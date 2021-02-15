Для поступления в престижный американский Вуз, который в соответствии со всевозможными рейтингами входит в ТОП-3 лучших учебных заведений мира, нужно не так много:

- достойные отметки по SAT и ACT – местным аналогам российского ЕГЭ;

- хороший аттестат со средним баллом не менее 4,8;

- рекомендательное письмо хотя бы от двух педагогов;

- высокий балл по тесту на знание английского;

- портфолио – творческий проект или эссе.

В качестве последнего Дарья представила свой видеоблог на YouTube, где она делится мыслями с ровесниками касаемо протестного движения в России.