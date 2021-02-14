В Госдуме объяснили, почему Министерство культуры спонсирует аморальное кино

Актриса пояснила, почему фильмы с чернушным сюжетом попадают на фестивали и завоевывают призы. По ее мнению, фестивали устроены именно таким образом, что из поданных заявок отбирают те, которые подходят под определенный заказ спонсоров или государств.



Но, по ее словам, некоторым фильмам все же удалось преодолеть этот барьер.



«Успех таких фильмов как «Москва слезам не верит» и «…А зори здесь тихие» заключался в том, что они были вершиной кинематографии, и не признать их было неприлично. Советская кинематография, помимо высокой патриотичности была еще и высокохудожественной. Вся система была выстроена очень жестко.



При этом актриса отметила, что в России есть очень талантливые режиссеры, а вот со средним звеном кинематографа: ассистентами режиссера, бутафорами, костюмерами, художниками по свету, дела обстоят гораздо хуже, их мало и они на вес золота. Кино, считает Драпеко, это не один человек, а целая фабрика творчества и производства.



Источник: Федеральное агентство новостей



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