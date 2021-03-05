Такой спорт нам не нужен

Будущая Олимпиада, которая пройдет в Токио в июне, по мнению представителей ряда международных спортивных организаций, может удивить мир, став самой скандальной по части справедливости спортивных рекордов. И дело даже не в ограничениях, которые могут коснуться участия в Олимпиаде российских спортсменов. Сомнительную славу летнему «празднику спорта» могут принести новые правила, принятые Международным олимпийским комитетом (МОК) в отношении спортсменов-трансгендеров.

Напомню: в 2003 году МОК разрешил биологическим мужчинам самопровозглашающим себя женщинами, участвовать в женских спортивных соревнованиях. При этом выдвигалось условие: проведение ими операции по смене пола (то есть фактически превращение в транссексуала) плюс двухлетний курс гормональной терапии по снижению тестостерона - мужского гормона.

Якобы, за этот период тестостерон, вырабатываемый мужским организмом, перестанет иметь решающее влияние на физические данные новой женщины (что, кстати, спорно), а значит, участвуя теперь уже в женских соревнованиях, новая спортсменка не будет иметь конкурентных преимуществ перед своими соперницами.



Затем в 2016 году МОК правила пересмотрел и расширил, разрешив спортсменам-трансгендерам участвовать в любых соревнованиях, включая олимпийские, уже без операции по смене пола. Так, дескать, не будут нарушаться права человека, который по каким-либо причинам не сумел сменить пол.



Правда, в этом случае, как и ранее, он (или она) должен был подтвердить, что уровень тестостерона у него (или нее) ниже или выше определенной планки. Но теперь и эта планка ставится под сомнение — борьба за права человека в МОК достигла вершин политкорректности!



В частности, в МОК признали тот факт, что справедливых условий для равноправного участия в соревнованиях биологических женщин и трансгендеров, они обеспечить не в состоянии, так как этому противится сама природа. В результате олимпийские функционеры установили правило: в течение всего года перед соревнованиями, на участие в которых претендует трансгендер, ему предстоит сдавать тест на уровень тестостерона. Показатель не должен превышать 10 наномоль на литр.



При этом, отмечают специалисты, уровень тестостерона у женщин колеблется в районе 0,12 до 1,77 нм/л, а у полноценных нормальных мужчин - от 7,7 до 29,4 нм/л.



То есть в любом случае, пишет в январском номере американский журнал American Thinker («Американский мыслитель»), мужчины, которые искусственно понизили свой тестостерон, все равно будут иметь, как минимум, пятикратное превосходство по этому показателю над своими соперницами — биологическими женщинами.



А это важно, так как медики считают, что вместе со снижением тестостерона пропадают далеко не все мужские спортивные преимущества. В частности, они отмечают — и это подтверждено исследованиями из шведского Каролинского института — одно из основных преимуществ, это — скелет мужского типа, а также строение мышц. Все эти особенности физиологии закладываются во время пубертатного периода, и позже они никуда не деваются, даже если человек занимается искусственным понижением тестостерона в своем организме.



Физиолог Элисон Хетер из Университета Отаго в Новой Зеландии уточняет: к «мужскому» скелету и мышцам следует добавить также более крупный размер таких важных для спорта органов, как сердце и легкие. С понижением тестостерона их размер тоже не уменьшается. А это позволяет трансгендеру даже после смены пола быстрее наращивать мышечную массу, что само по себе дает ему серьезное преимущество во время тренировок.



Хетер так же напоминает, что тестостерон — это гормон, который усиливает мышечную память. А его уровень, как показывает практика, у трансгендера, даже после регулярной двухгодичной терапии, все равно остается более высоким, чем у обычной женщины.

Спортивных примеров тому — масса. Так недавно в Самоа на Тихоокеанских играх золото в соревнованиях женщин-штангисток взял биологический мужчина — трансгендер с нежным девичьим именем Лаурель Хаббард (мужское имя — Гэвин).



Или известный австралийский гандболист Каллум по новому имени Ханна Мунси, ростом под два метра и весом с центнер, который, точнее которая, играет теперь за национальную австралийскую гандбольную команду.



Или Мианна Баггер — член Австралийской профессиональной женской ассоциации гольфа, которая превратилась из мужчины в женщину в 1995 году.



Естественно, биологические женщины-спортсменки выступают против таких половых превращений, понимая, что они сильно уменьшают их шансы подняться на пьедестал, не говоря уже о том, чтобы получить золото.



Известная теннисистка Мартина Навратилова, которая, кстати, не скрывает своих лесбийских пристрастий, задается вопросом: разве можно в принципе считать справедливым соперничество женщин с трансгендерами? Она приводит пример: мужчина решил сменить пол. Во всеуслышание заявил об этом, стал соревноваться с женщинами, всех победил, выиграл кучу призовых денег... А потом опять передумал и стал мужиком. Разве это честно?



Такого же мнения придерживается большинство спортсменок. Пловчиха, серебряная олимпийская медалистка Шэррон Дэвис уверена, что не справедливо допускать до соревнований тех, кому преимущества дала сама природа. Она считает, что «есть огромная разница между бинарным полом, с которым вы родились, и гендером, с которым вы себя соотносите». С ней согласна и олимпийская чемпионка, знаменитая легкоатлетка Пола Рэдклифф. Она вообще уверена, что новые правила МОК для трансгендеров — серьезная угроза для существования всего женского спорта.



Такую позицию женщин-спортсменок сейчас в США активно поддерживают представительницы движения феминисток. Они возмущены тем, что эта новая тенденция в спорте ярко проявилась уже сейчас на многочисленных предолимпийских состязаниях. Нет сомнения, считают женские активистки, что во время нынешней Олимпиады в Токио, весь мир увидит: трансгендеры рулят! Большинство наград может достаться именно им.



На этом фоне особенно странно выглядит допинговый скандал с российскими спортсменами, которым в Токио запрещают выступать под флагом своей страны.