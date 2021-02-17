Агрессивная и неграмотная женщина пыталась поучать продавца

Пользовательница "ТикТока" из Бостона выложила часть перепалки между клиентом и кассиром кафе.



По словам снимавшей, крупная женщина заказала дюжину пончиков, а когда ей отдали коробку с 12 вкусняшками, подняла скандал. Она почему-то посчитала, что дюжина – это аж 50 пончиков и стала обвинять персонал в обмане.



"Мне нужно больше! 50!", – кричит на видео клиентка. На это кассир пытается спокойно возразить ей, что же на самом деле значит слово "дюжина".