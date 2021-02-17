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В Воронеже хотят поставить памятник Юрию Хою

В Воронеже хотят поставить памятник Юрию Хою (2 фото)

Автор:
17 февраля 2021 04:39
Метки: воронеж   музыка   памятник   юрий хой   
448
2
Не знаю, насколько сейчас еще люди помнят группу "Сектор Газа", но я многие их песни считаю крутыми и слушал много раз. Пацанами в пионерском лагере играли их песни под гитару. Однако при всем при этом всего лишь лет 10 назад узнал, что родина солиста - это Воронеж и могила его тоже в Воронеже.

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Метки: воронеж   музыка   памятник   юрий хой   
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9k
котегRUS 4 часа назад
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Олег Данилов 2 минуты назад
Лучший памятник - народная память!
Ссылка www.youtube.com
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5k
mr.Poher 18 минут назад
Отличная группа для определённого возраста и времени. Но памятник, не нужно это... совсем не нужно.
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9k
portmen77 22 минуты назад
Есть кстати проект памятника? А то есть идея: Клинских в форме ГАИ за рулем Явы сбивает старуху, а сзади у бабы по сторонам разлетаются "затычки" А вместо вечного огня зажигалку с ложкой!
Идут пионеры - салют уе...ану!
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8k
Иван Акимов Полчаса назад
Дожили. Памятники наркоманам и всякой швали.
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9k
portmen77 Полчаса назад
По малолетству слушали конечно тайком от родителей. Мозгов то было не дофига. А тут дядька матом жарит! Всегда удивляли люди восхищающиеся его "творчеством" в зрелом возрасте. Ты не вырос за это время? Жаль... Но зачем ты этим кичишься?
Ты это сыну с дочерью поставишь слушать? Нет? А чего так? Стесняешься? Как же так... А памятник поставить не стыдно. Лицемеры.
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84
Gunter 39 минут назад
Уважаю!
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portmen77 Gunter Полчаса назад
Сожалею.
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26k
Игорь Час назад
Ну не знаю, не знаю. При всём уважении к его поклонникам - очень сомнительная культурная ценность творчества сего исполнителя.
Мне, как жителю Воронежа, не всё равно. Думаю что мемориальной доски типа "здесь родился ... " вполне хватило бы.
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30k
Alex Игорь 55 минут назад
Его творчество на порядок лучше всяких Бузовых и Тимотей.
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26k
Игорь Alex 38 минут назад
Я не хотел бы сравнивать творчество наших исполнителей. ИМХО - крайне мало безусловно стОящих, про которых бы почти каждый сказал - "дааа, на самом деле...", да ещё после того как прошёл творческий пик исполнителя.
Для своей аудитории и для своего времени - возможно, его творчество было актуальным. Но сомневаюсь, что кого-то не из тех времён (например сейчас) можно было бы зацепить.
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8k
Мафусаил Alex 37 минут назад
Мля, вот подумал, не дай боже Бузовой когда-нибудь, где-нибудь памятник воткнут...
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8k
Мафусаил Игорь 36 минут назад
Я думаю, о таком памятнике должны решать жители Воронежа, и да, я тоже уважаю его творчество, но думаю мемориальной доски хватит..
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186
Hexo4uha Час назад
Думаю не стоит. Поколение, которое было молодым в 90-х его и так помнит, а новое уже не знает. Памятник будет просто лишним.
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19k
BillyBonzz Час назад
Ну популяризировать человека в памятнике -это популяризировать его творчество и образ его жизни, который, мягко говоря, не лучший пример для молодежи. Я вырос на его песнях конца 80-х-начала 90-х, но тогда было совсем другое время, тогда, с развалом страны все это виделось необычно, ново и свежо, как глоток свободы, освобождение от цензуры и запрета, навязываемого всем. Моему сыну будет 16 лет в этом году и он даже не слышал и не знает про этот Сектор Газа, а я не собираюсь ему про него рассказывать, т.к. выглядеть это будет по меньшей мере глупо, да и кумиры должны быть у каждого поколения свои.
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1k
German 2 часа назад
Только ЗА!
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6k
Фельдъегерь 2 часа назад
еще недавно был пост про памятник Кругу, так ничего, кроме возмущения, он не вызвал, а тут памятник Хою, лирика песен которого почти ничем не отличается от Круга и все за, парадокс
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9k
3.6o6pa 2 часа назад
Пусть живет в своих детях. Популяризировать его персону и тем более творчество... ну, такое.
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40k
Евгений 2 часа назад
Цою памятники стоят, так и Клинских памятник нужен.
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853
bosayk 2 часа назад
а потом будет как в Твери с Кругом - вылезет какой-нибудь бывший оборотень в погонах и начнет лечить, что он с наркоманами боролся, которые их жен и дочерей насиловали, а Сектор Газа пропагандой занимался наркоты, как например в этих строчках:
"Мы добавим ангидрид, это нам не повредит - станет этот мир для нас сладкий сон. Жахнем ханки на двоих...."
И все и плакали денежки комерсанта и подпорчена светлая память о хорошем человеке
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−58
MaxVargar 3 часа назад
Матерное бубнение под гитарное треньканье
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9k
portmen77 4 часа назад
Я так понимаю, достойнее людей в Воронеже за постсоветские годы не народилось? Ну что ж, ставьте памятник сквернослову и наркоману.
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30k
Alex portmen77 53 минуты назад
Где тут хоть слово о наркоте?
Ссылка youtu.be
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9k
portmen77 Alex 44 минуты назад
А где я написал, что он пел только о наркоте? Хотя о ней он пел. Не передергивайте.
Я спросил, были ли в Воронеже более достойные люди за это время? Ну если нет, то и певец грязным ртом сгодится. Вот и всё.
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0
СуперБизон 6 часов назад
и это... а что напишите на памятнике? Хой?
или все же Юрий Клинских?
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СуперБизон 6 часов назад
да оставьте его уже в покое
он и при жизни, не очень стремился лицом светить

не коля Басков и не Шнуров:)

как он выглядит я (да думаю и многие) увидели только спустя много лет, как его не стало.

ну зачем памятник? памятник это его тексты песен и его голос.
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