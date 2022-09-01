Автор:
01 сентября 2022 22:27
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
За столом собралась семья Героев Социалистического Труда Кадария (дочь, отец и мать) в колхозе им. Берия, Грузия, 1951 год
3.
Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков (1896—1974) разговаривает с британским фельдмаршалом Бернардом Монтгомери (Bernard Law Montgomery, 1887—1976) около Бранденбургских ворот Берлина. 12 июля 1945 года
4.
Петровский пассаж. В отделе радиотоваров. 1947 год. Фото: В.Д. Евграфов
5.
Инструктор политотдела пограничных войск КГБ СССР батька-сержант Лукашенко Ляксандр...1977-й год
6.
Питер Фальк с дочерью Кэтрин на съёмочной площадке сериала "Коломбо", 1975 год
7.
Рабочие во время перерыва. Плотина Шаста, Калифорния. Июнь 1942 год
8.
Челюсти акулы Мегалодон, США, 1929 год. Челюсти акулы Мегалодон, США, 1929 год
9.
У школьного стоматолога, Копенгаген, Дания, 1956 год
10.
Марлен Дитрих в Ленинграде. 1964 год
11.
Сенокос в Италии, 1959 год
12.
Начало 20-го века... Московский зоопарк - один из старейших в Европе (158 лет)
13.
Концертная бригада... Буба Касторский, Тарапунька, Штепсель и два танцора..1942-й год.
14.
Антивоенная пропаганда, пионерский лагерь "Океан". СССР. 1987 год
15.
Элизабет Хёрли, 1991 год. Британская актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер.
16.
Лавочка только для белых, Южная Африка, 1958 год
17.
Лампочка СССР. Образ Сталина вместо нити накаливания. Раритет, который сейчас стоит около 2000$
18.
Люди покидают дома в деревне рядом с г. Чернобыль, 1986 год
19.
США. Американская актриса Джейн Мэнсфилд на одной из фотосъемок. 1950 год
20.
28 мая 1987 года 18-летний немец Матиас Руст приземлился на своем самолете «Сессна-172Б Скайхок» на Красной Площади в Москве.
21.
Фердинанд Порше дарит Адольфу Гитлеру автомобиль на 50-летие.
23.
Собчак и Королёва, 1994 год
26.
Леонардо Ди Каприо, 1996 год
27.
Шотландцы перед отправкой на передовую, 1916 год
28.
Реклама Москвича 427, 1971 год
29.
Лето 1952 года, московский детский сад.
31.
Строитель Уинстон Черчилль
32.
Виктор Цой и Джоанна Стингрей в Японии. Апрель 1990 год
33.
Самая большая волна, зафиксированная людьми, наблюдалась около Японского острова Ишигаки в 1971 году. Волна имела высоту 85 метров.
34.
Тедди Смитт, 1960 год
35.
Рэмбо позирует для фото, с русским солдатом на съемках фильма. 1985 год
36.
Эвелин Смит - бывшая стриптизёрша, нанятая ревнивой женщиной для убийства своего возлюбленного .
37.
Отpяд пиoнepoв c вoжaтыми и пeдaгoгaми нa пляжe в Κpыму, 30-е.
38.
Королева Елизавета затаскивает принца Чарльза через окно, 1952 год
39.
Хранительницы старины... Суздаль, сентябрь 1986 года, в музее деревянного зодчества. Фото В. Златомрежев
40.
Версаче и Моника Белуччи, 1995
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