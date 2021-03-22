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Далеко, далеко, на озере Чад

Далеко, далеко, на озере Чад (3 фото)

Автор:
22 марта 2021 17:51
Метки: гараж   житие   рассказ   
973
3
Борьку на районе знали все. Знали, кому надо и кто любил выпить.
У Борьки был капитальный гараж.

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Метки: гараж   житие   рассказ   
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5  комментариев
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3k
Allmaster Час назад
Читаю в разных источниках пятый раз уж...и грущу.
У самого гараж, в котором собираемся.
Тае есть какой то шарм.
И уют, это свое гнездо, сделанное с любовью и там нет жены, с ее порядками, то должно быть там лежать а здесь нахера эта железяка!
Это личный мир...
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38k
Прораб Час назад
Душевно
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3k
Tuskub 2 часа назад
"боян"... и только за это "минус"
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77
Hunde Beißer2 2 часа назад
"казалось что в гараже собрались ведущие бегемотоведы города"
Это пять!
Грустная история.
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260k
Booharik 3 часа назад
Про Борьку-Счастливчика и его гараж
Про Борьку-Счастливчика и его гаражБорьку на районе знали все. Знали, кому надо и кто любил выпить. У Борьки был капитальный гараж. Но это был не просто гараж. Это было место, где спорили до крика, до хрипоты, почти до драки....


Борька-Счастливчик
Борька-СчастливчикБорьку на районе знали все. Знали, кому надо и кто любил выпить. У Борьки был капитальный гараж.
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