Житель Нидерландов провалился под лед, когда попытался обогнать девушку

В морозный зимний день житель Нидерландов решил продемонстрировать свои навыки катания на коньках. Однако что-то пошло не так. При обгоне девушки он споткнулся и пробил дыру во льду местного водоёма.
Недавно еще один экстремал погрузился в ледяную воду, когда катался полуобнаженным по замёрзшему каналу в Амстердаме.
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Метки: видео лед нидерланды падение подкатил провалился фейл
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такой мокрой она давно не была