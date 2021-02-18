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Житель Нидерландов провалился под лед, когда попытался обогнать девушку

Житель Нидерландов провалился под лед, когда попытался обогнать девушку (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2021 10:27
Сообщество : Юмор
Метки: видео   лед   нидерланды   падение   подкатил   провалился   фейл   
895
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В морозный зимний день житель Нидерландов решил продемонстрировать свои навыки катания на коньках. Однако что-то пошло не так. При обгоне девушки он споткнулся и пробил дыру во льду местного водоёма.

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Метки: видео   лед   нидерланды   падение   подкатил   провалился   фейл   
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11  комментариев
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12k
Kost 2 часа назад
Как же ей не хватило в данный момент знание русского языка.
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2k
Zamkadysh (точка)Net 6 минут назад
Это какие то нидерландЫ. Чёткая граница закраины с тонким льдом и открытой водой. А они там табунами подводным фигурным катанием занимаются...
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27k
lem02 21 минуту назад
Не хватает в конце ролика:

Ссылка www.youtube.com
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2k
Max Lu 57 минут назад
ахаха... мне понравилось

такой мокрой она давно не была
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1k
aklinks 58 минут назад
Намочил девку. После такого он обязан жениться на ней
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914
Шурман Час назад
Уже неделю погода в плюсе и лед растаял , видео наверное с позапрошлой неделе , к концу это недели +18 наверное на рыбалку пойду
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9k
Алексей Час назад
Ну всё,писюн теперь неделю маленьким будет
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8k
harlamov 2 часа назад
Девчонка не включила поворотник, а парень справа обгонял, оба хороши.
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12k
Роман harlamov Час назад
плюс явное превышение скорости при обгоне
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