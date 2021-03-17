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Lancia Stratos Zero: безумный концепт-кар "эпохи клина"

Lancia Stratos Zero: безумный концепт-кар "эпохи клина" (19 фото + 1 гиф)

Автор:
17 марта 2021 16:20
Сообщество : Автомир
Метки: Lancia Stratos HF Zero   Stratos   lancia stratos   Автомобиль   история автомобилестроения   концепт-кар   кузов авто   
786
20
В послевоенное время одними из самых известных и успешных производителей кузовов в Италии были ателье Pininfarina и Bertone. Они соперничали между собой, и из этого соперничества возникали впечатляющие идеи и удивительные концепт-кары. В 1970 году на Туринском автосалоне компания Bertone представила свое новое детище - Lancia Stratos Zero - и открыла новую страницу в истории автомобилестроения.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Lancia Stratos HF Zero   Stratos   lancia stratos   Автомобиль   история автомобилестроения   концепт-кар   кузов авто   
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27k
lem02 2 часа назад
Запаску полноценную воткнуть всё же умудрились!
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8k
_Giorgio_ 4 минуты назад
Но я б такую не купил, багажника нет
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8k
_Giorgio_ 8 минут назад
Ух! Я так понимаю в движении ты видишь носки своих стильных итальянских туфель на педалях.
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1k
Roman 11 минут назад
Как концепт прикольно выглядит. Но не практичен имхо. Крылья постоянно бы царапались от туфельных каблуков, и грязюка была бы на торпеде(или что там у нее). А про встречу с задницей стоячего грузовика какого то я вообще молчу.
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71
dev null 39 минут назад
Траплин для КАМАЗа))
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2k
OLDer 54 минуты назад
удобно, при лобовом столкновении 100 км/ч можно в ней же и хоронить
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1k
Roman OLDer 8 минут назад
Зачем хоронить? Двигатель ,прилетящий сзади, будет надгробной плитой.
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4k
ваня панкин 57 минут назад
знатное "зубило"... но это всего лишь концепт...
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