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Букеты для мужчин

Букеты для мужчин (1 фото)

Автор:
20 февраля 2021 08:48
Сообщество : Сделай сам!
Метки: 23 февраля   букет   букет для мужчины   мужчине   подарок   
82
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Мы привыкли, что букеты состоят из цветов и принадлежат только женщинам. Мужчины тоже хотят внимания и подарков особенно на торжество. В этой статье мы рассмотрим: как сделать букеты для мужчин своими руками.

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Метки: 23 февраля   букет   букет для мужчины   мужчине   подарок   
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2  комментария
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19k
BillyBonzz Час назад
Вот никогда этого не понимал с букетами для мужиков. Мужику, в отличие от бабы, важен не вид, а содержимое. Положи ты в пакет бутылку хорошего коньяка, банку икры, фрукты -это намного будет приятней чем вот эта вся мишура и пыль в глаза, за собой ничего не несущая.
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4k
samsr 5 минут назад
Бред
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