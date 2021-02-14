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Рыба для здорового питания: ТОП-5 самых полезных и недорогих видов

Рыба для здорового питания: ТОП-5 самых полезных и недорогих видов (6 фото)

Автор:
14 февраля 2021 09:23
Метки: Сельдь   польза рыбы   рыба   сазан   скумбрия   
710
6
Рыба – один из самых вкусных и полезных компонентов в рационе человека. И если вы все еще не любите рыбу, вероятно, просто не нашли "свой" вид или способ приготовления.
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Метки: Сельдь   польза рыбы   рыба   сазан   скумбрия   
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−125
МИХАН 3 часа назад
Во времена СССР ,был такой рыбный день четверг ..Во всех учреждениях общепита ,да и в семьях в этот день готовили блюда из рыбы (дешевая она была и доступная помнится) Мойву ,кильку вообще за рыбу не считали копейки стоила ..
А еще рыбий жир детишкам давали фу блин ..Заботились о здоровье населения Советской страны строго ! Не то что в нынешнее время ..
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−125
МИХАН 36 минут назад
Все должно быть в меру и рыбы в том числе ! Организм сам обычно сигналы подает ,что ему не хватает ,а что у же в избытке ..Я вот например с детства лук не ем и молоко ..Тошнит от этих продуктов ..Но иногда хочется ,я пару кругляшков лука съедаю сырого ,потому что ХОЧЕТ организм ..Жена странно смотрит на меня ..))) Я просто говорю что то захотелось жутко ..Потом не ем также Вот такие дела ..Не насилуйте свой организм ,он знает ,что ему нужно ..
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−125
МИХАН 44 минуты назад
4k pilgrimnl МИХАН 36 минут назад так этот день ввели из за нехватки мяса после войны.
Извините ,но вы чушь сморозили ..Да голод был после войны и жесткий ,восточную геропу поддерживали и т.д. Разруха была ..Но "Рыбный день " был в СССР ,по рекомендации Минздрава и т.д. Эти исследования велись четко о здоровье детей в СССР ..Молоко манная каша ,супы,рыбий жир это для детского питания и роста было обязательным в СССР ..
А еще массовая вакцинация обязательная для детей ..Мы победили многие страшные болезни этим ..! Я про это ..А вы ? типо кроме рыбы жрать нечего было СССР ? Ну вы и ...
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11k
KOSTELLO 2 часа назад
Соленую селедку нельзя.
Автор предлагает есть сырую.
Очень интересно.
А сам автор сырую селедку ел?
Как на вкус?
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11k
KOSTELLO Мария Колповская 2 часа назад
И как на вкус запеченная селедка?
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11k
KOSTELLO Мария Колповская 2 часа назад
Да, невнимательно прочел.
Не увидел про запекание селедки.
Виноват.
Но Вы предлагаете запекать всю рыбу, как я понимаю.
Надо же как-то разнообразить свой рацион.
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130
Мария Колповская Автор поста KOSTELLO Час назад
очень вкусно :) мне нравится даже больше, чем запеченная скумбрия! :)
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4k
pilgrimnl KOSTELLO Час назад
мне очень нравится астраханская селедка холодного копчения, думаю и обычную селедку можно закоптить
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130
Мария Колповская Автор поста KOSTELLO Час назад
а вот насчет запекания - для рыбы это наиболее приемлемый способ приготовления. Есть еще отвариание на пару - но не для всех получается вкусно :) Дело в том, что в соленой рыбе слишком много натрия, в жареной - страдают ненасыщенные жиры и образуются канцерогенные соединения, сырая рыба (даже после вымораживания) может быть опасна с точки зрения риска подхватить гельминтов. Так и получается, что запекание - лучшее решение :) В остальном же вы правы, разнообразный рацион - залог здоровья!
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