Почему и для чего: немного историй о привычных повседневных вещах
- Почему Александр Невский предпочёл монгольское иго западной помощи
- «Возвышенный» Блок, «Злая Библия» и другие любопытные факты обо всём на свете
- Пока индианка спала в саду, на неё заползла кобра
- Счастье: фото животных, которых спасли с улицы или из приютов
Новости партнёров