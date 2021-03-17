Lancia Stratos Zero: безумный концепт-кар "эпохи клина"

Даже спустя столько лет Stratos выглядит чрезвычайно футуристическим. В нем нет ничего обычного, за исключением колес во всех четырех углах. Рулевую колонку можно было сдвинуть вперед, чтобы было больше места для входа в автомобиль. Одновременно с этим гидравлический механизм открывал широкое ветровое стекло из плексигласа, которое служило единственной дверью автомобиля. Пассажиры могли видеть прямо впереди и сверху - и больше ничего.