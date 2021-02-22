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В Конго появился таинственный монолит, местные жители церемониться с ним не стали

В Конго появился таинственный монолит, местные жители церемониться с ним не стали (5 фото + 3 видео)

Автор:
22 февраля 2021 13:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Пришельцы   видео   конго   монолит   тайны   уничтожение   
1097
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Это странное металлическое сооружение с 2019 года порядком надоело всем. То оно внезапно появлялось в разных странах и континентах, то исчезало. Шло время, а выяснить кто же его автор так и не удалось. Появилось множество предположений о природе загадочного объекта. И вот добрался монолит до Африки.

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Метки: Пришельцы   видео   конго   монолит   тайны   уничтожение   
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1k
Антон Сорокин 43 минуты назад
Вот хорошо что его к нам не отправили, бомжи бы его сразу на металлолом сдали
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0
Павел Сотников 3 минуты назад
Тайна раскрыта
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1k
Владимир 9 минут назад
В любой непонятной ситуации - круши!
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12k
KOSTELLO 13 минут назад
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5k
Olga Raudis 14 минут назад
Допутешествовался. Макаки, сэр...
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57k
Опиум для народа Olga Raudis 2 минуты назад
Может быть. Вот только п"здеть можно,когда черные что-то в Европе крушат. А вот у себя на родине-а какое вам х"й дело? В чужой монастырь со своим иисусом не ходят. Или вы из пиндосов? Нет,а х"ли тогда п"здите что те вмешиваются и лезут везде,если сами так делаете?
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57k
Опиум для народа 19 минут назад
Да пох"й. Нашли над чем трястись...
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8k
Prospector 22 минуты назад
Этих уже не спасти.
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6k
Dima Полчаса назад
Какой то непонятный баобаб, подумали жители Конгоу, и решили его снести к чертям, от греха подальше.
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49k
stabskapitan Полчаса назад
монолит какой-то не монолитный
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939
Геннадий Николаевич Казаков Полчаса назад
Поглядел конечно как живут люди в республике Конго.
Климат такой вроде теплый, много зелени и воды... А живут как предки вообще ничего не поменялось
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1k
Владимир Геннадий Николаевич Казаков 8 минут назад
По этому им и не грозит восстание машин )
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595
eskar Полчаса назад
Правильно, любую непонятную хрень нужно сжечь или солиться на неё) Дикий народ, не понятно чем они отличаются от обитателей джунглей. А вообще организаторы оказались не продуманными ребятами. Нужно было снабдить это изваяние возможностью херачить слабым напряжением. А спустя время врубить динамик, изваяние провозглашает себя богом и требует поклонения. Аборигены начинают ему молиться, приносить дары, далее жертвоприношения животных. Далее это перерастает в культ и сожжение тех, кто кидал камнями. Веселуха полная, уровень культуры «растёт» мгновенно, да здравствует BLM и прочие «высококультурные» движухи.
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16k
Сталкер Полчаса назад
Монолит?
Аффтар, ты, бестолковое, сначала хоть поинтересуйся, что это слово означает.
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17k
kamanch Сталкер Полчаса назад
Там было несколько тонких монолитов, которые установили определенным образом и между ними оказались воздушные пустоты.
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19k
InfoVoin Сталкер 14 минут назад
это именно то что есть, ты же СТАЛКЕР, должен был его тоже видеть в Саркофаге)
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149k
☭Cheкаво☭ 43 минуты назад
Мачете бы наделали, если метал норм.
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38k
Const ☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Думаю, хреновый там металл.
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