Мы привыкли, что букеты состоят из цветов и принадлежат только женщинам. Мужчины тоже хотят внимания и подарков особенно на торжество. В этой статье мы рассмотрим: как сделать букеты для мужчин своими руками.
Продуктовый букет
Вам понадобится: колбаски 3х видов (охотничьи, пиколини и пивчики), багет, сыр косичка, копчённый сыр в палочках и шариках, розмарин, зелёный и красный перец, деревянные шпажки, скотч, упаковочная бумага, лента, дощечка, нож.
Мастер-класс
- Разрежьте багет пополам и насадите обе части на пару шпажек.
- Разрежьте сыр косичка пополам и также насадите на пару шпажек.
- Прикрепите шпажки с двух сторон длинных колбасок, чтобы в дальнейшем сформировать дугу.
- Насадите на одну шпажку по 2-3 маленькие колбаски, остальные продукты прикрепите к шпажкам по отдельности.
- Сформируйте много маленьких букетиков, скрепив несколько шпажек скотчем. Стоит отметить, что сразу большой букет скреплять скотчем не нужно, так как он может распасться.
- Соберите букет постепенно, скрепляя скотчем небольшие заготовки между собой.
- Красиво заверните букет в упаковочную бумагу и украсьте лентой.
Продуктовый букет готов!
Пивной букет
Вам понадобится: коробка, 6 бутылок пива, цветная бумага, ножницы, скотч, карандаш, крафт бумага.
Мастер-класс
- Нарисуйте спиральную розу на красном либо розовом листе бумаги, как показано на фото.
- Вырежьте спираль.
- Подготовьте 6 спиралей.
- Нарисуйте на зелёной бумаги листики и сердцевинку для 6ти цветков, затем вырежьте их.
- Скрутите из спиральки розу, закрепив скотчем на горлышке бутылки, также прикрепите сердцевинку и листочки.
- Сделайте из каждой бутылки цветочек таким способом.
- Упакуйте каждую бутылку в крафт бумагу и установите в коробку, сформировав букет.
Букет из носков
Вам понадобится: 5 пар носков, 10 булавок, 10 деревянных шпажек, прозрачный стакан, красная лента.
Мастер-класс
- Разверните носок.
- Сверните из него розочку, как показано на фото.
- Закрепите бутон булавкой.
- Прикрепите бутон к деревянной шпажке.
- Сделайте 10 цветков таким же способом.
- Установите цветы в прозрачный стакан.
- Украсьте стакан, завязав бант из ленты.
Букет из носков готов!
Букет из раков
Вам понадобится: 1 кг раков, бутылка пива, лимон, около 50ти шпажек, пеноплекс, картонная трубка, крафт бумага, бумажный скотч, ленточка.
Мастер-класс
- Сварите раков.
- Высушите их, разложив на полотенце.
- Закрепите бутылку пива, используя 4 шпажки и бумажный скотч.
- Проколите шпажкой брюшко рака между последними лапками вдоль тельца. Таким способом нанизайте всех раков на шпажки.
- Разрежьте лимон на 4 части и нанизайте на шпажки.
- Сделайте основание букета из пеноплекса и картонной трубки, как показано на изображении.
- Прикрепите в центр пеноплекса бутылку на шпажках.
- Вставьте шпажки с раками и лимончиком в пеноплекс, сформировав букет.
- Упакуйте букет в крафт бумагу и перевяжите ленточкой.
Букет из раков готов!
Букет из колбасы
Вам понадобится: бутылка пива, копчённый сыр «косичка», острый красный перец, палочки вяленной горбуши, охотничьи колбаски, деревянные шпажки, клеевой пистолет, бечёвка, нож, ножницы, перчатки, тарелка, простой карандаш, скотч, крафт бумага, лист картона формата А4, разделочная доска, линейка.
Мастер-класс
- Нарежьте охотничьи колбаски, сыр и рыбные палочки на куски длинною 10 см.
- Подготовьте полоску картона и обклейте нижнюю часть бутылки.
- Укоротите деревянные шпажки, так, чтобы их длина была 15-20 см.
- Нанизайте на шпажки колбаски, рыбку, перчик и сыр.
- Сформируйте букет, приклеив на скотч шпажки с закуской вокруг бутылки.
- Упакуйте букет в крафт бумагу и завяжите бечёвкой.
Съедобный букет
Вам понадобится: гофрокартон, ножницы, гофрированная бумага зелёного, желтого и коричневого цвета, флористическая сетка зелёного цвета, 3 зелёных стебля, клеевой пистолет, блестящая бумага, 3 рыбки, 3 жестяные банки пива, орешки, пищевая плёнка, флористическая мешковина, атласная лента.
Мастер-класс
- Вырежьте из гофрокартона основу для букета в форме теннисной ракетки.
- Обклейте её гофрированной бумагой зелёного цвета и задекорируйте зелёной флористической сеткой, как показано на изображении.
- Приклейте 3 стебля.
- Украсьте банки пива, обклеив их на половину блестящей бумагой.
- Приклейте банки, как показано на фото.
- Оберните рыбку в пищевую плёнку и приклейте их между банками пива.
- Вырежьте 5 цветочков из гофрированной бумаги желтого и коричневого цвета.
- Заверните орешки в пищевую плёнку и приклейте их в качестве сердцевидок цветов.
- Упакуйте букет в флористическую мешковину и перевяжите атласной ленточкой.
Съедобный букет готов!
Фруктовый букет
Вам понадобится: грейпфрут, мандарины, нектарины, инжирные персики, кумкват, корень имбиря, цветы хлопка, деревянные шпажки, упаковочная бумага, скотч, ленточка.
Мастер-класс
- Вымойте фрукты, насухо протрите и выложите на стол.
- Нанизайте каждый фрукт на шпажку.
- Сформируйте букет, как показано на фото и закрепите скотчем.
- Оберните букет в упаковочную бумагу.
- Украсьте букет перевязав ленточкой.
Ореховый букет
Вам понадобится: фундук и арахис в скорлупе, фисташки, грецкие орехи, козинак (3 шт), длинные деревянные шпажки, клеевой пистолет, солёные снеки, тонкая бечёвка, широкий скотч, ножницы, упаковочная бумага.
Мастер-класс
- Закрепите каждый козинак на две шпажки, используя широкий скотч.
- Приклейте фундук в скорлупе, заполнив всю верхнюю часть шпажки, как показано на фото. Таким же образом сделайте 7 «фундуковых веточек».
- Насадите грецкие орехи на шпажки.
- Сформируйте пышные георгины из половинок скорлупы фисташек.
- Нанизайте на бечёвку снеки.
- Прикрепите арахис к шпажкам.
- Соберите небольшие ореховые композиции и закрепите скотчем.
- Сформируйте букет, закрепите скотчем и оберните в упаковочную бумагу.
Букет из сникерсов
Вам понадобится: сникерсы (8 обычных и 11 маленьких), красный бант и серпантин, флористическая губка, жестяная банка, деревянные шпажки, ножницы, скотч, клеевой пистолет, открытка.
Мастер-класс
- Вставьте флористическую губку в жестяную банку.
- Обклейте банку 8ю сникерсами, используя клеевой пистолет.
- Прикрепите каждый маленький сникерс на деревянную шпажку, используя скотч.
- Украсьте шпажки серпантином.
- Вставьте шпажки с сникерсами в флористическую губку, сформировав букет, как показано на изображении.
- Украсьте букет бантом и добавьте открытку.
Букет из сникерсов готов!
Сладкий букет
Вам понадобится: шоколад который нравится вашему мужчине (сникерс, киткат, драже M&M’s…), доллары, деревянные шпажки, пенопласт, крафт бумага ярких оттенков, прозрачный стакан, ленточка, скотч.
Мастер-класс
- Оберните пенопласт в крафт бумагу, оставив верхнюю часть открытой.
- Поместите пенопласт в прозрачный стакан.
- Прикрепите к деревянным шпажкам все вкусняшки на скотч.
- Вставьте шпажки в пенопласт, сформировав букет, как показано на фото.
- Украсьте букет перевязав ленточкой и завязав бант.
Источник:
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