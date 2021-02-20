На севере Москвы мёртвый водитель врезался в остановку

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На севере столицы автомобиль с умершим водителем врезался в остановку. К счастью, в это время остановка была пуста, в результате аварии пешеходы не пострадали.
Около 05:20 утра 20 февраля недалеко от метро "Беговая" автомобиль "Волга" влетел в остановку общественного транспорта. В стеклянном павильоне, к счастью, никого не было. По предварительным данным, причиной ДТП стала смерть водителя. Обстоятельства ЧП устанавливаются, уточняют ВЕСТИ.
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