FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Власть Манипуляции 123 поста • 14 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Власть Манипуляции 
В Госдуме объяснили, почему Министерство культуры спонсирует аморальное кино

В Госдуме объяснили, почему Министерство культуры спонсирует аморальное кино (2 фото + 2 видео)

Автор:
14 февраля 2021 12:47
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: Культура   кинематограф   манипуляция   министерство культуры   пошлость   фильмы   
903
2
2
Актриса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала причины кризиса современного кинематографа на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».
Драпеко объяснила, почему государственные деньги тратят на съемки дорогих и при этом не очень качественных фильмов. По ее словам, при Минкульте существуют экспертные советы, состоящие из деятелей культуры. И именно данные экспертные советы и делят бюджет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Власть Манипуляции"
Метки: Культура   кинематограф   манипуляция   министерство культуры   пошлость   фильмы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
29
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Пепелац 2 часа назад
Сколько ошибок в слове "пилят"....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Игорь 18 минут назад
Если не будут они это спонсировать, то это сделает ЕС и НАТО, Понимать надо)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей 23 минуты назад
Меня больше интересует ,а за что депутатам такие зарплаты и все остальные ништяки.они чего,на вредных производствах трудятся,или в тундре,я вот этого не понимаю и это меня сильно возмущает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Агент Безопасной Национальности 36 минут назад
"Драпеко объяснила, почему государственные деньги тратят на съемки дорогих и при этом не очень качественных фильмов. По ее словам, при Минкульте существуют экспертные советы, состоящие из деятелей культуры. И именно данные экспертные советы и делят бюджет. «Создали отдельный от Министерства культуры Фонд развития кино, и там при этом фонде существует это экспертное сообщество, которое принимает решение, кому дать денег. Но у нас внутри творческого сообщества нет никакой единой позиции и нет смелости сказать что пошло, что не талантливо. Несколько киностудий диктуют нашему сообществу свою позицию."
=================
Как вариант:
Хочешь снимать кино - бери кредит под залог имущества режиссера/продюсера/студии и снимай.
Получилось хорошее кино - значит, молодец, отбил займ и заработал. Получилось плохое - твои проблемы.
Госфинансирование из бюджета оставить только для фильмов по заказу государства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
NeDron Час назад
Извините! Она говорит (надеюсь я правильно понял), что совет состоит из ублюдков, но других нет и потому мы должны этих ублюдков терпеть.
А если попробовать ей вместо тортика к чаю принести навоза и сказать: "Милая и заслуженная дама, дело в том, что кроме конского дерьма у нас ни чего нет - жрите дерьмо!" Будет она жрать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Скептик-материалист NeDron 7 минут назад
Тебе достаточно доходчиво объяснили ситуацию, что не она в итоге решает за качество кинопродуктов, чего ты лезешь со своим навозом? Жри его сам, раз мозгов нет. Вывалилась ароматная куча экспертов, с их не менее ароматными решениями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
938
Максим Алтадуков Час назад
Основания для отказа в получении ПРОКАТНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
На кино- и видеофильм, в отношении которого подано заявление, уже выдано прокатное удостоверение другому лицу, являющемуся обладателем исключительных прав на данный фильм;

Наличие в фильме сцен, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, другую экстремистскую деятельность, а также сцен, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости;

Фильм содержит информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также сцены, пропагандирующие какие-либо преимущества использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

В фильме используются скрытые вставки или иные технические приемы и способы распространения информации, воздействующие на подсознание людей и (или) оказывающие вредное влияние на их здоровье;

Фильм содержит информацию об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3031; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3447; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3452; 2007, N 21, ст. 2457; 2007, N 31, ст. 4008; 2008, N 19 (поправка); 2008, N 18, ст. 1939) без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена, а также иную информацию, за распространение которой законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Ни слова о информации порочащей достоинство человека, ни слова о информации порочащей честь государства, ни слова об искажении исторической правды ..... снимай что угодно, только не пропагандируй наркоту, террористов и не снимай зомбирующие ролики. ВСЁ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Влад Час назад
Ну значит пора вводить в эти "советы" представителей ФСБ которые давали бы оценку проекта с точки зрения вредности для страны и имели бы право вето. И это никак не цензура - снимай за свои что хочешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Outcast Влад 57 минут назад
Этих что ли? https://www.mk.ru/incident/2021/02/01/vyyasnilis-podrobnosti-gibeli-kapitana-fsb-v-podmoskove-neudachno-poshutil.htmlhttps://www.mk.ru/incident/2021/02/01/vyyasnilis-podrobnosti-gibeli-kapitana-fsb-v-podmoskove-neudachno-poshutil.html
https://ria-m.tv/news/225892/podpolkovnika_s_jenoy_nashli_mertvyimi_v_podguznikah_oba_umerli_vo_vremya_bdsm_seksa_foto.htmlhttps://ria-m.tv/news/225892/podpolkovnika_s_jenoy_nashli_mertvyimi_v_podguznikah_oba_umerli_vo_vremya_bdsm_seksa_foto.html
Так под их руководством похоже их и снимают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
129
arcush Час назад
А кто смотрел фильм про зою? Кому понравилось? А деньги потрачены...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 2 часа назад
Общественный совет сам по себе совещательный и рекомендательный орган. Не более того. Для этого и создан - быть клоунадой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
509
Колючий 2 часа назад
Бабло само не попилится!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
"Дайте денег, а какие блокбастеры мы будем снимать, это мы сами решим!" - Рената Литвинова.

Раньше, во времена Холодной войны, Запад содержал целую армию пропагандонов и промывшиков мозгов. Расходовал на них кучу денег, чтобы они вели подрывную пропагандистскую войну против СССР. "Радио ЦРУшная Свобода", "Голос Америки из Лангли", "Свободная Европа-американская колония" работали круглые сутки без перерыва.
Сегодня это все не нужно - россияненские креативные муви-мейкеры делают всю работу за американцев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Medved Frank Borman 2 часа назад
"Радио ЦРУшная Свобода", "Голос Америки из Лангли", "Свободная Европа-американская колония"

ээээ... что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
903
Oldman Medved Час назад
радио свобода, голос америки, свободная европа - радиостанции которые вещали на СССР, с пропагандистскими целями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
336
Старичок 2 часа назад
деньги то все любят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−120
МИХАН 2 часа назад
«Сталин как-то сказал: нет у меня для тебя других писателей. У нас нет реально других деятелей культуры, чем те, кто сформировались в ублюдочные 80–90-е годы. Все нынешние деятели культуры выросли на отрицании нравственных основ, на которых базировалось советское искусство.==========================================
Все все понимают и ничего не могут сделать ..Вот в чем Парадокс ! Не верю ,что в России нет талантливых режиссеров и артистов из народа ! Их просто не пускают туда или травить начинают если видят талант и харизму ...
"Наши СМИ " в России уже давно захватили определенные личности и держат их четко при поддержки запада ..Власть туда боится лезть иначе вой и истерика начинается на весь мир ..
Читал мемуары одного писателя -журналиста фронтовика ..Который вернулся в 45-ом в свою "родную" газету с палочкой (ранение ) и ужаснулся ,не увидев там ни одного лица знакомого одни таблички с специфическими фамилиями ..И все его с ехидством посылали ,типо "ВСЕ занято " ..Нашел одну знакомую ,та глаза опустила и шепотом сказала теперь у нас так ..
В России с конца 80-х так же все и сейчас сидят по кабинетам "жертвы холокоста " ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
vitenok 2 часа назад
Она права в том, что сейчас снимают ублюдки родом из 80-90х. Всё остальное вторично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
Броненосец Потелкам vitenok 2 часа назад
да пусть снимают
НО ТОЛЬКО НЕ ЗА ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
.
Извините, но в голливудском фильме "К-19" про подвиг советских подводников русского патриотизма больше, что в снятых в России фильмах за 3 года !!!!!!
.
Снимается ТОЛЬКО кино про проституток, бандитов, мутных ментов и гламурных сучек обоих полов (типа "Глянца")
Почему за мои (налогоплательщика) деньги ???????????????????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
842
Saplus vitenok Полчаса назад
Вторичны сами ублюдки, которым позволяют это снимать. А вот тем, кто должен "держать курс", как в СССР - щас либо просто накласть, как на тех же спортсменов, либо целенаправленно кормить гомном и отуплять население. И отлично выходит: все эти Сталинграды, Горько и прочие Бабушки легкого поведения - с лихвой отбиваются в прокате. Пипл хавает (с).
Да и без отбивки "творцам" пофик - просто некие достойные люди год получают достойные бабки. "Российское кино окупается на стадии производства" (с) Баженов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Денис 2 часа назад
>>в России есть очень талантливые режиссеры, а вот со средним звеном кинематографа...гораздо хуже
Ахахаха, ппц. Царь-то норм, а вот народец ему гниловатый попался :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Outcast 2 часа назад
Самое интересное что люди снимающие фильмы с гигантскими убытками ездят на машинах не меньше чем за 10 млн и живут в квартирах не меньше чем за 100 зачастую расположенных далеко не в России. Похоже что этими фильмами с ними просто расплачиваются за "правильную" пропагандистскую позицию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Агасфер Outcast 2 часа назад
А почему это странно? ;-)
Еще Михайло Ломоносов сказал "Если где-то убудет то где-то прибудет"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
* You All 2 часа назад
как зачем? бабки надо как-то списывать для своего кармана чтобы никто не докопался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Tano 2 часа назад
В СССР многие фильмы тоже финансировавшиеся государством так и не выпускались в прокат так как расценивались как "вредные", а многие просто были "проходным шлаком"
То что мы помним и любим -это небольшой процент от общей массы снятого
В Голливуде - то же самое, с поправкой на то, что бабло платят частные студии и венчурные инвесторы.
Глупо надеяться, что 100% или хотя бы 80% "выстрелит". На каждый хороший фильм будет 10 фильмов со шлаком, какие бы комиссии не заседали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
vitenok Tano 2 часа назад
Не выпускались в прокат единицы, а не многие. Все фильмы, выпущенные в прокат, смотрелись. Да, сейчас мы пересматриваем небольшое количество, но это и нормально. Но в то время смотрелись все фильмы. Такой ситуации, как сейчас, когда десять процентов снятого добирается до проката, не было никогда.
Читал интервью одного прокатчика, так он прямо говорит, что в большинстве российские фильмы снимаются на отъ.е.бись. Распилить бюджет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Влад Tano 2 часа назад
Дело то не в качестве и зрелищности, а в том что поливают грязью свою страну, нас с вами за наши же деньги. Я понимаю что фильм может быть удачным, а может и нет, но сама суть, его посыл прекрасно виден уже на стадии текста. Зачем вообще давать деньги на такие проекты? Ну достали в перестройку с полок фильмы "зарубленные проклятой советской цензурой" и бросили их в массы. Ну и где они теперь? На тех же полках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
903
Oldman Tano Час назад
"В СССР многие фильмы тоже финансировавшиеся государством"
В этой фразе, всё Ваше знание о СССР.... Попробую Вас просветить - в СССР ВСЕ фильмы финансировались государством....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Albert GER Tano Час назад
Шо значит "многие"?
В СССР ВЕСЬ кинематограф финансировался государством.
Как и всё искусство.
И они же потом дружно срали на голову государству.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Епифанцев заступился за бывшую жену и избил ее подругу в баре Петербурга (5 фото) Епифанцев заступился за бывшую жену и избил ее подругу в баре Петербурга (5 фото) После 2000 года. Российские фильмы, за которые не стыдно После 2000 года. Российские фильмы, за которые не стыдно Джеймс Кэмерон — человек, который уделяет чрезвычайно много внимания деталям Джеймс Кэмерон — человек, который уделяет чрезвычайно много внимания деталям Лучшие экранизации произведений Александра Беляева Лучшие экранизации произведений Александра Беляева Великая китайская киноцензура. Что нельзя показывать в Китае помимо каннибализма, пророков и зомби? Великая китайская киноцензура. Что нельзя показывать в Китае помимо каннибализма, пророков и зомби? Настоящая история возвращения "Святого Луки" Настоящая история возвращения "Святого Луки"
Влияние СМИ

https://fishki.net/community/vlijanie-media/ Обсуждаем технологии влияния на массы, оружие пропаганды, способы защиты от манипуляций. Выявляем смыслы популярных фильмов, передач и песен.
13512



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Редкие снимки из лихих 90-х, которые просто окунают в то непростое время
4
179
Редкие снимки из лихих 90-х, которые просто окунают в то непростое время
Школьница из Петербурга записала видео, чтобы доказать взрослым, что ее домогается учитель
3
266
Школьница из Петербурга записала видео, чтобы доказать взрослым, что ее домогается учитель
﻿
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
2
23

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#прикол#новости#собака#Интересные#кино#Украина#дети
#Юмор#Россия#люди#подборка#СССР#природа#девушки#настроение#звезды#знаменитости
#интересно#факты#приколы#картинки#прикольные#в мире#забавно#позитив#город#китай

На что жалуетесь?

Вернуться