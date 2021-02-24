Без носков и пены для бритья: мужчины хвастаются подарками на 23 февраля

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Судя по фотографиям в Instagram, мужчинам в этом году крупно повезло - их жены очень отвественно подошли к выбору подарков на День защитника Отечества, подарив очень крутые вещи. Смотрите сами!
1. Что-то подсказывает, что на 8 марта мужчинам придется попотеть, чтобы отдать должок любимым женщинам
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