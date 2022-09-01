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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
01 сентября 2022 22:27
Метки: история   ретро   фото   
399
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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2  комментария
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3k
Станислав Вершинин 8 часов назад
Фотка №24 - это Ленинград, Казанский собор? Как-то тут написал, что помню квасные бочки только серебристого цвета - как меня желтобочечники отминусячили...
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660
Lexx 7 часов назад
А спустя годы, Наташа Королёва поняла поняла, что лошади это её и вышла замуж за кентавра.
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