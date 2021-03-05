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Такой спорт нам не нужен

Такой спорт нам не нужен (2 фото)

Автор:
05 марта 2021 14:47
Метки: олимпиада 21   рекорды   спорт   трансгендеры   
2330
2
Новые правила МОК дали преимущество трансгендерам
Спортсмены опасаются половых скандалов на Олимпиаде в Токио

Источник:

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Метки: олимпиада 21   рекорды   спорт   трансгендеры   
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34  комментария
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39k
Андрей Бертон 8 часов назад
Уже давно умные люди, предлагают убрать различие на мужской и женский спорт, а ввести категории ХХ и XY. Для того что бы всякие хитросделанные не получали медальки.
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185
Филимон Филимонов Час назад
Давно уже спорт штатовцы начали использовать как ещё один способ давления на Россию используя все разновидности пид..стии,астматиков- наркоманов и т.д. чтобы любыми способами вызвать недовольство ,возмущение и дисквалифицировать россиян. .И только российские чинуши всё прыгают пытаясь доказать свою чистоту и непричастность.Да плевать хотели штатовцы на какой либо спорт и тем более на Россию.Им лишь бы добиться политической дискриминации России.Давно уже пора проводить свои масштабные спортивные мероприятия показывая хорошие спортивные достижения достойно награждая за достижения в соревнованиях,развивая российский спорт,а не выталкивая спортсменов за кордон выступая под обезличкой.Позорище.
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8k
Star Link 2 часа назад
Предлагаю сделать: мужчины, женщины и обделенные.
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18k
Dobrovit 3 часа назад
Жаль, что древние греки не могут воскреснуть и дать п.и.зды всем этим толерастам, убившим Олимпиаду...
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172
Shk0dnik 3 часа назад
Просто нужен закон - отрезать этим трансам всё без наркоза! И не выписывать гормоны! Не появились сиськи и дырка после отрезания - всё, - не годен в бабы!
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16k
Сергей 3 часа назад
Да разрешите уже всем всё. Все против всех. Чтобы была эпичная, зрелищная битва мутантов с минимальным количеством выживших.

А если без шуток, шарагу эту надо слать куда подальше и организовывать свои соревнования. уверен, что и в Штатах есть чистые спортсмены, которые не жрут стероиды "по медицинским показаниям", в Норвегии найдутся здоровые лыжники, которые не жили около цементного завода и не болеют астмой. Немного, но найдутся и с радостью приедут на честные и справедливые турниры.
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348
Сергей А 5 часов назад
Теперь я понимаю, почему в Древней Греции в Олимпийских Играх учавствовали только голые мужчины.
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12k
KOSTELLO 5 часов назад
Спортсмены опасаются половых скандалов на Олимпиаде в Токио

Я думаю и хорошо, что нас отстраняют от этого бардака.
Нечего нам там делать, в этом Содоме
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12k
sssss3 6 часов назад
Уроды диктуют всему миру правила игры! пиндосы, что с них возьмёшь, уроды они были, уроды есть, уродами они и будут
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53k
Андрей 6 часов назад
Пускать этих "самоощущаемых" на женские соревнования тогда и только тогда, когда женщины, "самоощущаемые" себя мужчинами, примут участие в мужских соревнованиях. Не раньше.
А так да: костяк, мускулатура, физиология и реакция как у мужика, а мозги поехали - давай с бабами соревноваться буду...
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1k
Antarez 7 часов назад
У Российских властей уже когда нибудь хватит крепости яиц выйти из этого бл@дского цирка. Перестать платить взносы и там больше не участвовать.
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40k
Raush Antarez 6 часов назад
Надо Игры Доброй Воли возрождать...
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8k
Юлия 7 часов назад
Да уж, офигенный лайфхак - напялил лифчик, выиграл олимпиаду, лифчик снял. Профит!
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6k
Dima 7 часов назад
Надо просто сделать отдельную олимпиаду для трансгендеров, и проблема будет решена
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20k
Влад Dima 7 часов назад
Каких? Их тоже 2 типа. Может просто запретить им участие в соревнованиях поскольку интересы большинства важнее. Вроде поговаривают что сейчас их в штатах уже 0.5 процента, но все равно это 1 из 200, почему этот 1 диктует свои условия 200-ста?
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53k
Андрей Dima 6 часов назад
Надо начать с того, чтобы отделить здоровых спортсменов от спортсменов не совсем здоровых, которые имеют терапевтические исключения по приёму запрещённых препаратов. А то здорово получается: у него, якобы, проблемы с психикой и самоидентификацией - и ему разрешено принимать наркотики и стероиды, за которые другого дисквалифицируют.
А Вы - о трансгендерах...
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3k
au3 7 часов назад
А натуральную женщину с натурально высоким уровнем тестостерона - дисквалифицировали

https://lenta.ru/articles/2019/03/18/semenya/https://lenta.ru/articles/2019/03/18/semenya/
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9k
Агент Безопасной Национальности 7 часов назад
Есть же Паралимпийские игры - нужно сделать Трансолимпийские.
Пусть там мужики, считающие себя бабами, промеж собой и соревнуются. Это и будет как раз в духе равенства.
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16k
Ego sum qui sum Агент Безопасной Национальности 7 часов назад
и так для всех фракций? для каждых хороводововедов?
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9k
Агент Безопасной Национальности Ego sum qui sum 7 часов назад
Конечно! Равенство, толерантность - наше фссё! Представлешь, как здорово - нонстопом 365 дней в году петорасы соревнуются с петорасами, остальные петорасы за них болеют, ууухххх!
Может, тогда они найдут себе занятие и нормальным людям никакие ущербные м.у.д.а.к.и не будут мозг канифолить своими комплексами неполноценности?
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579
★Lucifer★ 8 часов назад
Ипануться..................
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3k
insaider 8 часов назад
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4k
TirAn 8 часов назад
Транолимпийские игрища?
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1k
Максим 8 часов назад
Подождите, а что если объединить весь спорт без учёта пола? Это ведь тоже дискриминация и на годик вообще отменить все правила, это тяжелейшая дискриминация!
Просто запускаешь кучу спортсменов в клетку и пусть там рвут друг друга. Годик посмотрим на результаты, а потом подумаем как делать. А пока подготовим команду из наших борцов в тяже и супер тяже. Оставив девушек на год только на тренировках.
Забавное же зрелище было бы! Я бы посмотрел.
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39k
Андрей Бертон Максим 8 часов назад
С точки зрения феминизма, это верно, вот только как они орать начнут.
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1k
Максим Андрей Бертон 7 часов назад
Зачем орать? Я всё продумал. Если отменить все половые критерии, то никто не может обидеться! Все равны. Дальше, если нет спортивных дисциплин, так опять равенство!
А ущемлять бойцов за то что они бойцы, это дискриминация.
В общем крутой спорт получился бы. Я даже сразу стал счастлив, что я не спортсмен)
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39k
Андрей Бертон Максим 7 часов назад
Так ведь феминистки борются не за равноправие, а за главенство.
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72
Евгений Эдельштейн Максим 6 часов назад
Правильно. Я присоединяюсь. А в копилку патентую название: ВСЕБОРЬЕ!
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16k
Flying Dutchmen. 8 часов назад
Самое время России валить с этой помойки...
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3k
VL 8 часов назад
А нашим спортсмЭнам похеру. За награду малую, за гешефтик, безродными, родства непомнящими, под Калинку и с пидэрами выступят.
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11k
Serg2001 VL 8 часов назад
А не надо спортсменов судить... это их профессия, которой они отдают ВСЁ - детство, молодость, личное время, здоровье и т.п. Спортивный век короток. Нужно успеть хоть немного конвертировать все эти сверхусилия во что-то материальное. И есть специально обученные люди, которые как раз зарплату и получают за то, чтобы у наших спортсменов голова болела только по поводу чисто спортивных проблем. Но частенько эти люди совсем мышей не ловят.
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1k
Роман Serg2001 6 часов назад
Могли бы заняться чем-то полезным, не понадобились бы жертвы и сверхусилия.
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3k
KL11 Serg2001 4 часа назад
Люди за знамя жизнь отдавали. А "спортсмены" готовы под любым выступать?
А нынешние людишки про подвиг Варяга и не слышали наверное.
И да, я знаю что там флаг был Андреевский но сути это не меняет.
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