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Даша-путешественница: как дочери главного оппозиционера страны удалось поступить в Стэнфорд?

Даша-путешественница: как дочери главного оппозиционера страны удалось поступить в Стэнфорд? (2 фото)

Автор:
15 февраля 2021 15:22
Сообщество : Политика
Метки: Стэнфорд   дочь   навальный   оппозиция   политика   почемучка   сша   учеба   
2079
2

Регулярно проходящий катком правды по детям чиновников Алексей Анатольевич почему-то умолчал о том факте, что дочь самого Навального учится в США. Точнее, будет через два года и не где-нибудь, а в alma mater американских президентов и других известных личностей – в Стэнфорде. За какие заслуги Дарью туда приняли?

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Метки: Стэнфорд   дочь   навальный   оппозиция   политика   почемучка   сша   учеба   
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49  комментариев
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21k
Владимир Час назад
"Поскольку в соответствии с финансовыми документами при условии меньшего, чем 60 тыс. долларов годового дохода семьи, обучение будет бесплатным."
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То то я смотрю тысячи не очень богатых, но талантливых американцев проходят там обучение и получают знания, ага.
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908
Шурман Минуту назад
О как меня минусят , видать правда глаза колит :) Европа и Америка всем помогут , люди у нас нет здесь НИ ЧЕГО БЕСПЛАТНОГО , да могут дать что то но ты будешь потом отрабатывать после учебы , частями но будешь . Проживание у нас стоит таких денег что Россия нервно курит в сторонке , продукты бесплатно тоже не дают и студенты ходят работают по вечерам и выходным . Уровень языка я с долей 100 процентов могу сказать ей купили за бабки и учиться она за бабки . Это же какими нужно быть идиотами что бы верить этому Навальному . Все закрываю занавес .
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3k
buracho 3 минуты назад
Чтобы поймать коррупционера, нужно мыслить, как коррупционер.
Лихаим Сисянович - красава.)))))))))))))))))))
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320
berk 4 минуты назад
Действительно, откуда у дочери работающих, а не получающих деньги от государства, родителей, возможность учиться в Стэнфорде
?!
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13k
InfoVoin 8 минут назад
Ещё @ля дочи не хватало для полного комплекта
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908
Шурман 12 минут назад
Жители Англии и Бельгии и США не могут получить бесплатное образование , это примерно тоже самое если тебе социал дают а ты думаешь опа ....... а там начались поборы и денег у тебя 0 . Даже допустим если какая то Русская получила бесплатно ( это стипендия из которой она оплачивает обучение) типа приехала и ей все дали это такой бред . Дети я 21 год живу в Европе и я знаю что такое бесплатно и знаю сколько я отдают за обучение своих детей , бесплатно это на бумаге по факту это тысячи и тысячи . Как же он вас зомбировал , кашпировский с банками нервно курит в сторонке . Знание языка как носителя у нее от куда ? в школе преподавали или жила там все время ? даже на супер интенсив 6 уровней и бессонных ночей ты убьешь 2 года минимум и потом практика . Я что блин лось какой то всем вдалбливать ? Дети угомонитесь с этим Анальным .
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62
Племянник Путина 17 минут назад
Да пофигу. Точнее даже хорошо, не будет занимать место в российском вузе. Ну и возможно станет нормальным специалистом, а не как папаша клоун.
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334
alex Полчаса назад


Она мне этого героя напоминает
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33
Hunde Beißer2 Полчаса назад
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6k
Matthew Hopkins Полчаса назад
Да грянет срач!
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8
ian Полчаса назад
Навальный не "умалчивал" об этом факте, а подробно рассказал, как можно поступить в Стэнфорд бесплатно.
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908
Шурман ian 20 минут назад
А что же мои дети не могут поступить. ?:) Граждане Евро Союза учиться в Европейской школе ( не путай с обычной , в эту школе только дети дипломатов и евро чиновников ) и чем мои дети хуже ? да у нас есть выбор , у сына уже знание 4х языков в совершенстве по всем предметам отлично и то там уже в конце посмотрят дать ему эту возможность или нет , на выбор или Оксфорд или Мастрих . Ты знаешь сколько его обучение и дочки обходиться в год ? оплаты столовых и автобусов , кружки их и тд ? . МЫ ПАШИМ НА ЭТО !!!!!!! А дальше начнем снять квартирку в том же Брюсселе это будет студия в которой хрен друзей пригласить это 780 евро + Чарджи , Лондон от 1000 евро и так же + Чарджи и интернет и это ежемесячно . А медицинские страховки которые на мне весят ? они тоже стоят по 250 евро ЭТО ЭКСТРА к Госпитализации . Приезжай живи , я пока тяну . Хату купить да хамно вопрос 220 штук + 21 процент нотариусу и выезжай через пол года , правда перед этим банк проверит от куда у тебя этим бабки на покупку .
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908
Шурман ian 19 минут назад
Вы что в мечтах живете ????? я не хрена понять не могу за 30 лет что новое поколение дебилами стало ?
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1k
ALEX 37 минут назад
Наши чиновники и депутаты знают об ужасах загнивающего Запада не понаслышке. Уж в этом-то мы можем быть уверены. Вот список тех из них, у кого есть недвижимость и/или дети за границей.
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Дмитрий Песков (пресс-секретарь Путина) дочь Лиза живёт и учится во Франции, сын Николай был судим в Великобритании и более года провёл в английской тюрьме, супруга владеет квартирой в США площадью 126 м 2.

Владимир Якунин (экс-глава РЖД, член кооператива «Озеро») живёт в Германии, его старший сын Андрей стал подданным Великобритании, а младший Виктор киприотом.

Андрей Фурсенко (экс-министр образования) сын Александр живёт в США.

Борис Грызлов (экс-спикер Госдумы, член Совбеза) дочь живёт в Таллине, получила эстонское гражданство.

Павел Астахов (в качестве уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка «защитивший» наших сирот от усыновления иностранцами) дети находятся один во Франции, другой в Англии.

Сергей Железняк (депутат Госдумы от ЕР, законопроекты о размещении персональных данных на российских серверах, блокировке торрентов и др) обе дочери Анастасия и Елизавета живут в Великобритании, старшая работает на BBC News.

Сергей Лавров (министр иностранных дел) дочь Екатерина родилась и выросла в Нью-Йорке, окончила Колумбийский университет, где изучала политологию, и магистратуру по экономике в Лондоне.

Ирина Роднина (депутат Госдумы от ЕР) дочь Алёна живёт в Вашингтоне, США, работала на Russia Today.

Владимир Пехтин (экс-депутат, был председателем комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, заместителем Председателя Государственной думы, первым заместителем председателя фракции «Единой России») живёт с сыном в Майами, США.

Вячеслав Фетисов (первый зампред Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике) дочь выросла и выучилась в США. Писать и читать по-русски так и не научилась.

Александр Ремезков (депутат Госдумы) старший сын Степан закончил в США военный колледж, поступил в частный университет Hofstra в Нью-Йорке, средний Николай учится в Великобритании в частной школе Malvern College, дочь Маша проживает в Вене, где занимается гимнастикой.

Елена Рахова (депутат Заксобрания Петербурга, назвавшая «недоблокадниками» ленинградцев, проживших менее 120 дней в блокаде) дочь Полина живёт в США.

Алексей Воронцов (депутат Заксобрания Петербурга, коммунист) дочь живёт в Италии, куда переехала из Германии.

Елена Мизулина (депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, пламенный борец с гей-пропагандой и иностранным усыновлением сирот) сын совладелец юридической фирмы Mayer Brown в Брюсселе, Бельгия. Двое внуков, разумеется, там же.

Валерий Селезнёв (депутат Госдумы от ЛДПР) сын Роман приговорён к 27 годам заключения в США за кибермошенничество.

Владимир Соловьёв (телепропагандист) вилла на озере Комо (недалеко от Милана), Италия, и вид на жительство там же.

Дмитрий Медведев (председатель правительства РФ, экс-президент РФ) виноградник (100 га) и вилла XVII века с 30 комнатами в Тоскане, Италия.

Геннадий Тимченко (друг Путина, вице-президент Олимпийского комитета России, один из «королей госзаказа» и крупнейший экспортёр российской нефти) гражданин Финляндии, жена и дочь тоже. С 2014 года под санкциями, вынужден проживать в РФ.

Игорь Шувалов (экс-депутат Госдумы, с 2008 по 2018 первый заместитель председателя Правительства РФ) замок в Австрии площадью 1480 кв.м, вилла в Дубае, квартира в Великобритании.

Александр Жуков (Первый заместитель Председателя Государственной думы Федерального собрания РФ, Президент Олимпийского комитета России (2010 2018)) сын Пётр проживал в Нью-Йорке и Лондоне, там же был приговорён к 14 месяцам тюрьмы и штрафу (7500 фунтов) за избиение британца.

Владимир Блоцкий (депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по земельным отношениям) участок размером более гектара и дом площадью 312 кв.м. в Великобритании.

Ольга Голодец (заместитель председателя Правительства Российской Федерации) квартира и дом в Италии, половина дачи (220 м 2) в Швейцарии.

Андрей Голушко (депутат Госдумы от ЕР) элитный дом с собственным бассейном в городе Мужен на Лазурном берегу недалеко от Канн.

Лев Кузнецов (экс-министр по делам Северного Кавказа) во Франции 5 домовладений общей площадью 432 м 2 и земельный участок площадью 3,4 тыс. м 2.

Андрей Клишас (член Совета Федерации, полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном Суде РФ и Генеральной прокуратуре РФ) домовладение общей площадью 432 м 2 и земельный участок площадью 543 м 2 в Швейцарии.

Михаил Абызов (министр по делам открытого правительства) у сына и дочери в пользовании жилой дом в Великобритании.

Дмитрий Савельев (депутат Госдумы от ЕР, член комитета ГД по охране здоровья, член Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам) дом площадью 489,3 кв.м в Англии.

Николай Валуев (депутат Госдумы от ЕР, первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды) дом 95 м 2 в Испании. А ведь многие думали, что у Николая отрицательный IQ..

Светлана Хоркина (экс-депутат Госдумы от ЕР, полковник, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России) родила сына Святослава в Лос-Анджелесе, США, обеспечив ему тем самым американское гражданство.

Игорь Лебедев (депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Госдумы, сын Владимира Жириновского) незадекларированная квартира в Дубае площадью 442 м 2 в роскошном небоскрёбе на берегу Арабского залива.

Антон Дроздов (председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации) миллиардер (хоть пока и рублёвый), дочь Анна учится в престижном шотландский университете Сент Эндрюс, там же учился наследник британского престола принц Уильям.

Ринат Хайров (депутат Госдумы от ЕР, член комитета ГД по обороне, бывший руководитель УФНС по Татарстану) дочь Эльсина, гражданка Великобритании, приобрела шикарный особняк (10 спален, 15 ванных комнат, 2 лифта, собственный кинотеатр, бассейн, винный погреб, бильярдная, спа и массажный кабинет) на юге графства Суррей, а также квартиру в Лондоне общей стоимостью 32 млн, то есть 2,8 млрд рублей. На Кипре у неё уже есть вилла за €6 млн.

Сергей Нарышкин (директор Службы внешней разведки Российской Федерации) сын Андрей со своей семьёй подал документы на получение вида на жительство в Венгрии. Для этого он инвестировал в венгерские облигации €300 тыс плюс сбор €60 тыс.

Сергей Брилёв (заместитель ГД телеканала «Россия», член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, член Общественного совета при Минобороны России) гражданин Великобритании с 2001 года, жене Брилёва Ирине с 2016 года принадлежит квартира в Лондоне стоимостью 700 тыс. фунтов, где она (тоже гражданка Великобритании) и проживает.

СПИСОК МОЖНО ПРОДОЛЖАТЬ...
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−54
MaxVargar 41 минуту назад
И что? Ну в чем суть статьи? Будет? Ну скорее всего будет. Получит образование достойного уровня и к ее диплому будут относиться как к серьезному документу, а не куску картонки. Вернется в рф ? Может и вернется, может и нет. Бесплатно? Ну и замечательно. В чем то суть злобного отношения? Человека вы в принципе не знаете. Кто она такая, чем будет заниматься, плохая она или хорошая. Не важно, главное ж позлорадствовать. Завидно что у нее получится а у вас нет?
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923
Павел Астахов 47 минут назад
Секта сторонников карНавального: " не, вы не понимаете, это другооое"!!!!
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6k
Administrator Павел Астахов 40 минут назад
конечно другое
не Навальный же за 20 лет развалил образование
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6k
klop Administrator Полчаса назад
Т. е. в 90-х оно возрождалось?
От вас либерастов за версту несёт.
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6k
Administrator klop 9 минут назад
Т.е. за 20 лет не в силах ничего было сделать, только зарплаты ректорам по 2 миллиона, и преподам по 20тыс?
Причем здесь либерасты?
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7k
Андрей А 55 минут назад
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1k
ALEX Андрей А Полчаса назад
А где учились и учатся дети российих чиновников?
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908
Шурман Час назад
Если конкретно писать про этого чудика , то пишите просто и ясно , пункт 1 крал с братом столько и слил за границу столько . Дальше место работы Навального квартира или коттедж номер 1 и номер предпринимателя . Просто у парня этого не чего нет а вот у жены есть . Жена так же тунеядец и блоггер это синоним от слова балабол . Из за его игры теперь Россия обозлилась на Европу и в самых худших вариантах даже я не получу визу в июле , просто будут видеть что запрос из Брюсселя и пошел ты нафиг с своей семьей , вы моей бабушке в 89 лет объясните за что борется эта скотина и его жена и доча так она плевать в его фотку будет . Удачи школота , правнуки кстати уже просят увидеть свою любимую бабу Галю в Москве но границы на замке и отношения с Европой тоже . СПАСИБО НАВАЛЬНЫЙ И АНАЛЬНЫЙ ДАЙ БОГ ЧТО БЫ ТЕБЯ НА ЗОНЕ ХОРОШО ПРИНЯЛИ В ХАТУ
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
с каких это пор иностранная студентка учиться бесплатно,это привилегия местных аборигенов, что то здесь не чисто,откуда столько фарта
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−1
EE Час назад
Она ж не дочь Пескова, ей можно.
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1k
Дмитрий Час назад
Там она, вернее семья ее платит за проживание. Это раз. Второе. Она не вернулась в пандемию и продолжает жить в США. Это еще деньги и деньги не малые.
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3k
au3 2 часа назад
"Поскольку в соответствии с финансовыми документами при условии меньшего, чем 60 тыс. долларов годового дохода семьи, обучение будет бесплатным."

О доходах универу она явно соврала :) Или соврала о бесплатной учебе.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Если есть рекоммендательное письмо от директора ЦРУ, то всего этого не надо. В письме директор указал бы, что в национальных интересах США принять Дашу, поскольку в будущем она может стать президентом американской колонии под названием Россия.
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4k
Иван Frank Borman 2 часа назад
К тому времени когда это случится, её папка продаст всю Россию и тут нех*й будет взять. Ну если конечно Питун ему позволит.
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3k
Едондер пуп Frank Borman Час назад
Всех остальных детишек чиновников так же приняли? Тогда у Даши шансы стать президентом колонии невелики, конкуренция неравная.
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