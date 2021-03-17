Lancia Stratos Zero: безумный концепт-кар "эпохи клина"

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В послевоенное время одними из самых известных и успешных производителей кузовов в Италии были ателье Pininfarina и Bertone. Они соперничали между собой, и из этого соперничества возникали впечатляющие идеи и удивительные концепт-кары. В 1970 году на Туринском автосалоне компания Bertone представила свое новое детище - Lancia Stratos Zero - и открыла новую страницу в истории автомобилестроения.
Чтобы бросить вызов своему конкуренту Pininfarina, дизайн которого обычно был соблазнительным и пышным, компания Bertone создала очень низкое "клиновидное" купе с острыми углами, будто вырезанное из цельного куска бронзы. При высоте всего 84 см автомобиль был достаточно низким, чтобы проехать прямо под полуприцепом. Эксперты по дизайну отметили, что Stratos HF Zero стал значительным шагом между Alfa Romeo Carabo 1968 года выпуска и серийным Lamborghini Countach.
Даже спустя столько лет Stratos выглядит чрезвычайно футуристическим. В нем нет ничего обычного, за исключением колес во всех четырех углах. Рулевую колонку можно было сдвинуть вперед, чтобы было больше места для входа в автомобиль. Одновременно с этим гидравлический механизм открывал широкое ветровое стекло из плексигласа, которое служило единственной дверью автомобиля. Пассажиры могли видеть прямо впереди и сверху - и больше ничего.
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По сообщениям, строительство Zero обошлось в сорок миллионов лир (около 450 000 долларов в 1970 году). Нуччио Бертоне сам вел Stratos по дорогам общего пользования к офисам Lancia, поражая всех, кто это видел. И сам восхищался им, когда проехал под закрытыми въездными барьерами в отдел гонок Lancia.
Результатом той встречи стал радикальный раллийный автомобиль Lancia Stratos. Хотя серийный Lancia Stratos с его среднемоторным двигателем Fiat / Ferrari V-6 не очень напоминал Zero, резкий полноприводный гоночный автомобиль, вероятно, не был бы построен, если бы не влияние неподражаемого Stratos Zero.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Lancia Stratos HF Zero Stratos lancia stratos Автомобиль история автомобилестроения концепт-кар кузов авто
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