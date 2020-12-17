Пряник с хелицерками: в коробку с лакомством забрался нежданный гость

Когда я посмотрела на пряник, я увидела гигантскую ногу, свисающую с крышки коробки. Я присмотрелась и поняла, что это был гигантский паук-охотник. Понятия не имею, как он туда попал, пряник был упакован в термоусадочную пленку,— рассказала Кэти NCA NewWire.



Кэти сказала, что у нее весь день была истерика из-за этой восьминогой находки, однако она так и не смогла заставить себя отнести пряник обратно в супермаркет Woolworths, в котором он был куплен. Но после размещения поста в социальных сетях представитель Woolworths связался с женщиной и пообещал заменить лакомство.