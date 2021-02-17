FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Как устроена насущная бытовая жизнь на МКС (8 фото) Как устроена насущная бытовая жизнь на МКС (8 фото) Гражданская позиция в стишках-пирожках Гражданская позиция в стишках-пирожках 10 любопытных фактов из мира кино 10 любопытных фактов из мира кино 15 любящих людей, которые без ума от своих питомцев 15 любящих людей, которые без ума от своих питомцев Мексиканская королева красоты может получить 50 лет тюрьмы Мексиканская королева красоты может получить 50 лет тюрьмы Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Буйный школьник, который может плохо кончить Буйный школьник, который может плохо кончить Как Михаил Галустян относится к представителям ЛГБТ-сообщества Как Михаил Галустян относится к представителям ЛГБТ-сообщества Нарочно не придумаешь: курьезный случай у бассейна Нарочно не придумаешь: курьезный случай у бассейна Как живут в Зоне Отчуждения. Чернобыль! Как живут в Зоне Отчуждения. Чернобыль! Неожиданные анкеты и переписки с сайтов знакомств, которые заставят вас посмеяться Неожиданные анкеты и переписки с сайтов знакомств, которые... 30 работ уличного художника, который любит оживлять городские пейзажи 30 работ уличного художника, который любит оживлять городские пейзажи Шел 2021-й год, мы продолжали бороться с кризисом и выживать Шел 2021-й год, мы продолжали бороться с кризисом и выживать 8 интересных фактов о фильме «Труффальдино из Бергамо» 8 интересных фактов о фильме «Труффальдино из Бергамо» Тунеядства пост: практическое пособие для настоящих лентяев Тунеядства пост: практическое пособие для настоящих лентяев Добро пожаловать на борт! Добро пожаловать на борт! Любитель постоять на газоне сбил женщину с коляской после замечания Любитель постоять на газоне сбил женщину с коляской после замечания Гордость советского автопрома: Даг ДеМуро снял обзор на «Волгу», и она его рассмешила Гордость советского автопрома: Даг ДеМуро снял обзор на «Волгу», и...
О недостатках Англии в сравнении с Россией

О недостатках Англии в сравнении с Россией (2 фото)

Автор:
17 февраля 2021 04:58
Метки: Россия   англия   сравнение   
545
2
Я живу в Англии примерно столько же, сколько прожила в России и мне есть, что расссказать о местных недостатках, по сравнению с Россией.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Россия   англия   сравнение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
aleksander 52 минуты назад
Так вот почему люди переезжают жить из Англии в Россию. Теперь понятно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
Кирилл 6 минут назад
Средневековье:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
vitenok 36 минут назад
Что меня поражает в Англии до сих пор - это кастовость и социальное неравенство на уровне феодализма.
Для них это как то нормально, королева, пэры, сэры, лорды, образование для высших и для низших, язык простонародья и язык элиты, и т.д. У них до сих пор есть потомственные слуги и их хозяева, с соответствующими отношениями и иерархией.
Средневековое общество с налепленными поверху атрибутами современной цивилизации.
Смотришь на Англию, и понимаешь , что всё-таки правильно в революцию вырезали всё это дворянство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
aleksander vitenok 7 минут назад
А после революции Сталин расстрелял всех, с кем делал эту революцию. Тоже правильно сделал. Потому что идиоты, вроде тебя, нужны только для использования в качестве пушечного мяса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop 46 минут назад
Пизнец у них там днище!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ALEX klop 44 секунды назад
Вот днище!

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz Час назад
Неблагодарное это дело - хрень постить. Надеюсь, хоть платят ему за это достаточно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Агасфер RomaXz 51 минуту назад
Главная фраза от Кемерова "сколько ПРОЖИЛА в России" ;-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
СуперБизон Час назад
>>3882 4ijik Иван Кемеров Минуту назад
>> Этому тексту лет 8 уже. Ты бы ради лайков еще программу
>>коммунистической партии постил..

а вот программе коммунистической партии я бы лайк поставил!

и ты бы то же (если б ее прочитал)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
BuG СуперБизон 51 минуту назад
Что Вова, варианты с именем закончились?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
СуперБизон 2 часа назад
может в 90-е это и было кому то интересно
а так... ну сейчас всем насрать как ты там живешь в своем пригороде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа СуперБизон 2 часа назад
Просто лайкодрочер ванька перепостил свой же пост.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1.6M
Иван Кемеров Автор поста Опиум для народа 2 часа назад
Ну вдруг ты не смог с ним ранее ознакомиться. Заполняю пробелы в твоём образовании.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа Иван Кемеров 2 часа назад
У тебя одни перепосты,чужие и чужие свои(как этот),что ты вообще можешь заполнить,копипастер х"ев?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
4ijik Иван Кемеров Час назад
Этому тексту лет 8 уже. Ты бы ради лайков еще программу коммунистической партии постил..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
vitenok 4ijik 45 минут назад
Там упоминается 2017 год как недавнее прошлое. Так что 8 лет посту - это ты сп.и.з.данул.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как устроена насущная бытовая жизнь на МКС (8 фото) Как устроена насущная бытовая жизнь на МКС (8 фото) Вот почему Россия показала класс на Олимпиаде! Вот почему Россия показала класс на Олимпиаде! Как правильно делать детские площадки Как правильно делать детские площадки "Папа всех бомб" Путина в 4 раза мощнее "мамы всех бомб" Трампа "Папа всех бомб" Путина в 4 раза мощнее "мамы всех бомб" Трампа Зеленые английские поля превратились в саванну из-за рекордной засухи Зеленые английские поля превратились в саванну из-за рекордной засухи Знаете ли вы столицу Англии? Знаете ли вы столицу Англии?
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1679790



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Гражданская позиция в стишках-пирожках
3
164
Гражданская позиция в стишках-пирожках
Будни монтажника слаботочника
3
136
Будни монтажника слаботочника
﻿
Набирающие популярность
Илон Маск пригласил Владимира Путина поговорить по-русски
1
74
Илон Маск пригласил Владимира Путина поговорить по-русски
Что вы знаете о ленинградском кафе «Сайгон» — знаменитом месте притяжения интеллигенции и неформалов
0
26
Что вы знаете о ленинградском кафе «Сайгон» — знаменитом месте притяжения...
Студентка, которую из-за страшных ожогов бросил парень, показала новое лицо (6 фото)
Студентка, которую из-за страшных ожогов бросил парень, показала новое лицо (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#интересное#подборка#дтп#люди#картинки#навальный#девушки#позитив
#фото#животные#прикол#автомир#автомобили#аварии#приколы#прикольные#истории#сша
#факты#история#Россия#природа#кино#знаменитости#авто аварии#Разное#новости#смех

На что жалуетесь?

Вернуться