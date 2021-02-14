В Госдуме объяснили, почему Министерство культуры спонсирует аморальное кино

Актриса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала причины кризиса современного кинематографа на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».
Драпеко объяснила, почему государственные деньги тратят на съемки дорогих и при этом не очень качественных фильмов. По ее словам, при Минкульте существуют экспертные советы, состоящие из деятелей культуры. И именно данные экспертные советы и делят бюджет.
Драпеко объяснила, почему государственные деньги тратят на съемки дорогих и при этом не очень качественных фильмов. По ее словам, при Минкульте существуют экспертные советы, состоящие из деятелей культуры. И именно данные экспертные советы и делят бюджет.
«Создали отдельный от Министерства культуры Фонд развития кино, и там при этом фонде существует это экспертное сообщество, которое принимает решение, кому дать денег. Но у нас внутри творческого сообщества нет никакой единой позиции и нет смелости сказать — что пошло, что не талантливо. Несколько киностудий диктуют нашему сообществу свою позицию. А в сообществе нет открытой дискуссии», — рассказала Драпеко.
Говоря, почему заменить данный совет очень тяжело, Драпеко процитировала Иосифа Сталина, обратившегося к своему помощнику Александру Поскребышеву:
«Сталин как-то сказал: нет у меня для тебя других писателей. У нас нет реально других деятелей культуры, чем те, кто сформировались в ублюдочные 80–90-е годы. Все нынешние деятели культуры выросли на отрицании нравственных основ, на которых базировалось советское искусство. Они все стали знаменитыми и народными в период конца 80-х, когда фильмы делали на потребу иностранным фестивалям. Плюнул в советское прошлое — и ты герой. Примерно то, что сейчас произошло с Андреем Кончаловским, чей фильм поступил на «Оскара», — отметила Драпеко.
Говоря, почему заменить данный совет очень тяжело, Драпеко процитировала Иосифа Сталина, обратившегося к своему помощнику Александру Поскребышеву:
«Сталин как-то сказал: нет у меня для тебя других писателей. У нас нет реально других деятелей культуры, чем те, кто сформировались в ублюдочные 80–90-е годы. Все нынешние деятели культуры выросли на отрицании нравственных основ, на которых базировалось советское искусство. Они все стали знаменитыми и народными в период конца 80-х, когда фильмы делали на потребу иностранным фестивалям. Плюнул в советское прошлое — и ты герой. Примерно то, что сейчас произошло с Андреем Кончаловским, чей фильм поступил на «Оскара», — отметила Драпеко.
Актриса пояснила, почему фильмы с чернушным сюжетом попадают на фестивали и завоевывают призы. По ее мнению, фестивали устроены именно таким образом, что из поданных заявок отбирают те, которые подходят под определенный заказ спонсоров или государств.
Но, по ее словам, некоторым фильмам все же удалось преодолеть этот барьер.
«Успех таких фильмов как «Москва слезам не верит» и «…А зори здесь тихие» заключался в том, что они были вершиной кинематографии, и не признать их было неприлично. Советская кинематография, помимо высокой патриотичности была еще и высокохудожественной. Вся система была выстроена очень жестко.
При этом актриса отметила, что в России есть очень талантливые режиссеры, а вот со средним звеном кинематографа: ассистентами режиссера, бутафорами, костюмерами, художниками по свету, дела обстоят гораздо хуже, их мало и они на вес золота. Кино, считает Драпеко, это не один человек, а целая фабрика творчества и производства.
Источник: Федеральное агентство новостей
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ:
Но, по ее словам, некоторым фильмам все же удалось преодолеть этот барьер.
«Успех таких фильмов как «Москва слезам не верит» и «…А зори здесь тихие» заключался в том, что они были вершиной кинематографии, и не признать их было неприлично. Советская кинематография, помимо высокой патриотичности была еще и высокохудожественной. Вся система была выстроена очень жестко.
При этом актриса отметила, что в России есть очень талантливые режиссеры, а вот со средним звеном кинематографа: ассистентами режиссера, бутафорами, костюмерами, художниками по свету, дела обстоят гораздо хуже, их мало и они на вес золота. Кино, считает Драпеко, это не один человек, а целая фабрика творчества и производства.
Источник: Федеральное агентство новостей
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ:
В чём главный обман Оскара?
Системный взгляд на российский кинематограф
Источник:
Ссылки по теме:
- После 2000 года. Российские фильмы, за которые не стыдно
- Лучшие экранизации произведений Александра Беляева
- Великая китайская киноцензура. Что нельзя показывать в Китае помимо каннибализма, пророков и зомби?
- Джеймс Кэмерон — человек, который уделяет чрезвычайно много внимания деталям
- Настоящая история возвращения "Святого Луки"
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...
=================
Как вариант:
Хочешь снимать кино - бери кредит под залог имущества режиссера/продюсера/студии и снимай.
Получилось хорошее кино - значит, молодец, отбил займ и заработал. Получилось плохое - твои проблемы.
Госфинансирование из бюджета оставить только для фильмов по заказу государства.
А если попробовать ей вместо тортика к чаю принести навоза и сказать: "Милая и заслуженная дама, дело в том, что кроме конского дерьма у нас ни чего нет - жрите дерьмо!" Будет она жрать?
На кино- и видеофильм, в отношении которого подано заявление, уже выдано прокатное удостоверение другому лицу, являющемуся обладателем исключительных прав на данный фильм;
Наличие в фильме сцен, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, другую экстремистскую деятельность, а также сцен, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости;
Фильм содержит информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также сцены, пропагандирующие какие-либо преимущества использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
В фильме используются скрытые вставки или иные технические приемы и способы распространения информации, воздействующие на подсознание людей и (или) оказывающие вредное влияние на их здоровье;
Фильм содержит информацию об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3031; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3447; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3452; 2007, N 21, ст. 2457; 2007, N 31, ст. 4008; 2008, N 19 (поправка); 2008, N 18, ст. 1939) без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена, а также иную информацию, за распространение которой законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Ни слова о информации порочащей достоинство человека, ни слова о информации порочащей честь государства, ни слова об искажении исторической правды ..... снимай что угодно, только не пропагандируй наркоту, террористов и не снимай зомбирующие ролики. ВСЁ
https://ria-m.tv/news/225892/podpolkovnika_s_jenoy_nashli_mertvyimi_v_podguznikah_oba_umerli_vo_vremya_bdsm_seksa_foto.htmlhttps://ria-m.tv/news/225892/podpolkovnika_s_jenoy_nashli_mertvyimi_v_podguznikah_oba_umerli_vo_vremya_bdsm_seksa_foto.html
Так под их руководством похоже их и снимают.
Раньше, во времена Холодной войны, Запад содержал целую армию пропагандонов и промывшиков мозгов. Расходовал на них кучу денег, чтобы они вели подрывную пропагандистскую войну против СССР. "Радио ЦРУшная Свобода", "Голос Америки из Лангли", "Свободная Европа-американская колония" работали круглые сутки без перерыва.
Сегодня это все не нужно - россияненские креативные муви-мейкеры делают всю работу за американцев.
ээээ... что?
Все все понимают и ничего не могут сделать ..Вот в чем Парадокс ! Не верю ,что в России нет талантливых режиссеров и артистов из народа ! Их просто не пускают туда или травить начинают если видят талант и харизму ...
"Наши СМИ " в России уже давно захватили определенные личности и держат их четко при поддержки запада ..Власть туда боится лезть иначе вой и истерика начинается на весь мир ..
Читал мемуары одного писателя -журналиста фронтовика ..Который вернулся в 45-ом в свою "родную" газету с палочкой (ранение ) и ужаснулся ,не увидев там ни одного лица знакомого одни таблички с специфическими фамилиями ..И все его с ехидством посылали ,типо "ВСЕ занято " ..Нашел одну знакомую ,та глаза опустила и шепотом сказала теперь у нас так ..
В России с конца 80-х так же все и сейчас сидят по кабинетам "жертвы холокоста " ..
НО ТОЛЬКО НЕ ЗА ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
.
Извините, но в голливудском фильме "К-19" про подвиг советских подводников русского патриотизма больше, что в снятых в России фильмах за 3 года !!!!!!
.
Снимается ТОЛЬКО кино про проституток, бандитов, мутных ментов и гламурных сучек обоих полов (типа "Глянца")
Почему за мои (налогоплательщика) деньги ???????????????????
Да и без отбивки "творцам" пофик - просто некие достойные люди год получают достойные бабки. "Российское кино окупается на стадии производства" (с) Баженов
Ахахаха, ппц. Царь-то норм, а вот народец ему гниловатый попался :)
Еще Михайло Ломоносов сказал "Если где-то убудет то где-то прибудет"
То что мы помним и любим -это небольшой процент от общей массы снятого
В Голливуде - то же самое, с поправкой на то, что бабло платят частные студии и венчурные инвесторы.
Глупо надеяться, что 100% или хотя бы 80% "выстрелит". На каждый хороший фильм будет 10 фильмов со шлаком, какие бы комиссии не заседали.
Читал интервью одного прокатчика, так он прямо говорит, что в большинстве российские фильмы снимаются на отъ.е.бись. Распилить бюджет.
В этой фразе, всё Ваше знание о СССР.... Попробую Вас просветить - в СССР ВСЕ фильмы финансировались государством....
В СССР ВЕСЬ кинематограф финансировался государством.
Как и всё искусство.
И они же потом дружно срали на голову государству.