Агрессивная и неграмотная женщина пыталась поучать продавца

Одна из посетительниц сети ресторанов быстрого питания не поняла, почему дюжина пончиков – это всего 12 штук и накинулась на персонал.
Пользовательница "ТикТока" из Бостона выложила часть перепалки между клиентом и кассиром кафе.
По словам снимавшей, крупная женщина заказала дюжину пончиков, а когда ей отдали коробку с 12 вкусняшками, подняла скандал. Она почему-то посчитала, что дюжина – это аж 50 пончиков и стала обвинять персонал в обмане.
"Мне нужно больше! 50!", – кричит на видео клиентка. На это кассир пытается спокойно возразить ей, что же на самом деле значит слово "дюжина".
По словам снимавшей, крупная женщина заказала дюжину пончиков, а когда ей отдали коробку с 12 вкусняшками, подняла скандал. Она почему-то посчитала, что дюжина – это аж 50 пончиков и стала обвинять персонал в обмане.
"Мне нужно больше! 50!", – кричит на видео клиентка. На это кассир пытается спокойно возразить ей, что же на самом деле значит слово "дюжина".
Автор ролика рассказала, что после окончания записи она подошла к женщине и тоже сказала, что та неправа и попросила не вести себя по-хамски. Тогда клиентка купила недостающие 38 пончиков и ушла из заведения.
Соцсети начали шутить над полной женщиной и предложили пойти снова в школу, чтобы подучиться.
Соцсети начали шутить над полной женщиной и предложили пойти снова в школу, чтобы подучиться.
Источник:
Ссылки по теме:
- Малолетний хулиган поиздевался над стражами порядка, получил по заслугам, а теперь требует компенсацию
- Тайны американских идолов
- Разыскивается сластёна на интересную работу с почасовой оплатой
- 15 самых знаменитых сладких старичков
- Иран назвал власти великой державы пиратами XXI века
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...
Этим всё сказано
Довелось на стройбазе поработать. В том числе линолеумом торговали. На полном серьёзе, стоя перед рулоном 4-метрового рулона, взрослые недоумки просили рассчитать, какой отрез нужно им купить на комнату 4х4,5 метра.
А ещё подобные задачки на собеседовании соискатели не могли решить. "Ну вы же нас научиитеее..." Сука, тебя 10 лет школы ничему не научили, а я тебя учить должен. И да, в анкетах с гордостью указывали высшее образование.
Пошел делать пирожки с яблоками, без сахара из теста фило, это через которое читать можно, такое тонкое. Злые вы... (((
Если пол у них можно выбирать самому, не взирая на фактические признаки, то почему бы не внедрить этот принцип в математику?
У неё в дюжине 50 штук.