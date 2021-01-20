FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4493 поста • 1157 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
"Ничего. Проехали": девушка довела своего парня

"Ничего. Проехали": девушка довела своего парня (2 фото)

Автор:
20 января 2021 11:31
Сообщество : Истории
Метки: WhatsApp   истории   отношения   переписка   переписка WhatsApp   разрыв отношений   
13607
2
Жил он долго и счастливо.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: WhatsApp   истории   отношения   переписка   переписка WhatsApp   разрыв отношений   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
36
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
36  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 5 часов назад
М-да, фантазия чупакабры ниже плинтуса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
2k
Александр Полчаса назад
Феерическая х.уй.ня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
sanchesS80 38 минут назад
Если это правда, то вполне обычная ситуация когда двое уже морально готовы разбежаться, нужен только повод.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Elmaestro 53 минуты назад
е.б.а.т.ь. какой длинный экран на смартфоне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
101
Dimi 58 минут назад
"Ничего. Проехали": девушка довела своего парня
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Она хотеля новый айфон
Она хотеля новый айфон
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
333
Электроник Час назад
Мельчает писака. Халтуру гонит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Мойша 2 часа назад
"Ничего. Проехали": девушка довела своего парня
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
евгений Мойша Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
евгений 51 минуту назад
вроде бы показывает что все рабочее
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Павел 2 часа назад
Чупа,она правду говорит,ты всю жизнь один будешь с такими историями
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Aleks 2 часа назад
Суть укладается в три фразы
- Ты мной совсем не интересуешся...
- Пошла на ху.й...
- Ок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Racer777 3 часа назад
У Чупы новое увлечение - сочинять всякую %уйню и впаривать ее в редактор сообщений.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
294
ЕвГений:-// 3 часа назад
Прям сюжет для новой книги Дарьи Донцовой)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Олег ЕвГений:-// Час назад
Неужели убийца- садовник?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Аня 3 часа назад
Чупа, прекрати уже переписываться сама с собой, или включи фантазию, палишься же на такой лаже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Inlex 3 часа назад
не алень, но мужчина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
354
Миша 3 часа назад
"Ничего. Проехали": девушка довела своего парня
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
vagon1 3 часа назад
Скоро будут напрямую брать тексты с Анекдот.ру и копировать на бело-зелененький фон!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Manul 3 часа назад
в свои 40+ как же я его понимаю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Will2006 3 часа назад
Жил был один принц, который однажды спросил прекрасную принцессу: "Ты выйдешь за меня замуж?" И она ответила: "... НЕТ!!!"
И принц жил долго и счастливо, ездил на охоту и рыбалку, каждый день встречался с друзьями, пил много пива, и нажирался в сопли, и играл в гольф, и раскидывал носки по дворцу, и не опускал крышку унитаза, и тра%ал служанок, соседок, и подружек, и пел в душе, и пердел когда ему вздумается, и громко рыгал, и чесал себе яйца.
Конец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Bartello Will2006 2 часа назад
Ииии...Где конец?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Адил Bartello 2 часа назад
Конец истерся от частого использования
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Leo Sun 4 часа назад
Опять выдумки)) Вряд ли такая стала бы ждать ответа больше 5 часов. Она уже спустя 3 минуты начала бы истерить: "Где ты?", "Почему не отвечаешь?", "Мы расстаёмся".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ivan 4 часа назад
ТП...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Федор Медведев 4 часа назад
не лень самому себе писать, самому себе отвечать, а потом еще и выкладывать это в сеть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
kamanch Федор Медведев 3 часа назад
Он же должен был кому-то рассказать о произошедшем!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 4 комментария
Папа может: мужчины, которые в одиночку растят детей Папа может: мужчины, которые в одиночку растят детей Горе-мать проснулась Горе-мать проснулась Знакомство двух немолодых людей Знакомство двух немолодых людей Этот чарующий запах уходящего 2020… Этот чарующий запах уходящего 2020… Когда одним дали премию на НГ, а другим — нет Когда одним дали премию на НГ, а другим — нет Новый год удался! Парня занесло в Химки Новый год удался! Парня занесло в Химки
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

108222



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
10 интересных конструкторских решений на старых авто, которые ушли в небытие
0
116
10 интересных конструкторских решений на старых авто, которые ушли в небытие
Костюмированный бал Романовых - фотографии 1903 года в цвете
8
147
Костюмированный бал Романовых - фотографии 1903 года в цвете
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Компания Virgin Orbit провела второй испытательный пуск, закончившийся успехом!
0
22
Компания Virgin Orbit провела второй испытательный пуск, закончившийся успехом!
Старенький Fiat Panda и гиперкар Ferrari сразились на заснеженной дороге
0
5
Старенький Fiat Panda и гиперкар Ferrari сразились на заснеженной дороге
Папа может: мужчины, которые в одиночку растят детей
Папа может: мужчины, которые в одиночку растят детей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
7
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#Россия#прикол#автомир#дтп#приколы#авария дня#позитив#подборка
#интересно#познавательно#люди#интересное#аварии#истории#авто аварии#картинки#СССР#планета
#факты#животные#история#кино#автомобили#новости#жизнь#космос#прикольные#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться