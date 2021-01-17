WhatsApp начал терять пользователей из-за грядущего обновления политики конфиденциальности

На фоне этого скандала в последние дни наблюдается серьезный приток пользователей в мессенджеры для обмена зашифрованными сообщениями Signal и Telegram - несколько миллионов новых загрузок (Telegram получил около 1,7 миллиона загрузок, а Signal - 1,2 миллиона загрузок).



Павел Дуров, основатель Telegram, сказал: "Люди больше не хотят обменивать свою конфиденциальность на бесплатные услуги".



Илон Маск, возможно, тоже немного "помог" WhatsApp потерять миллионы пользователей. Он написал в Твиттере "Используйте Signal" 7 января, в тот же день, когда у Signal произошел резкий скачок загрузок.



Установки приложения WhatsApp за первые семь дней января упали примерно на 13% по сравнению с предыдущей неделей.