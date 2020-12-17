Пряник с хелицерками: в коробку с лакомством забрался нежданный гость

Австралийка хотела съесть печенье, но не вышло.
Жительница Сиднея (Австралия) Кэти Гомпертц выкроила минутку отдыха от детей и решила выпить чай с кусочком пряничного домика. Женщина достала коробку с лакомством и собралась открыть ее, но заметила странную деталь.
В углу коробки свисала большая волосатая лапа, которая принадлежала пауку-охотнику, окупировавшему пряничное жилище. Шокированная Кэти чуть не потеряла дар речи. Она не понимала, как паук оказался внутри коробки, которая еще ни разу не открывалась.
В углу коробки свисала большая волосатая лапа, которая принадлежала пауку-охотнику, окупировавшему пряничное жилище. Шокированная Кэти чуть не потеряла дар речи. Она не понимала, как паук оказался внутри коробки, которая еще ни разу не открывалась.
Когда я посмотрела на пряник, я увидела гигантскую ногу, свисающую с крышки коробки. Я присмотрелась и поняла, что это был гигантский паук-охотник. Понятия не имею, как он туда попал, пряник был упакован в термоусадочную пленку,— рассказала Кэти NCA NewWire.
Кэти сказала, что у нее весь день была истерика из-за этой восьминогой находки, однако она так и не смогла заставить себя отнести пряник обратно в супермаркет Woolworths, в котором он был куплен. Но после размещения поста в социальных сетях представитель Woolworths связался с женщиной и пообещал заменить лакомство.
Кэти сказала, что у нее весь день была истерика из-за этой восьминогой находки, однако она так и не смогла заставить себя отнести пряник обратно в супермаркет Woolworths, в котором он был куплен. Но после размещения поста в социальных сетях представитель Woolworths связался с женщиной и пообещал заменить лакомство.
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