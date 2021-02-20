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Немного о кино

Немного о кино (34 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 22:22
Метки: интересно   кино   факты   
1064
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Подборка интересных фактов из мира кинематографа

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Метки: интересно   кино   факты   
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23k
Е-Лена 8 часов назад
... интересный факт ышшо один. )))
Когда-то, ещё в эпоху видеосалонов, у нас в городе афиша была у входа в один из них:
"Кошмар на вулиці в'язів. У головній ролі - Фредді Крюгер".
Никогда не забуду. )))
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3k
Tuskub 7 часов назад
Кадры, когда локомотив толкает DeLorean, по соображениям безопасности снимались задом наперед на самом деле локомотив ехал назад и тянул DeLorean
..ага! И дым это подтверждает!! ) ТК - идиот и стебется над читателями своего "поста". МИНУС
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3k
au3 8 часов назад
"Фраза «Yippie-ki-yay, mothefucker» вошла в историю кино. Она заняла 96 место в списке «100 величайших киноцитат» в 2007 году"

великая фраза ..... А те с 1 по 95 место?
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3k
Горожанин 8 часов назад
Чушок сочинял. Аж противно от вранья идиота.
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11k
Алексей Ив 9 часов назад
Все замечательно, но единственное слово "привИдение" пишется через И, а не через Е.
Привиделось,коренное слово вид,вижу,видел, привиделось. Поэтому будет правильно привИдение, а не привЕдение.
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74k
Броненосец Потелкам Алексей Ив 8 часов назад
может, он имел ввиду "приведение к готовности стрельбы" ?
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