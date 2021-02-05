Девушка вместо шампуня нанесла на волосы суперклей

У девушек есть куча разных тюбиков, баночек, контейнеров и прочей дребедени, которая стоит на столиках, лежит в косметичках и на полочке. Не удивительно, что иногда под руку попадает совсем не то, что ты хочешь. Например, Тессика Браун случайно перепутала клей с лаком для волос и прославилась в сети.