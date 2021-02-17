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Реакция коммунальной службы на тонны мусора, которую не убирают несколько дней

Реакция коммунальной службы на тонны мусора, которую не убирают несколько дней (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2021 12:37
Метки: Москва   коммунальные службы   мусор   потемкинские деревни   сугробы   халатное отношение   шок   
1584
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Отправили жалобу что на помойке бомжи и тонны мусора. Никто не убирает несколько дней.
Реакция на жалобу оказалась "шок контентом"

Авторский пост

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Метки: Москва   коммунальные службы   мусор   потемкинские деревни   сугробы   халатное отношение   шок   
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26  комментариев
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4k
fin4all 5 часов назад
Общественность негодует и осуждает! Помогло? Нет.
Пишите на мос.ру официально. Управляющую компанию натянут, мало не покажется. И будет результат. А тут... ну негодуем и осуждаем.
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8k
Сергей 16 минут назад
Молодец, что отправил видео дальше на мос.ру. Проверяющие очень любят такие истории. У кого-то в скором времени будет безудержный секс.
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9k
Karelian Час назад
Устал уже писать: для этого есть прокуратура, зачем говно кидать на вентилятор???
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4k
Александр Зотов 2 часа назад
на мосюру и прокурорским, пусть поугарают тоже
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1k
lekha-fil 4 часа назад
Растрелять.
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5k
JACKAL 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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1k
No pasaran 4 часа назад
В любом случае, не опускайте руки.
Если их не пинять, то ничего и не изменится.
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42k
zloykoyot 4 часа назад
Как и сказано ниже, пишете в обратную всязь на mos.ru, только получателем выбираете не департамент ЖКХ, а правительство Москвы. Там даже есть специальное окошко, где можно описать куда обращались ранее. Не забудьте прикрепить скриншот предыдущего обращения и ответа на него. Они обычно быстро разбираются, проверено лично.
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5
Алексей 4 часа назад
У меня подобная ситуация была. Все урны во дворе переполнены были. Я три сфотографировал и отправил на портал. На следующий день ровно эти три урны и убрали. Присылают ответ, мол все сделано. Сфотографировал другие урны и написал, что ничего не сделано. В этот раз отправили проверку и кучу нарушений других вдобавок нашли. Месяца 2 они двор вылизывали. Сейчас вот опять жалобу написал.
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286
Kroshka 5 часов назад
на мосру есть раздел обратная связь и там можно выложить фото и видео и описать событие... обычно реакция 1-2 дня - все делают, если не делают, то получают по шапке....
У нас в районе комунальщиков быстро приучили откликаться на просьбы жителей...
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2k
Заряд бодрости 5 часов назад
Порка! Публичная!
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3k
Weltoff 5 часов назад
Киборг, не знаю как у Вас в Москве, но у нас в Челябинске за вывоз мусора отвечает одна компания, а за уборку дорог -другая!
И чужую работу делать ни кто не хочет!
Смотреть надо на кого жалуетесь и куда! и что, при заявке, говорите!
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3k
Weltoff 5 часов назад
Вы живёте при капитализме, но хотите отношений (к Вам) как при социализме!
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13k
ku6oPr Автор поста Weltoff 5 часов назад
Фактически мы как жители платим в квитанции "за вывоз мусора"
А дальше, управа или мэрия заключают контракты с кучей служб.
Одни получают ЗП (дворники), но тут не их косяк.
Другие получают бабло на организацию вывоза.
в целом есть целая цепочка вовлечённых в процесс. Вот только процесс точно не предполагает вызвать экскаватор, перенесли на пару метров и закопать в снег.
Ну и дальше они ведь ходили и снимали с планшетами, явно для отчёта что "мы всё убрали" даже контейнер оттащили что бы полная чистота (кстати так они стоит уже много часов перед подъездом)

А это уже как минимум Служебный подлог. Введение в заблуждение, халатность и т.д.
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3k
Weltoff ku6oPr 5 часов назад
Вот тут Вы не правы!
Почему вместо районной (городской)администрации - заказывать мусоровозы должна Ваша Управляющая компания (за Ваши деньги помимо Вами уплаченных за вывоз мусора)?
Дворники отвечают только за пешеходные дорожки вдоль дома(перед подъездами) и подход к подъездам ! Всё остальное на совести местной власти.
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13k
ku6oPr Автор поста Weltoff 4 часа назад
Одни получают ЗП (дворники), но тут не их косяк. (с)
Я об этом и сказал.

Жалоба то была не "дворникам" а портал города.

- ведомственный контроль в области благоустройства, в части соблюдения подрядными организациями (поставщиками, исполнителями) обязательств в части соблюдения правил и технологий производства работ по государственным контрактам (государственным заданиям) на организацию и выполнение работ по сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов.

https://www.mos.ru/oati/function/organizacionnaya-struktura/inspekciya-po-kontrolyu-za-vyvozom-musora/https://www.mos.ru/oati/function/organizacionnaya-struktura/inspekciya-po-kontrolyu-za-vyvozom-musora/

Жалоба с портала поступила им. Далее кому то.
И вот кто то взял и просто зарыл мусор в снег.
При этом раз они это ходили потом фоткали. Значит где то они отчитались "что всё сделали".

Отсюда имеем цепочку от "тех кто изначально не вывез" и до "тех кто его теперь "перекопал в снег"
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999
Сергей 5 часов назад
Весь этот мусор собрать и гениальному человеку который придумал эту идею, домой отгрузить или на территорию участка.
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14k
Мария Коненкова 5 часов назад
"...на суд общественности". Я не сомневаюсь, что сейчас в комментариях общественность будет соревноваться в пафосных комментариях типа "посадить", "вывалить им это под дверь квартиры" и т.д. Только как это поможет? А на не общественный суд, а в нормальные организации пожаловаться что мешает? Или, собственно, отвести душу - цель данного поста?
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13k
ku6oPr Автор поста Мария Коненкова 5 часов назад
Я же там написал РЕАКЦИЯ НА ЖАЛОБУ.
Сначала всё отправили в жалобы, как положено. И они сделали то что сделали.
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14k
Мария Коненкова ku6oPr 5 часов назад
Ну, я тоже так и написала: "облегчить душу". А теперь жалуйтесь на их "реакцию".
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13k
ku6oPr Автор поста Мария Коненкова 5 часов назад
Ваше обращение отправлено 17.02.2021 через электронную приёмную на официальном портале Мэра и Правительства Москвы за номером ID=2419168 и подлежит обязательной регистрации в течение трёх дней с момента поступления в Правительство Москвы.

Только если это просто спустить с рук, то могут сказать "ай ай ай" и так это и продолжат делать.
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