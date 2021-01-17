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WhatsApp начал терять пользователей из-за грядущего обновления политики конфиденциальности

WhatsApp начал терять пользователей из-за грядущего обновления политики конфиденциальности (3 фото)

Автор:
17 января 2021 12:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Telegram   WhatsApp   Что происходит   мессенджеры   обновление   скандал   фейсбук   
1462
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WhatsApp еще в конце прошлого года объявил о том, что в феврале вступит в силу новое пользовательское соглашение. Пункт о том, что мессенджер будет передавать персональные данные пользователя корпорации Facebook, вызвал негативную реакцию, и люди начали массово уходить к конкурентам, таким как Signal и Telegram. Теперь WhatsApp пытается оправдаться и даже перенес срок внедрения обновления на середину мая.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Telegram   WhatsApp   Что происходит   мессенджеры   обновление   скандал   фейсбук   
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17  комментариев
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80k
ЮрГен 2 часа назад
А кто-то думает, что сейчас Лицокниге ничего не известно о том, что пишется и говорится в WhatsApp?!... Вы серьёзно думаете, что ресурс принадлежащий Facebook, что-то скрывает от хозяев?...И что за вой поднялся? Народ, который расплачивается банковскими картами, зарегистрированный на госресурсах, носящий в карманах смартфоны с полной геолокацией и с аккумуляторами, которые нельзя вытащить и значит полностью отключить аппарат, волнуется о сохранности своих персональных данных...Вы серьёзно?!
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42k
SinigamiRuuk 53 минуты назад
Нашли с чего волноваться...
Уже всё в сети.

Я даже пару раз с этого прикол ловил. С помощью "умной камеры" на телефоне наводил на девчат в баре и тут же про них все соц.сети...

И смотришь, одна с прицепом, другая там с парнем на аватарке...
Третья вообще с Урала родом...

И это информация в ОТКРЫТЫХ источниках которую они пополняют сами...
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21k
Bayker 59 минут назад
WhatsApp начал терять пользователей из-за грядущего обновления политики конфиденциальности
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25k
Антон 59 минут назад
Да не перейдёт никто на ваш сраный телеграм, успокойтесь.
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21k
Bayker Час назад
WhatsApp начал терять пользователей из-за грядущего обновления политики конфиденциальности
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21k
Bayker 58 минут назад
WhatsApp начал терять пользователей из-за грядущего обновления политики конфиденциальности
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9k
Андрей Ватрушкин Час назад
Ссылка youtu.be
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87k
сапер Водичка 2 часа назад
WhatsApp начал терять пользователей из-за грядущего обновления политики конфиденциальности
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9k
Джон Уик 2 часа назад
Соглашение у меня выскакивало но я не соглашался. (:
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31k
Опаньки Джон Уик 2 часа назад
написано: в феврале
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4k
Leo Sun Опаньки 38 минут назад
Это не мешает соглашению периодически выскакивать уже сейчас.
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4k
Leo Sun Джон Уик 38 минут назад
Та же фигня)) Обычно игнорирую до последнего)
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31k
Опаньки Leo Sun 45 секунд назад
и что? Выскакивает и идет на**р
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3k
TirAn 2 часа назад
Личо мне скрывать пока не чего. Так и передайте в АНБ, ФБР, ЦРУ, и конечно FSB.
Пока не начали блокировать как в шса, меня устраивает. Потом начну писать письма и ждать ответа 2-3 недели.
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10k
paranoid TirAn Полчаса назад
Да не в этом дело.. А в том что фейсбук будет навязывать тебе потребление через рекламу со все большей эффективностью.
Оглянуться не успеешь как весь дом будет в хламе, а ты в кредитах по уши.
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9k
albedo 2 часа назад
Как страшно (сарказм).
Как понимаю - от Гугла и Айфонов тоже стали отказываться?
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