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На севере Москвы мёртвый водитель врезался в остановку

На севере Москвы мёртвый водитель врезался в остановку (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 13:13
Сообщество : Аварии
Метки: Москва   авария   видео   волга   врезалась в остановку   интересное   мёртвый водитель   фото   
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На севере столицы автомобиль с умершим водителем врезался в остановку. К счастью, в это время остановка была пуста, в результате аварии пешеходы не пострадали.

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Метки: Москва   авария   видео   волга   врезалась в остановку   интересное   мёртвый водитель   фото   
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8  комментариев
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669
Konstantine 3 часа назад
и что??? это фишка?
бывает в жизни всякое - это неподвласно любому.
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1k
Ertin Konstantine 2 часа назад
Подвласны уши. У некоторых ещё глаза и нос.
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320
Max Час назад
Заголовок необычный...
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221
Александр 2 часа назад
Как говорил Воланд:
- Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!
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3k
tamin 2 часа назад
Повезло, что людей не было. Очень повезло.
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20k
Валерий 2 часа назад
Да, с мужиком одним работал как-то. Не рядом, не товарищ. В цеху одном. Смотрю, пропал. По прошествии какого-то времени поинтересовался где он, и что с ним. Оказалось, вот так ехал на машине, с семьей, и умер.
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0
Максим Буравец 2 часа назад
Беговая, это север столицы?
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14k
ВОВЧЕГ 3 часа назад
Уже и Волгу на улице хрен встретишь.
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