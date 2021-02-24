FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Латинская Америка 20 постов • 3 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Латинская Америка 
Гран Торре Сантьяго — высочайший небоскрёб Чили

Гран Торре Сантьяго — высочайший небоскрёб Чили (5 фото)

Автор:
24 февраля 2021 10:33
Сообщество : Латинская Америка
Метки: Гран Торре Сантьяго   архитектура Чили   небоскрёбы Латинской Америки   небоскрёбы Чили   небоскрёбы Южного полушария   прикол   чили   
854
5

Это один из четырёх самых высоких небоскрёбов Южного полушария. Первый находится в Австралии и называется Q1. Кстати, про него мы уже писали.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Латинская Америка"
Метки: Гран Торре Сантьяго   архитектура Чили   небоскрёбы Латинской Америки   небоскрёбы Чили   небоскрёбы Южного полушария   прикол   чили   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Подарки, которые они заслужили: как поздравляли мужчин с 23 февраля (13 фото) Подарки, которые они заслужили: как поздравляли мужчин с 23 февраля (13 фото) Смешной пост о тупости, который точно не оценят глупые люди Смешной пост о тупости, который точно не оценят глупые люди "Вы все мне должны!": я же матери, которые окончательно обнаглели "Вы все мне должны!": я же матери, которые окончательно обнаглели Раздражающие и совершенно непонятные вещи, которые вызывают у всех недоумение Раздражающие и совершенно непонятные вещи, которые вызывают у всех недоумение Любовь и троллинг в мемах: как мужчины подшучивают над своими половинками Любовь и троллинг в мемах: как мужчины подшучивают над своими половинками "Оплати мой кредит, обеспечивай моего ребенка": как знакомятся разведенки с детьми "Оплати мой кредит, обеспечивай моего ребенка": как знакомятся разведенки с детьми
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

960600



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как сейчас выглядят парочки из популярных отечественных сериалов 2000-х
0
68
Как сейчас выглядят парочки из популярных отечественных сериалов 2000-х
25+ диалогов и комментариев для хорошего настроения
3
33
25+ диалогов и комментариев для хорошего настроения
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Отличная закуска из рыбы за 10 минут // Тартар из тунца с авокадо
0
2
Отличная закуска из рыбы за 10 минут // Тартар из тунца с авокадо
Мечта геймера на колесах: компания Lexus построила машину с игровым компьютером
0
16
Мечта геймера на колесах: компания Lexus построила машину с игровым компьютером
Подарки, которые они заслужили: как поздравляли мужчин с 23 февраля (13 фото)
Подарки, которые они заслужили: как поздравляли мужчин с 23 февраля (13 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#природа#интересное#новости#спорт#ретро#прикольные#настроение
#Юмор#факты#животные#кино#Украина#сатира#в мире#сарказм#жизнь#позитив
#люди#Россия#картинки#прикол#армия#подборка#автомобили#ситуации#красота#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться