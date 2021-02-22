В Конго появился таинственный монолит, местные жители церемониться с ним не стали

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Это странное металлическое сооружение с 2019 года порядком надоело всем. То оно внезапно появлялось в разных странах и континентах, то исчезало. Шло время, а выяснить кто же его автор так и не удалось. Появилось множество предположений о природе загадочного объекта. И вот добрался монолит до Африки.
В субботу, 13 февраля, жители столицы Конго Киншасе с удивлением обнаружили на кольцевой развязке таинственный монолит. Но в отличие от европейцев не стали им восхищаться и выдвигать версии о его происхождении. Когда первый шок прошёл, вся молодёжь сделала с монолитом селфи на память. Чиновники, как и положено, высказались на его фоне о необычности ситуации и поставили пару полицейских для охраны.
Но к среде более консервативная часть жителей решила не рисковать и избавиться от неожиданного гостя. Представители полиции решив, что не стоит грудью бросаться на защиту монолита, ретировались с пути решительно настроенных граждан.
Люди вначале осторожно покидали камни в таинственный объект. Когда же с неба в них не ударила молния и прочих "чудес" не свершилось, граждане и вовсе перешли к активным действиям. Впоследствии выяснилось, что это не монолит, а всего лишь полая конструкция, покрытая листами железа. Полностью демонтировать её толпа не смогла. Коллективно приняли решение на всякий случай сжечь подозрительный монумент.
Faut il en rire ou en pleurer? RDC eloko ya makassi!! Le mythe du monolithe détruit 😅 en une journée pic.twitter.com/sU24KslAob— Arnold Katako (@arnoldkatako) February 17, 2021
People destroy one mysterious monolith in Kinshasa. pic.twitter.com/nBmPYjI4fF— 👁🗨 (@BoMulume) February 17, 2021
Пока толпа под восторженные вопли ожесточённо рвала монолит на части, конговцы делились мыслями, кто же всё-таки додумался установить этот столб. В топе были пришельцы, сектанты, дьявол и даже местный мэр.
Мэр Киншасы Бейллона Гайбене подобные обвинения в свой адрес отверг. И заявил, что образцы метал, из которого сделана конструкция он направил на исследование.
А вообще, монолит прожил интересную жизнь.
Мэр Киншасы Бейллона Гайбене подобные обвинения в свой адрес отверг. И заявил, что образцы метал, из которого сделана конструкция он направил на исследование.
А вообще, монолит прожил интересную жизнь.
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Климат такой вроде теплый, много зелени и воды... А живут как предки вообще ничего не поменялось
Аффтар, ты, бестолковое, сначала хоть поинтересуйся, что это слово означает.