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Агрессивная и неграмотная женщина пыталась поучать продавца

Агрессивная и неграмотная женщина пыталась поучать продавца (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2021 14:50
Сообщество : Жизнь в США
Метки: бостон   дюжина   кафе   неграмотность   пончики   сладости   сша   
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Одна из посетительниц сети ресторанов быстрого питания не поняла, почему дюжина пончиков – это всего 12 штук и накинулась на персонал.

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Метки: бостон   дюжина   кафе   неграмотность   пончики   сладости   сша   
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
Пользовательница "ТикТока"

Этим всё сказано
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3k
tamin 5 минут назад
весь мозг в желудок ушел
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1k
Ertin 9 минут назад
Да какой там там дюжина...

Довелось на стройбазе поработать. В том числе линолеумом торговали. На полном серьёзе, стоя перед рулоном 4-метрового рулона, взрослые недоумки просили рассчитать, какой отрез нужно им купить на комнату 4х4,5 метра.

А ещё подобные задачки на собеседовании соискатели не могли решить. "Ну вы же нас научиитеее..." Сука, тебя 10 лет школы ничему не научили, а я тебя учить должен. И да, в анкетах с гордостью указывали высшее образование.
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7k
Ntvl 16 минут назад
зачем я это смотрел? автор поста, откуда только такой бред находишь?
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1k
happy_melancholy 20 минут назад
Ребята, все печально для меня. Мой 16-летний сын тоже не знал сколько это.
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3k
Тамара happy_melancholy 11 минут назад
Можно еще и про чёртову дюжину ребенку рассказать.
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45
Юрий happy_melancholy 10 минут назад
Нет, не тоже... Совсем не то же... В России счет дюжинами не распространен, а в США это очень часто... Например те же яйца в упаковке не десяток, а дюжина.
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5k
Максус 23 минуты назад
какие еще пончики этой жирной свинье?)) по ролику видно,что у нее мозг жиром от пончиков заплыл,вот и тупит стоит жируха.
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3k
ddd Полчаса назад
Как в старом анекдоте: 2 старых знакомых встречаются, один, бывший отличник, без денег, работает за копейки. 2й, еле закончивший школу, весь при деньгах, на Мерседесе. Отличник спрашивает: Как у тебя получилось??? "й и говорит: Товар за 2 рубля покупаю, за 4 продаю, вот на эти 2 прОцента и живу!)))
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45
Юрий 39 минут назад
50 пончиков это самоубийственно вкусно... Фишки, это оскорбление чувств тех, кто пытается сбросить лишние кило. Это подло.

Пошел делать пирожки с яблоками, без сахара из теста фило, это через которое читать можно, такое тонкое. Злые вы... (((
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5k
geg13 40 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Vladimir Taranovich 48 минут назад
свиноматка одичалая. Это у нее перекус, наверное, в 50 пончиков. 12 - это на один клык, что называется)))
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9k
Александр Час назад
Продавщица своим поведением ущемила права тупых.
Если пол у них можно выбирать самому, не взирая на фактические признаки, то почему бы не внедрить этот принцип в математику?
У неё в дюжине 50 штук.
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5k
кот базилий Александр 58 минут назад
А если бы ей нужна "чертова дюжина", какая бы была цифирь?
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9k
Александр кот базилий Полчаса назад
666 скорей всего
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16k
nobody® Час назад
Вы жирная, вам 50 нельзя. Даже 12 нельзя, но возьмите лучше 12, чем 50
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86
Племянник Путина Час назад
лютая свинья.... впрочем на пончиках по другому и быть не может.
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
Какие нахрен пончики, ей даже гречку есть нельзя!
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80k
Taras Kozalupko Час назад
позовите Задорнова!
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19k
Очевидное-Невероятное Taras Kozalupko 51 минуту назад
Судя по всему это не аборигенка, а одна из выходцев СССР... 1-Акцент, 2-приверженка метрической системы, 3-сказала "файф зИро", американка бы сказала "файф оу", на худой конец "файф зЕроу"
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497
sedoisever Очевидное-Невероятное 7 минут назад
Не аборигенка? В смысле не из апачей или сиу?
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12k
* Час назад
По моему ей лучше вообще не брать пончиков..
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20k
Батончик с маком 2 часа назад
где они такие джинсы находят. наверное на заказ шьют
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37k
Нанук Паналык 2 часа назад
Ирина николаевна,вы бы прекратили постить херню!
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Белая??!! По чему ни кто не пристрелил ее сразу же?
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9k
( ͡° ͜ʖ ͡°) Дмитрий 2 часа назад
По чему?
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584
Злодей Дмитрий Час назад
Так потому,что белая. Была бы негром сразу бы стрельнули.
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5k
Robin ( ͡° ͜ʖ ͡°) Час назад
Ни кто...))) Грам отность, чо!
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2k
Vladimir Taranovich ( ͡° ͜ʖ ͡°) 49 минут назад
по чему ни кто сю да, а по том ту да
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