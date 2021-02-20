Немного о кино

10.

По ходу действия фильма Форрест Гамп участвует в чемпионате по настольному теннису. Его «противником» на съемочной площадке был настоящий чемпион по теннису, никогда не игравший без мячика. Ему было очень тяжело подстроиться.

Эти кадры снимались так: актеры играли в теннис без мячика под ускоряющиеся звуки метронома. Щелчок метронома означал удар ракетки по мячу, и актеры должны были попадать в ритм. А мячик был «дорисован» в кадры позже на компьютере. Причем, Том Хэнкс все время закручивал его при ударе, а Валентин — бил по косой.

Это нужно было воспроизвести при создании модели теннисного мячика. Forrest Gump - Ping Pong (il "making of")