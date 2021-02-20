Идеи подарков на 23 февраля папе

Разные магазины предлагают огромное количество разных подарков, но среди всевозможных наборов для бритья и носков хочется найти что-то действительно интересное.

В этой статье вы найдете списки оригинальных, статусных и недорогих идей подарков для папы на 23 февраля от дочери или сына.

Вы поймете, какие вещи покупать не стоит, а также прочитаете несколько советов, которые помогут вам сделать этот День защитника незабываемым как для виновника торжества, так и для вас.

ТОП 74 идеи Что можно подарить Папе на 23 февраля

Электрический самовар. Набор шампуров с именной или поздравительной гравировкой. Электромангал. Медаль или орден с милой поздравительной надписью. Набор чая или кофе для любителя этих напитков. Курительная трубка или набор кубинских сигар. Коллекционная зажигалка, если папа курит. Штоф для напитков. Камни для охлаждения алкогольных или безалкогольных напитков. Комплект рюмок в военной стилистике. Хороший именной бокал. Набор для мини-гольфа. Столик для ноутбука с охлаждением. Модель старой техники – самолета, автомобиля, танка. Удобный органайзер для хранения мелочей. Кружка, меняющая цвет при изменении температуры. Вечный календарь. Шагомер. Пояс-держатель для инструментов на магнитах. Фляжка, которая пригодится в поездках и для вылазок на природу. Плащ-дождевик. Качественные резиновые сапоги, в которых папа будет ходить в лес, на охоту или рыбалку. Очки для компьютера. Налобный или обычный фонарик. Термокружка с функцией подогрева от USB. Компактный ланч-бокс с подогревом. Серебряный подстаканник. Шикарный письменный набор для делового мужчины. Домашний мини-камин. Небольшой комнатный фонтанчик для релаксации. Подставка для книг. Армейский сухой паек. Настоящий армейский котелок. Набор для ухода за обувью. Стильное портмоне или визитница. Магнитная доска для записей. Гамак под стол для ног. Галстук или футляр для него. Кресло с подстаканником для кемпинга. Многофункциональный мультитул. Солевая лампа или светодиодный светильник для чтения. Коллекционные шашки или шахматы. Набор для выживания, включающий в себя фонарик, нож с различными насадками и теплые носки. Набор для ухода за бородой и усами. Качественный ремень в специальном футляре. Комфортная ортопедическая обувь. Оплетка для руля. Теплый халат в комплекте с мягкими тапочками. Набор махровых полотенец в камуфляжной расцветке. Качественное термобелье. Ортопедическая подушка или матрас. Набор для бани. Советская пилотка. Набор для игры в дартс. Компактная домашняя пивоварня. Книга, посвященная охоте, рыбалке или другому увлечению папы. Чемодан или дорожный несессер. Эспандер для рук, комплект гирь или гантелей. Массажная подушка. Зонт в тематической камуфляжной расцветке. GPS-навигатор или видеорегистратор. Набор меда с золотом или коллекционное варенье. Шоколадное оружие или набор инструментов. Гастрономический набор (сыр, валеное мясо, колбасы). Чемоданчик с самыми необходимыми инструментами. Набор отверток. Ручка-мультитул. Компас. Многофункциональная лопата. Домашняя мини-метеостанция. Электрическая зубная щетка. Декантер для вина и других алкогольных напитков. Набор для пикника. Опасная бритва.

Идеи хороших подарков Папе на 23 февраля от Сына

Сын должен понимать отца как никто другой – ведь он тоже является мужчиной, а значит, наравне с другими членами семьи принимает поздравления в этот знаменательный день.

От сына к 23 февраля можно купить папе следующие презенты:

Дрель-шуруповерт. Незаменимый и очень практичный инструмент для мастера по ремонту или простого человека, которому время от времени приходится выполнять важную работу по дому.

Дрель-шуруповерт решает сразу несколько задач, так как имеет функцию заворачивания и выворачивания крепежа.

Ремень с ножом-пряжкой. Стильный аксессуар и полезный инструмент для настоящего мужчины, который пригодится в походе, на рыбалке, охоте и во многих других условиях и ситуациях.

В бляхе ремня спрятан клинок, имеющий особую изогнутую форму, которая позволяет легко разрезать твердые предметы. При этом нож не является холодным оружием, его длина достигает около 6 сантиметров.

Ключница (карманная или настенный вариант). Подарок папе на 23 февраля от сына, имеющий декоративную и практическую пользу. Ключница – это небольшой ящичек для хранения ключей, который можно повесить рядом с входной дверью.

Он может быть украшен барельефом или выполнен в любом другом стиле. Также вы можете купить стильный карманный вариант, который папа будет носить с собой.

Что подарить любимому Папе на 23 февраля от Дочери

Вне зависимости от того, служил папа или нет, ему хочется получить поздравления с мужским днем от любимой дочки.

Идеи, что интересного можно подарить папе на День защитника Отечества от дочери:

Сумка-холодильник. Вещь, предназначенная для перевозки и сохранения охлажденных продуктов питания. Компактная, но вместительная сумка-холодильник – незаменимый аксессуар для поездок на дачу, походов на пикник или путешествий на большие расстояния.

Чтобы сумка была более эффективной, можно купить специальный аккумулятор холода (если его, конечно, нет в комплекте).

Массажер. Если ваш папа имеет сидячую работу или много времени проводит за рулем автомобиля, вы можете купить ему специальный массажер для тела.

Это прекрасный подарок на День защитника Отечества, который поможет справиться с неприятными болевыми ощущениями, позволит отдохнуть от нагрузок, а также подарит активность и легкость.

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Мягкий флисовый плед камуфляжной расцветки. Подарок папе на 23 февраля от дочки может быть не только полезным, но и комфортным.

Особенно презент будет актуален, если отец уже в пожилом возрасте, ведь такие люди мерзнут намного сильнее.

Можно подарить простой плед, пончо или плед с рукавами, чтобы сделать подарок более оригинальным.

Оригинальные подарки Папе на День защитника Отечества

Носки, дезодоранты и прочие стандартные подарки – вещи слишком банальные. От детей глава семейства, скорее всего, ждет чего-то более оригинального. Идеи, какой подарок можно сделать папе на 23 февраля, чтобы удивить его:

Универсальный пульт. Пульт, который подходит сразу ко многим моделям бытовой техники. Актуально, если техники в доме много, а пульты от нее лежат везде и мешаются. Такая вещь способна управлять практически любым устройством.

Также можно приобрести обучаемую модель, и тогда у вас будет возможность записать на каждую клавишу универсального пульта функцию любой кнопки с родного устройства.

Сейф в виде книги. Еще одна оригинальная идея, что подарить папе на 23 февраля. Подходит для бережливых людей, у которых все находится на своих местах. Папа сможет хранить в таком сейфе дорогие для него вещи.

Можно подарить оригинальный сейф, выполненный в виде книги или электронную копилку в форме банкомата.

Портативная кофеварка. Интересный и полезный гаджет, который позволяет варить кофе абсолютно в любом месте – дома, на работе, на природе или в машине. В работе такой кофеварки разобраться просто – в нее накачивается давление, затем заливается горячая вода, сверху помещается держатель с кофе.

Далее необходимо закрыть холдер, перевернуть кофеварку и нажать на рычаг – ароматное эспрессо готово.





Что подарить Папе на 23 февраля недорого

Даже если мало денег и бюджет ограничен, можно подобрать папе хороший и интересный подарок, который ему обязательно понравится и пригодится.

Список идей, что можно подарить отцу на День защитника Отечества недорого:

Кружка-мешалка. Оригинальная вещь, которая понравится мужчине, если он любит пить чай, кофе, но у него еще нет любимой кружки.

С таким устройством ложка папе больше не потребуется – на дне этого предмета находится небольшой пропеллер, который начинает работать при нажатии на специальную кнопочку. Работает такой необычный девайс от батареек.

Набор для выращивания дерева. Недорогая, но интересная идея, что можно подарить папе на 23 февраля.

Каждый мужчина в своей жизни должен сделать три вещи – построить дом, родить сына и посадить дерево. И если с первыми двумя задачами справляется большинство, то с последней – совсем немногие.

Вы можете помочь папе, подарив ему эко-набор для самостоятельного выращивания дерева.

Держатель для телефона. Хорошая идея подарка, который пригодится папе во время поездок на автомобиле, а также просмотре видео или чтении книг через телефон дома. Подарок недорогой, но полезный.

Как вариант, можно также подарить отцу другие аксессуары для гаджетов – защитное стекло или чехол.

Еще пару интересных идей что подарить Отцу на 23 февраля

Мужчины ценят практичные подарки, именно поэтому можно приобрести папе к 23 февраля вещь, которой он действительно будет пользоваться.

Предлагаем вам ознакомиться с идеями практичных презентов отцу:

Переносное радио. Если папа много времени проводит на даче, любит охоту и рыбалку, но не хочет расставаться с частичкой цивилизации во время вылазок на природу, подарите ему на 23 февраля компактный музыкальный проигрыватель с функцией радио.

С этой вещицей папа всегда сможет слушать популярную или любимую музыку, а также будет в курсе любых событий, где бы он не находился.

Поясная сумка. Практичный подарок, в который виновник торжества сможет собрать все необходимые мелочи для ремонта, похода, рыбалки, но не только – папа сможет пользоваться подарком на работе или просто во время прогулки.

В поясной сумке можно хранить документы, а также инструменты и прочие вещи, которые нужно защитить от воды и пыли.

Триммер. Еще одна хорошая идея, что можно подарить папе на 23 февраля. Если он не пользуется опасной бритвой или пользуется, но хочет сменить ее на что-то более современное, купите ему многофункциональный триммер с несколькими насадками. Другой вариант: качественная электробритва.

Как выбрать Что подарить Папе на День защитника Отечества

Каждому члену семьи хочется сделать поздравление неповторимым и незабываемым. Поэтому важно знать не только что купить, но и как сделать подарок папе на 23 февраля. Разобраться с этим помогут следующие полезные советы и рекомендации:

Подарок близкому человеку должен быть особенным. Коллегам, одноклассникам или друзьям можно подарить символические или даже одинаковые сувениры, а любимому папе нужно выбрать что-то более неординарное.

Если папа – человек консервативный и предпочитает только практичные презенты, не стоит дарить ему прикольные, шуточные или слишком оригинальные подарки. Также не ориентируйтесь на моду и эксклюзивность вещей. Есть вероятность, что такой презент папа не оценит.

Выбирая, что можно купить папе к 23 февраля, учитывайте войска, в которых он проходил службу. Презент может быть тематическим (например, флаг пограничника или футболка ВДВ, сделанная своими руками). Папе будет приятно, если вы напомните ему о молодых годах.

Если ваш папа был активным участником боевых действий или проходил службу в горячих точках, есть вероятность, что ему не хочется вспоминать о войне. В этом случае не стоит дарить ему вещи в военной тематике – это может вызвать у него отрицательные эмоции.

Продумайте интересное поздравление, красиво упакуйте подарок – все эти мелочи делают процесс вручения приятным как для виновника торжества, так и для дарителя. Такой подход будет воспринят папой с особым восторгом и благодарностью.

Какой бы подарок папе на 23 февраля вы ни выбрали, не забудьте подарить его с искренностью, а папу в этот день окружите заботой и любовью. Стоимость презента не важна – любой подарок, выбранный любимыми детьми и подаренный с любовью, доставит виновнику торжества удовольствие.

Прекрасная идея подарка папе на День защитника Отечества – что-то, предназначенное для его увлечения или хобби. Однако в этом случае вы точно должны быть уверены, что у него нет такой вещицы, иначе вы подарите уже имеющийся предмет, который не доставит никакой радости.

Что лучше не дарить Папе на мужской праздник 23 февраля

Не все подарки одинаково подходят для того, чтобы подарить их папе на День защитника Отечества, а некоторые точно не следует дарить родным и любимым людям. Если вы хотите сделать хороший подарок для папы на 23 февраля, откажитесь от следующих неудачных идей:

Бесполезные сувениры. В магазинах огромное количество разных магнитов и статуэток, посвященных 23 февраля. Однако покупать их в подарок папе не стоит – от них нет совершенно никакой пользы.

В магазинах огромное количество разных магнитов и статуэток, посвященных 23 февраля. Однако покупать их в подарок папе не стоит – от них нет совершенно никакой пользы. Носки. Подарок, который уже давно стал классическим. Однако вы можете найти что-то действительно интересное, или даже к вручению носков подойти оригинально – сделать из них красивый танк или букет.

Подарок, который уже давно стал классическим. Однако вы можете найти что-то действительно интересное, или даже к вручению носков подойти оригинально – сделать из них красивый танк или букет. Готовые наборы. Имеются в виду разные шампуни, гели для душа, наборы парфюмов и прочие подобные вещи. Не только слишком банальный, но и безликий подарок, который совсем не вызовет радости.

Имеются в виду разные шампуни, гели для душа, наборы парфюмов и прочие подобные вещи. Не только слишком банальный, но и безликий подарок, который совсем не вызовет радости. Очень дорогие подарки. Хороший подарок на 23 февраля – не значит дорогостоящий. Если вы подарите папе слишком дорогой подарок, это может поставить его в неловкое положение. На 23 февраля принято дарить памятные, практичные или оригинальные, но не очень дорогие презенты.

Хороший подарок на 23 февраля – не значит дорогостоящий. Если вы подарите папе слишком дорогой подарок, это может поставить его в неловкое положение. На 23 февраля принято дарить памятные, практичные или оригинальные, но не очень дорогие презенты. Одежда. Одежду и обувь следует покупать с осторожностью – во-первых, существует вероятность ошибиться с размером, во-вторых – со вкусами виновника торжества. Именно поэтому следует рассмотреть другие идеи.

Одежду и обувь следует покупать с осторожностью – во-первых, существует вероятность ошибиться с размером, во-вторых – со вкусами виновника торжества. Именно поэтому следует рассмотреть другие идеи. Домашние животные. Подарок, который влечет за собой принятие ответственности за жизнь и здоровье маленького котенка, щенка или даже морской свинки. Без согласования такой подарок дарить точно не стоит, ведь далеко не каждый способен принять в семью нового члена.

Заключение

Теперь вы знаете, какой подарок можно сделать папе на День защитника Отечества. Конечно, он будет рад любой вещи, подаренной его любимыми детьми. Главное – это проявить фантазию и искренне поздравить близкого человека и настоящего мужчину с его законным днем. Только в этом случае поздравление удастся, и папа будет благодарен вам еще долгое время.