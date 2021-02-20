Немного о кино

2.
«Бесславные ублюдки»
А теперь представьте, каково Сэндлеру, которого из-за роли в комедии с Сетом Рогеном не отпустили сниматься у Тарантино
3.
«Психо»
Режиссер признавался, что снимал на черно-белую пленку «чтобы избежать красной краски в сцене убийства Джанет Ли под душем». В цвете фрагмент производил не столько ужасающее, сколько отталкивающее впечатление. Также Хичкоку понравилось визуальное решение французского триллера «Дьяволицы» Анри-Жоржа Клузо.
В «Психо» ему хотелось добиться схожего контрастного черно-белого изображения. Ну и кроме того использование черно-белой пленки вместо цветной в условиях самостоятельного финансирования было особенно актуально, поскольку позволило сэкономить бюджет
4.
«Назад в будущее III»
5.
«Гладиатор»
На крупных планах добавлялись стрелы в воздухе. Для общих — дублировались воины и их оружие, огни, взрывы и дымы
6.
«Вспомнить все»
7.
«Джон Уик»
8.
«Не время умирать»
9.
«Привидение»
Это модифицированный фотоаппарат Nikon с барабаном для пленки VistaVision, снимающий покадрово. Все это время он валялся на полке и ждал своего следующего часа. Он был разработан специально, потому что обычная кинокамера не проходила в узкий тоннель каменоломни. Здесь он тоже отлично вписался
10.
«Форрест Гамп»
Эти кадры снимались так: актеры играли в теннис без мячика под ускоряющиеся звуки метронома. Щелчок метронома означал удар ракетки по мячу, и актеры должны были попадать в ритм. А мячик был «дорисован» в кадры позже на компьютере. Причем, Том Хэнкс все время закручивал его при ударе, а Валентин — бил по косой.
Это нужно было воспроизвести при создании модели теннисного мячика. Forrest Gump - Ping Pong (il "making of")
11.
«Судья Дредд»
Только один автомобиль был с отделкой специально для съёмок внутри машины или непосредственно рядом с ней, все остальные были абсолютно пустые внутри, за исключением средств управления и сиденья водителя
12.
«Кошмар на улице Вязов»
На использовании последней настоял Инглунд, убедивший Крэйвена, что частично скрывая лицо Крюгера головным убором, можно усилить шоковый эффект от его уродства. Между тем, на поиск подходящей фетровой шляпы ушло около недели
13.
«Большой куш»
14.
«Терминатор»
Для сцены взрыва Терминатора был изготовлен такой же скелет из безопасного полиуретана. Для средних и крупных планов робота была сделана натуральной величины механическая верхняя часть туловища. Это была серьезная конструкция, на разработку которой ушел год. Она состояла из тысячи подвижных деталей и весила целых 82 кг.
Во время съемки этот скелет носили на себе два члена съемочной группы. Еще двое с помощью рычагов осуществляли движения рук и головы Терминатора
15.
«Крепкий орешек»
Она заняла 96 место в списке «100 величайших киноцитат» в 2007 году
16.
«Самолетом, поездом, машиной»
17.
«Большой Лебовски»
18.
«Криминальное чтиво»
Вместо оплаты она попросила Квентина следить за её домашним кроликом по имени Сладкий Зайчишка (англ. Honey Bunny), пока она была занята работой, однако режиссёр не внял её просьбам и кролик через некоторое время скончался. Тарантино позаботился о питомце по-своему — его имя стало прозвищем подружки персонажа, которого сыграл Тим Рот
19.
«Мачете»
20.
«Бэтмен и Робин»
21.
«Выживший»
Харди прочёл половину сценария и дал согласие на участие в съёмках
22.
«От заката до рассвета»
23.
«Вспомнить все»
С данной проблемой Фрэнк поделился с Арнольдом Шварценеггером, которому удалось убедить продюсеров снять данные сцены
25.
«Терминатор»
Также Шварценеггер много времени проводил в тире, привыкая к звуку выстрелов, чтобы не моргать, нажимая на спусковой крючок.
26.
«Один дома II, затерянный в Нью-Юрке»
27.
«Кошмар на улице Вязов»
При этом у актрисы была возможность достоверно изобразить, будто она тонет. Для кадров под водой была задействована дублерша. На съемки всей сцены ушло 12 часов
28.
«Человек дождя»
29.
«Бойцовский клуб»
30.
«Адвокат дьявола»
Таким образом, за окном мы видим совершенно реальную панораму Нью-Йорка, а не компьютерную дорисовку
31.
«Охотники за приведениями»
32.
«Миллионер из трущоб»
Просматривая отснятый материал, редакторы обратили внимание на покашливание, доносившееся из зала перед тем, как игрок давал очередной ответ.
Скандал с английским майором вдохновил писателя из Индии Викаса Сварупа на сочинение романа «Вопрос — ответ» по которому был снят фильм
33.
«Матрица»
Источник:
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Когда-то, ещё в эпоху видеосалонов, у нас в городе афиша была у входа в один из них:
"Кошмар на вулиці в'язів. У головній ролі - Фредді Крюгер".
Никогда не забуду. )))
..ага! И дым это подтверждает!! ) ТК - идиот и стебется над читателями своего "поста". МИНУС
великая фраза ..... А те с 1 по 95 место?
Привиделось,коренное слово вид,вижу,видел, привиделось. Поэтому будет правильно привИдение, а не привЕдение.