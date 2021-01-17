WhatsApp начал терять пользователей из-за грядущего обновления политики конфиденциальности

WhatsApp еще в конце прошлого года объявил о том, что в феврале вступит в силу новое пользовательское соглашение. Пункт о том, что мессенджер будет передавать персональные данные пользователя корпорации Facebook, вызвал негативную реакцию, и люди начали массово уходить к конкурентам, таким как Signal и Telegram. Теперь WhatsApp пытается оправдаться и даже перенес срок внедрения обновления на середину мая.
WhatsApp объявил об изменении политики конфиденциальности 7 января. Согласно ему все страны за пределами Европы и Великобритании должны разрешить приложению обмениваться данными с Facebook.
Если изначально новую политику конфиденциальности предполагалось ввести 8 февраля, то теперь эту дату изменили на 15 мая. "Мы переносим дату, когда пользователям будет предложено посмотреть и принять условия обновления. До этого момента ни одна учетная запись не будет приостановлена или удалена", - говорится в сообщении WhatsApp.
Таким образом, компания решила взять паузу, чтобы "устранить дезинформацию о конфиденциальности и безопасности". Разработчики утверждают, что произошла путаница, и в действительности никто никакие личные данные Фейсбуку отправлять не собирался.
Таким образом, компания решила взять паузу, чтобы "устранить дезинформацию о конфиденциальности и безопасности". Разработчики утверждают, что произошла путаница, и в действительности никто никакие личные данные Фейсбуку отправлять не собирался.
На фоне этого скандала в последние дни наблюдается серьезный приток пользователей в мессенджеры для обмена зашифрованными сообщениями Signal и Telegram - несколько миллионов новых загрузок (Telegram получил около 1,7 миллиона загрузок, а Signal - 1,2 миллиона загрузок).
Павел Дуров, основатель Telegram, сказал: "Люди больше не хотят обменивать свою конфиденциальность на бесплатные услуги".
Илон Маск, возможно, тоже немного "помог" WhatsApp потерять миллионы пользователей. Он написал в Твиттере "Используйте Signal" 7 января, в тот же день, когда у Signal произошел резкий скачок загрузок.
Установки приложения WhatsApp за первые семь дней января упали примерно на 13% по сравнению с предыдущей неделей.
Павел Дуров, основатель Telegram, сказал: "Люди больше не хотят обменивать свою конфиденциальность на бесплатные услуги".
Илон Маск, возможно, тоже немного "помог" WhatsApp потерять миллионы пользователей. Он написал в Твиттере "Используйте Signal" 7 января, в тот же день, когда у Signal произошел резкий скачок загрузок.
Установки приложения WhatsApp за первые семь дней января упали примерно на 13% по сравнению с предыдущей неделей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Уже всё в сети.
Я даже пару раз с этого прикол ловил. С помощью "умной камеры" на телефоне наводил на девчат в баре и тут же про них все соц.сети...
И смотришь, одна с прицепом, другая там с парнем на аватарке...
Третья вообще с Урала родом...
И это информация в ОТКРЫТЫХ источниках которую они пополняют сами...
Пока не начали блокировать как в шса, меня устраивает. Потом начну писать письма и ждать ответа 2-3 недели.
Оглянуться не успеешь как весь дом будет в хламе, а ты в кредитах по уши.
Как понимаю - от Гугла и Айфонов тоже стали отказываться?