Девушка вместо шампуня нанесла на волосы суперклей

У девушек есть куча разных тюбиков, баночек, контейнеров и прочей дребедени, которая стоит на столиках, лежит в косметичках и на полочке. Не удивительно, что иногда под руку попадает совсем не то, что ты хочешь. Например, Тессика Браун случайно перепутала клей с лаком для волос и прославилась в сети.
В TikTok стало популярно видео, на котором очень харизматичная девушка рассказывала, как сделала себе причёску с помощью суперклея, перепутав баночки. Вместо лака Тессика взяла в руки клей-спрей и не жалея вылила его на голову.
Сделала она это ещё месяц назад. По словам автора, она мыла голову 15 раз, но клей схватился намертво. «Это была очень плохая идея», — добавила она.
Комментаторы тут же посмеялись над Тессикой, посоветовав сбрить волосы. «Твоим волосам конец», «Как можно перепутать клей с лаком для волос?», «Господи, как же смешно», — высказывались комментаторы.
Источник:
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2. Нет ли расизма в названии шампуня?
Как такое брить?!
Тут только гриндером зачищать!
Не эбоксидка, не бакситка, на паксидка!