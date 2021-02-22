В Конго появился таинственный монолит, местные жители церемониться с ним не стали

В субботу, 13 февраля, жители столицы Конго Киншасе с удивлением обнаружили на кольцевой развязке таинственный монолит. Но в отличие от европейцев не стали им восхищаться и выдвигать версии о его происхождении. Когда первый шок прошёл, вся молодёжь сделала с монолитом селфи на память. Чиновники, как и положено, высказались на его фоне о необычности ситуации и поставили пару полицейских для охраны.