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Девушка вместо шампуня нанесла на волосы суперклей

Девушка вместо шампуня нанесла на волосы суперклей (1 фото)

Автор:
05 февраля 2021 14:42
Сообщество : Юмор
Метки: Шампань   волосы   интересное   клей   красота   перепутала   фейл   фото   
2414
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У девушек есть куча разных тюбиков, баночек, контейнеров и прочей дребедени, которая стоит на столиках, лежит в косметичках и на полочке. Не удивительно, что иногда под руку попадает совсем не то, что ты хочешь. Например, Тессика Браун случайно перепутала клей с лаком для волос и прославилась в сети.

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Метки: Шампань   волосы   интересное   клей   красота   перепутала   фейл   фото   
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56  комментариев
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41k
Митрий 17 часов назад
1. Это нихера не случайность. Сделано для сраного хайпа.
2. Нет ли расизма в названии шампуня?
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7k
Саша Смирнов 8 часов назад
Жидкий димексид в помощь.
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12k
Владислав Грецов 9 часов назад
скальп приклеила...а вообще таких ошибок не бывает
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3k
Пополь Вух 10 часов назад
Теперь засудит фирму, выпустившую клей. Потому что на нём не написали "не наносить на волосы".
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17
ватная тельняшка 10 часов назад
это просто проблеск интеллекта)))
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1k
Isakov Sergey 10 часов назад
"Комментаторы тут же посмеялись над Тессикой, посоветовав сбрить волосы."
Как такое брить?!
Тут только гриндером зачищать!
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10k
Денис Трубочкин 11 часов назад
Она настолько уродлива, что суперклей или лысая голова не сильно ее испортят.
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657
Андрей Караваев 11 часов назад
Общее впечатление от этой женщины-тупость и недалёкость.Что-то есть общее в выражении лиц,хлопании ресницами,замашками и повадками объединяющее в одно стадо тупорылых и ибанутых на голову тёлок.
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2k
Leo 11 часов назад
Надо было ещё Крота махнуть ..
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5k
Majul 14 часов назад
Обезьяный шампунь. На фото явно не человек (исходя из налчия тиктока и явного неумения читать), в чем проблема то?
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7k
Cornho 14 часов назад
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−30
Georg 15 часов назад
Ну что столько глума, злости,жалко девку, мало того, что на лицо не очень, так еще и волосы угрохотала.
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16k
Олег 15 часов назад
Я один вспомнил аналогичный эпизод из "Полицейской академии"?
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399
Dk 15 часов назад
Ну правильно все она сделала, на тюбике нарисована обезьяна.. Значит это не клей, а шампунь для обезьян.
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−25
женя 15 часов назад
Такой и эбоксидки не жалко.
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1k
Isakov Sergey женя 10 часов назад
Клей ЭПО! ЭПОксидный.
Не эбоксидка, не бакситка, на паксидка!
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72
Сусанин 15 часов назад
По-моему такое уже ничего не испортит. Ни суперклей, ни медвежье дерьмо
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70k
Смешная собачка. 15 часов назад
Это девушка?....
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1k
Acid Snake 15 часов назад
Обезьяна с гранатой
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1k
Domax3000 16 часов назад
Не удивлён!...
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79k
Taras Kozalupko Domax3000 15 часов назад
Негры читать не умеют
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19k
SerGProS 16 часов назад
Никто не задался вопросом: что в ванной комнате делал клей?Да еще и среди шампуней.
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5k
кот базилий SerGProS 15 часов назад
Она им зубы чистила.
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34k
dima423 16 часов назад
тупая обезьяна)
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