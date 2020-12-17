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Пряник с хелицерками: в коробку с лакомством забрался нежданный гость

Пряник с хелицерками: в коробку с лакомством забрался нежданный гость (3 фото)

Автор:
17 декабря 2020 10:05
Сообщество : Истории
Метки: Печенье   в мире   гость   история   насекомые   паук   фото   
397
3
Австралийка хотела съесть печенье, но не вышло.

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Метки: Печенье   в мире   гость   история   насекомые   паук   фото   
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2  комментария
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917
Шурман 2 часа назад
В магазине нужно смотреть , а если серьезно с этим ковидом стали просрочку выкладывать и это центр Европы , на днях жена попросила купить колбасок и тд что бы делать бутерброды детям , так через витрину у всего даты закончены , я собрал все в тележку приношу администратору магазина спрашиваю что за нафиг она мне говорит у нас сотрудников мало и они не успевают все пересмотреть ну ок . Иду дальше взял что нужно и опять иду по кругу и эти же сотрудники начали расставлять по новой эти продукты :) пошел опять к администратору но она сослалась что у нее важный разговор :))
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32k
parallax 13 минут назад
Кусок халявного мяса впридачу, а покупатель ещё и недоволен.
Кусок халявного мяса впридачу, а покупатель ещё и недоволен.
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