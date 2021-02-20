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Идеи подарков на 23 февраля папе

Идеи подарков на 23 февраля папе (1 фото)

Автор:
20 февраля 2021 08:18
Сообщество : Фабрика идей
Метки: 23 февраля   идея   папа   подарок   подарок папе   праздник   
370
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23 февраля в День защитника Отечества принято поздравлять мужчин, и не имеет значения, служил ли человек в армии – девушки и женщины по всей стране говорят теплые слова и дарят подарки коллегам, друзьям и, конечно же, родственникам.

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Метки: 23 февраля   идея   папа   подарок   подарок папе   праздник   
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11k
Oleg 4 минуты назад
Годно. Можно просто брать какие-то идеи из списка.
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Игорь 2 часа назад
Забыли ссылки с кешбеком на Алиэкспресс на эту всю поипень указать
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