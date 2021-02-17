Отправили жалобу что на помойке бомжи и тонны мусора. Никто не убирает несколько дней.
Реакция на жалобу оказалась "шок контентом"
Реакция на жалобу оказалась "шок контентом"
Реакция коммунальной службы на тонны мусора, которую не убирают несколько дней.
Ура они всё убрали.... но не тут то было...
Съёмка лайф, а то потом скажут "фотошоп"
Ну и дальше они ходили фоткали мусорку как всё чисто и они всё убрали.
Ну и дальше они ходили фоткали мусорку как всё чисто и они всё убрали.
Честно говоря, я даже не знаю как назвать этих людей.
По этому решил вытащить на "суд" общественности.
Ваши предложения?
По этому решил вытащить на "суд" общественности.
Ваши предложения?
Авторский пост
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Пишите на мос.ру официально. Управляющую компанию натянут, мало не покажется. И будет результат. А тут... ну негодуем и осуждаем.
Если их не пинять, то ничего и не изменится.
У нас в районе комунальщиков быстро приучили откликаться на просьбы жителей...
И чужую работу делать ни кто не хочет!
Смотреть надо на кого жалуетесь и куда! и что, при заявке, говорите!
А дальше, управа или мэрия заключают контракты с кучей служб.
Одни получают ЗП (дворники), но тут не их косяк.
Другие получают бабло на организацию вывоза.
в целом есть целая цепочка вовлечённых в процесс. Вот только процесс точно не предполагает вызвать экскаватор, перенесли на пару метров и закопать в снег.
Ну и дальше они ведь ходили и снимали с планшетами, явно для отчёта что "мы всё убрали" даже контейнер оттащили что бы полная чистота (кстати так они стоит уже много часов перед подъездом)
А это уже как минимум Служебный подлог. Введение в заблуждение, халатность и т.д.
Почему вместо районной (городской)администрации - заказывать мусоровозы должна Ваша Управляющая компания (за Ваши деньги помимо Вами уплаченных за вывоз мусора)?
Дворники отвечают только за пешеходные дорожки вдоль дома(перед подъездами) и подход к подъездам ! Всё остальное на совести местной власти.
Я об этом и сказал.
Жалоба то была не "дворникам" а портал города.
- ведомственный контроль в области благоустройства, в части соблюдения подрядными организациями (поставщиками, исполнителями) обязательств в части соблюдения правил и технологий производства работ по государственным контрактам (государственным заданиям) на организацию и выполнение работ по сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов.
https://www.mos.ru/oati/function/organizacionnaya-struktura/inspekciya-po-kontrolyu-za-vyvozom-musora/https://www.mos.ru/oati/function/organizacionnaya-struktura/inspekciya-po-kontrolyu-za-vyvozom-musora/
Жалоба с портала поступила им. Далее кому то.
И вот кто то взял и просто зарыл мусор в снег.
При этом раз они это ходили потом фоткали. Значит где то они отчитались "что всё сделали".
Отсюда имеем цепочку от "тех кто изначально не вывез" и до "тех кто его теперь "перекопал в снег"
Сначала всё отправили в жалобы, как положено. И они сделали то что сделали.
Только если это просто спустить с рук, то могут сказать "ай ай ай" и так это и продолжат делать.