Гран Торре Сантьяго — высочайший небоскрёб Чили

Это один из четырёх самых высоких небоскрёбов Южного полушария. Первый находится в Австралии и называется Q1. Кстати, про него мы уже писали.
Высота небоскрёба составляет 300 метров.
Над проектом Гран Торре Сантьяго работало несколько архитекторов: Сезар Пелли (Аргентина), Аллемпарте Барреда (Чили), команда компании Watt International (Канада). Возведением занмалась чилийская корпорация Salfa Corp.
Внутренняя площадь помещений составляет 700 000 м2.
Строительство комплекса стратовало в июне 2006 года и должно было завершиться уже 2010 году, но мировой финансовый кризис внёс коррективы в сроки сдачи объекта. В результате архитектурный комплекс открыли в 2013 году. Башня стала не только самым высоким строением в Чили, но и во всей Южной Америке.
У башни 62 этажа, а также 6 этажей, расположенных под землёй.
На строительство потратили около $1 000 000 000.
Источник:
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