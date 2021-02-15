Регулярно проходящий катком правды по детям чиновников Алексей Анатольевич почему-то умолчал о том факте, что дочь самого Навального учится в США. Точнее, будет через два года и не где-нибудь, а в alma mater американских президентов и других известных личностей – в Стэнфорде. За какие заслуги Дарью туда приняли?
Для поступления в престижный американский Вуз, который в соответствии со всевозможными рейтингами входит в ТОП-3 лучших учебных заведений мира, нужно не так много:
- достойные отметки по SAT и ACT – местным аналогам российского ЕГЭ;
- хороший аттестат со средним баллом не менее 4,8;
- рекомендательное письмо хотя бы от двух педагогов;
- высокий балл по тесту на знание английского;
- портфолио – творческий проект или эссе.
В качестве последнего Дарья представила свой видеоблог на YouTube, где она делится мыслями с ровесниками касаемо протестного движения в России.
Что касается платы за обучение (а она эквивалентна примерно 4 млн рублей в год), то, по утверждению наследницы главного оппозиционера, платить ей не придется. Поскольку в соответствии с финансовыми документами при условии меньшего, чем 60 тыс. долларов годового дохода семьи, обучение будет бесплатным.
После завершения Даша обещала вернуться в Россию. Хотя прошло уже много времени, сам Навальный ситуацию так и не прокомментировал. Да и сейчас у него нет такой возможности в силу известных причин. И если к нему как отцу, ратующему за лучшую жизнь своего ребенка, вопросов нет, то как к гражданину и ярому оппозиционеру, чернящему чиновников за то, что те отправляют своих детей учиться в Европу и Америку, они конечно имеются.
Источник:
- Экстренный день здоровья и занятия в субботу, или подозрительный всеобщий учебный день
- История Навального: реальный вызов или ручная оппозиция
- Задержания детей, танцы и бесстрашные пенсионеры: митинги 23 января 2021 года
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То то я смотрю тысячи не очень богатых, но талантливых американцев проходят там обучение и получают знания, ага.
Лихаим Сисянович - красава.)))))))))))))))))))
Она мне этого героя напоминает
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Дмитрий Песков (пресс-секретарь Путина) дочь Лиза живёт и учится во Франции, сын Николай был судим в Великобритании и более года провёл в английской тюрьме, супруга владеет квартирой в США площадью 126 м 2.
Владимир Якунин (экс-глава РЖД, член кооператива «Озеро») живёт в Германии, его старший сын Андрей стал подданным Великобритании, а младший Виктор киприотом.
Андрей Фурсенко (экс-министр образования) сын Александр живёт в США.
Борис Грызлов (экс-спикер Госдумы, член Совбеза) дочь живёт в Таллине, получила эстонское гражданство.
Павел Астахов (в качестве уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка «защитивший» наших сирот от усыновления иностранцами) дети находятся один во Франции, другой в Англии.
Сергей Железняк (депутат Госдумы от ЕР, законопроекты о размещении персональных данных на российских серверах, блокировке торрентов и др) обе дочери Анастасия и Елизавета живут в Великобритании, старшая работает на BBC News.
Сергей Лавров (министр иностранных дел) дочь Екатерина родилась и выросла в Нью-Йорке, окончила Колумбийский университет, где изучала политологию, и магистратуру по экономике в Лондоне.
Ирина Роднина (депутат Госдумы от ЕР) дочь Алёна живёт в Вашингтоне, США, работала на Russia Today.
Владимир Пехтин (экс-депутат, был председателем комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, заместителем Председателя Государственной думы, первым заместителем председателя фракции «Единой России») живёт с сыном в Майами, США.
Вячеслав Фетисов (первый зампред Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике) дочь выросла и выучилась в США. Писать и читать по-русски так и не научилась.
Александр Ремезков (депутат Госдумы) старший сын Степан закончил в США военный колледж, поступил в частный университет Hofstra в Нью-Йорке, средний Николай учится в Великобритании в частной школе Malvern College, дочь Маша проживает в Вене, где занимается гимнастикой.
Елена Рахова (депутат Заксобрания Петербурга, назвавшая «недоблокадниками» ленинградцев, проживших менее 120 дней в блокаде) дочь Полина живёт в США.
Алексей Воронцов (депутат Заксобрания Петербурга, коммунист) дочь живёт в Италии, куда переехала из Германии.
Елена Мизулина (депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, пламенный борец с гей-пропагандой и иностранным усыновлением сирот) сын совладелец юридической фирмы Mayer Brown в Брюсселе, Бельгия. Двое внуков, разумеется, там же.
Валерий Селезнёв (депутат Госдумы от ЛДПР) сын Роман приговорён к 27 годам заключения в США за кибермошенничество.
Владимир Соловьёв (телепропагандист) вилла на озере Комо (недалеко от Милана), Италия, и вид на жительство там же.
Дмитрий Медведев (председатель правительства РФ, экс-президент РФ) виноградник (100 га) и вилла XVII века с 30 комнатами в Тоскане, Италия.
Геннадий Тимченко (друг Путина, вице-президент Олимпийского комитета России, один из «королей госзаказа» и крупнейший экспортёр российской нефти) гражданин Финляндии, жена и дочь тоже. С 2014 года под санкциями, вынужден проживать в РФ.
Игорь Шувалов (экс-депутат Госдумы, с 2008 по 2018 первый заместитель председателя Правительства РФ) замок в Австрии площадью 1480 кв.м, вилла в Дубае, квартира в Великобритании.
Александр Жуков (Первый заместитель Председателя Государственной думы Федерального собрания РФ, Президент Олимпийского комитета России (2010 2018)) сын Пётр проживал в Нью-Йорке и Лондоне, там же был приговорён к 14 месяцам тюрьмы и штрафу (7500 фунтов) за избиение британца.
Владимир Блоцкий (депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по земельным отношениям) участок размером более гектара и дом площадью 312 кв.м. в Великобритании.
Ольга Голодец (заместитель председателя Правительства Российской Федерации) квартира и дом в Италии, половина дачи (220 м 2) в Швейцарии.
Андрей Голушко (депутат Госдумы от ЕР) элитный дом с собственным бассейном в городе Мужен на Лазурном берегу недалеко от Канн.
Лев Кузнецов (экс-министр по делам Северного Кавказа) во Франции 5 домовладений общей площадью 432 м 2 и земельный участок площадью 3,4 тыс. м 2.
Андрей Клишас (член Совета Федерации, полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном Суде РФ и Генеральной прокуратуре РФ) домовладение общей площадью 432 м 2 и земельный участок площадью 543 м 2 в Швейцарии.
Михаил Абызов (министр по делам открытого правительства) у сына и дочери в пользовании жилой дом в Великобритании.
Дмитрий Савельев (депутат Госдумы от ЕР, член комитета ГД по охране здоровья, член Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам) дом площадью 489,3 кв.м в Англии.
Николай Валуев (депутат Госдумы от ЕР, первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды) дом 95 м 2 в Испании. А ведь многие думали, что у Николая отрицательный IQ..
Светлана Хоркина (экс-депутат Госдумы от ЕР, полковник, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России) родила сына Святослава в Лос-Анджелесе, США, обеспечив ему тем самым американское гражданство.
Игорь Лебедев (депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Госдумы, сын Владимира Жириновского) незадекларированная квартира в Дубае площадью 442 м 2 в роскошном небоскрёбе на берегу Арабского залива.
Антон Дроздов (председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации) миллиардер (хоть пока и рублёвый), дочь Анна учится в престижном шотландский университете Сент Эндрюс, там же учился наследник британского престола принц Уильям.
Ринат Хайров (депутат Госдумы от ЕР, член комитета ГД по обороне, бывший руководитель УФНС по Татарстану) дочь Эльсина, гражданка Великобритании, приобрела шикарный особняк (10 спален, 15 ванных комнат, 2 лифта, собственный кинотеатр, бассейн, винный погреб, бильярдная, спа и массажный кабинет) на юге графства Суррей, а также квартиру в Лондоне общей стоимостью 32 млн, то есть 2,8 млрд рублей. На Кипре у неё уже есть вилла за €6 млн.
Сергей Нарышкин (директор Службы внешней разведки Российской Федерации) сын Андрей со своей семьёй подал документы на получение вида на жительство в Венгрии. Для этого он инвестировал в венгерские облигации €300 тыс плюс сбор €60 тыс.
Сергей Брилёв (заместитель ГД телеканала «Россия», член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, член Общественного совета при Минобороны России) гражданин Великобритании с 2001 года, жене Брилёва Ирине с 2016 года принадлежит квартира в Лондоне стоимостью 700 тыс. фунтов, где она (тоже гражданка Великобритании) и проживает.
СПИСОК МОЖНО ПРОДОЛЖАТЬ...
не Навальный же за 20 лет развалил образование
Причем здесь либерасты?
О доходах универу она явно соврала :) Или соврала о бесплатной учебе.