Стою в супермаркете в очереди, оборачиваюсь, а там Борька!

Лет уже под семьдесят. Деловито перебирает продукты в корзине — масло, мука, стиральный порошок.

Жена послала в магазин. Когда он рассчитался, я подошёл к нему:

— Привет, Борька!

Он щурил глаза и не мог вспомнить. Я ему дал пару подсказок.

Он засветился:

— Саня! Волга! Газ -24! Е- мае! Был рад встречи.

Москвич снял с учёта и отдал в деревню.

А вот гараж продать — рука не поднялась.



— А как там мужики? — спросил я. Борька как то посерел весь и опустил глаза, тихо говоря себе под нос :

— Валера умер…

Ванька умер… Кольку убили… Стык Гриша умер… Цирроз…

Грюня… живой. Но ногу отрезали…

Кекс Нунчаки в дурке… Леша уехал в Израиль…

Гоги — Магоги… его поездом сбило…



Он ещё долго перечислял ушедших, убитых и уехавших друзей…

Потом как то осекся, еще больше ссутулился.

Поднял глаза, а в них были слезы…

— Нет больше ни кого, Саша… Нет… Поговорить не с кем.

По душам. За жизнь! Да и я уже старик…



Ладно, давай! Он протянул руку и пожал её.

Хлопнул меня по плечу и пошел в сторону своего дома.

Потом вдруг развернулся и быстро пошел в другую сторону. К своему гаражу. Его сейчас называют Борька — Счастливчик.

Из-за того, что все его собутыльники умерли, а он живой.

Да разве это счастье, когда поговорить не с кем.

Не выпить, а поговорить.



Положить руку на плечо Сереге Трактористу, и перегаром прошептать ему: — Послушай, дружище.

Послушай: далеко, далеко, на озере Чад...

Изысканный бродит жираф...

Ему грациозная стройность и нега дана,

И шкуру его украшает волшебный узор,

С которым равняться осмелится только луна,

Дробясь и качаясь на влаге широких озер.



Серега поднимал пьяные глаза к небу и зачем то говорил фразу:

— Мать, моя Зина! А давай Боря за озеро Чад выпьем?

И они пили за далекое-далекое озеро в какой-то жаркой стране…

Очень далекой стране от этого гаража с коричневыми воротами, где когда то жило Счастье…





© А.Коротченко