Гран Торре Сантьяго — высочайший небоскрёб Чили

Строительство комплекса стратовало в июне 2006 года и должно было завершиться уже 2010 году, но мировой финансовый кризис внёс коррективы в сроки сдачи объекта. В результате архитектурный комплекс открыли в 2013 году. Башня стала не только самым высоким строением в Чили, но и во всей Южной Америке.