Загадочный монолит, исчезнувший в американской пустыне, обнаружили в Румынии

Металлический трехгранный монолит, как две капли воды похожий на тот, который недавно исчез в американском штате Юта , был обнаружен на северо-востоке Румынии.
2020 — поистине интересный год. Сейчас он близится к концу, но при этом не сбавляет своих оборотов и продолжает удивлять всех в своём стиле. В конце ноября в американской пустыне был обнаружен загадочный монолит, чьё происхождение так и не удалось понять. Вскоре он пропал, а через неделю похожий объект появился на другом континенте — в Румынии. И он тоже оказался загадкой.
18 ноября в пустыне штата Юта, США, обнаружили загадочный объект
Его заметили сотрудники департамента общественной безопасности, когда пролетали мимо на вертолёте. Они спустились на землю, чтобы рассмотреть явно необычный для пустыни предмет — огромный монолит.
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Нашедшие монолит работники сообщили, что примерные размеры объекта 3-3,5 метра
По их словам, он выглядел так, будто его установили там, а не сбросили с неба. Сомнительно, что монолит установили учёные или пришельцы — он оказался больше похож на произведение современного искусства или отсылку к фильму «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика.
Один из сотрудников, нашедших монолит, признался, что тот — самая странная вещь, которую он видел за время работы.
Несмотря на то, что точное местонахождение объекта не сообщалось, люди всё равно смогли его обнаружить и увидеть странный монолит своими глазами. Правда, долго исследовать его у зевак не получилось — загадочный обелиск исчез.
Но через неделю после исчезновения первого монолита появился второй — на этот раз в Румынии
Кто убрал первый объект — неизвестно, но зато вскоре после этого новый монолит появился в Румынии возле Петродавско-Дакийской крепости.
Новый обелиск похож на своего товарища из США, но при этом отличается от него — румынская версия более высокая (около 4 метров), а ещё на ней есть подобие «узора». Но их объединяет одно — никто не знает, как они появились.
Новый обелиск похож на своего товарища из США, но при этом отличается от него — румынская версия более высокая (около 4 метров), а ещё на ней есть подобие «узора». Но их объединяет одно — никто не знает, как они появились.
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"Новый обелиск похож на своего товарища из США, но при этом отличается от него"
Автор, ты уж определись как-нибудь - "как две капли" или "отличается".
Он вчера ещё в Румынии пропал, а у вас сегодня только "появился".
"Я не тормоз - я медленный газ"
"Ничто не ново под Луной"
На работу не ходят, начальство вообще не в курсе что они делают, местами даже против мнения руководства чудят- а зарплату продолжают платить. Самая таинственная часть сериала!
Если через вас идёт часть общественных ресурсов, которые вы контролируете, то вам нет необходимости работать на систему, чтобы кормить паразитов.