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Пусть эта порция юмора зарядит вас на несколько дней. Смейтесь на здоровье!
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— Как измерить силушку богатырскую? — Нужно умножить массушку на ускореньице!
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