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Без носков и пены для бритья: мужчины хвастаются подарками на 23 февраля

Без носков и пены для бритья: мужчины хвастаются подарками на 23 февраля (16 фото)

Автор:
24 февраля 2021 08:47
Метки: 23 февраля   день защитника отечества   межа   муж   подарок   подборка   
4181
16
Судя по фотографиям в Instagram, мужчинам в этом году крупно повезло - их жены очень отвественно подошли к выбору подарков на День защитника Отечества, подарив очень крутые вещи. Смотрите сами!
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Метки: 23 февраля   день защитника отечества   межа   муж   подарок   подборка   
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26k
Snork Snorkoff 2 часа назад
В опу все эти ваши торты и букеты с пивом. 30 пар носков и любимая мазилка для морды лица после бритья - офигенный подарок между прочим. ))
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3k
Владимир 9 минут назад
Супруга спонсор подарка, выбирал сам.
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4k
Наталья 23 минуты назад
Мужиков на работе поздравляли))))))))))
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7k
Bely Полчаса назад
пивная кружка прикольная
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1k
And Vans Полчаса назад
Идею картины Аля Симпсоны запомнил, надо художника теперь найти
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275
Алексей Гулевич 40 минут назад
норм затея с димитровы
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50k
Похабыч Час назад
Доволен подарком как слон!
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938
Андрей Манахов Похабыч 20 минут назад
Что ты там выбриваешь?:)))
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50k
Похабыч Андрей Манахов 13 минут назад
Всё подряд!))
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