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Загадочный монолит, исчезнувший в американской пустыне, обнаружили в Румынии

Загадочный монолит, исчезнувший в американской пустыне, обнаружили в Румынии (9 фото)

Автор:
02 декабря 2020 09:17
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: в мире   загадка   объект   пустыня   сша   фото   юта   
3524
9
Металлический трехгранный монолит, как две капли воды похожий на тот, который недавно исчез в американском штате Юта , был обнаружен на северо-востоке Румынии.
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Источник:

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Метки: в мире   загадка   объект   пустыня   сша   фото   юта   
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31  комментарий
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20k
Vazari 2 часа назад
Загадочный монолит, исчезнувший в американской пустыне, обнаружили в Румынии
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82k
Феофан 7 минут назад
"Металлический трехгранный монолит, как две капли воды похожий на тот, который недавно исчез в американском штате Юта , был обнаружен на северо-востоке Румынии".

"Новый обелиск похож на своего товарища из США, но при этом отличается от него"

Автор, ты уж определись как-нибудь - "как две капли" или "отличается".
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2k
Дмитрий Смирнов 7 минут назад
Все что где-то пропало рано или поздно оказывается в Румынии)
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4k
Leo Sun 9 минут назад
Если претендуете на публикацию новостей, то они должны быть актуальными.

Он вчера ещё в Румынии пропал, а у вас сегодня только "появился".

"Я не тормоз - я медленный газ"
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1k
Kariya Полчаса назад
Пятый элемент, продолжение)
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17k
Will2006 Полчаса назад
Помнится, рекламная кампания Кловерфилда сопровождалась примерно такой же волной в прессе. Думаю, и на этот раз перед нами вирусная реклама какой-нибудь хрени
"Ничто не ново под Луной"
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5k
Дмитрий Полчаса назад
А где этот лысый?? Что экстрасенсов вел? Почему он еще все не объяснил?
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5k
Skrip 37 минут назад
Загадочный монолит, исчезнувший в американской пустыне, обнаружили в Румынии
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2k
Дарвин и аморальная премия 59 минут назад
Вообще пох на все это
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779
zu4ara Час назад
они всё знают !

они всё знают !
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4k
Дмитрий Горчилин zu4ara 57 минут назад
Мне чем нравилось кино про этих ребят- в воздухе витает загадочный вопрос: кто им табель закрывает?
На работу не ходят, начальство вообще не в курсе что они делают, местами даже против мнения руководства чудят- а зарплату продолжают платить. Самая таинственная часть сериала!
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704
Владимир Час назад
Почему этой новости еще не было на РенТВ?
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18k
Добрый Алабай Час назад
Кто-то маяки расставляет. 2020 ещё не закончился.
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5k
Владимир Час назад
Загадочный монолит, исчезнувший в американской пустыне, обнаружили в Румынии
Загадочный монолит, исчезнувший в американской пустыне, обнаружили в Румынии
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315
Тюлень Боевой Час назад
По любому цыгани виноваты

Ссылка www.youtube.com
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26k
Aleksandr Час назад
Загадочный монолит, исчезнувший в американской пустыне, обнаружили в Румынии
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1k
boom Час назад
Насквозь прошел
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961
Alex 2 часа назад
Ничего удивительного,обыкновенная телепортация.
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21k
Е-Лена 2 часа назад
Напомнило: ))))))
Напомнило: ))))))
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19k
Ратибор 2 часа назад
Это перископ подземной лодки
Это перископ подземной лодки
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321
Рафаэль 2 часа назад
Капец у кого-то столько свободного времени...
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5k
mbr Рафаэль Полчаса назад
Ну вообще-то вся жизнь человека это свободное время.
Если через вас идёт часть общественных ресурсов, которые вы контролируете, то вам нет необходимости работать на систему, чтобы кормить паразитов.
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24k
DeadMan 2 часа назад
цыгане спи@дили и унесли домой.
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27k
EvilHomer DeadMan 2 часа назад
100% они:)))))
Ссылка www.youtube.com
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7k
Wollas EvilHomer Полчаса назад
Твоюж дивизию... я думал что много в жизни повидал, но такую дичь дикую, вижу впервые. Юка-ю мать их.
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1k
aznak Wollas Полчаса назад
Румынская Стекловата.
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