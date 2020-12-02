Загадочный монолит, исчезнувший в американской пустыне, обнаружили в Румынии

Кто убрал первый объект — неизвестно, но зато вскоре после этого новый монолит появился в Румынии возле Петродавско-Дакийской крепости.



Новый обелиск похож на своего товарища из США, но при этом отличается от него — румынская версия более высокая (около 4 метров), а ещё на ней есть подобие «узора». Но их объединяет одно — никто не знает, как они появились.