Рыба для здорового питания: ТОП-5 самых полезных и недорогих видов

Да, на первом месте – обычная и привычная сельдь! Правда, не соленая, а свежая или замороженная. Эта рыба содержит рекордные количества "солнечного" витамина Д и жирных ненасыщенных кислот Омега-3 (в три раза больше, чем черная икра). Остается только запечь со специями в духовке – и можно наслаждаться ценным вкусным продуктом.



А вот от соленой селедки лучше отказаться. В таком виде в ней оказывается слишком много натрия, а вреда будет больше, чем пользы.



Также важно помнить, что сельдь – одна из самых калорийных рыб. По содержанию жиров она не уступает свинине, а значит, людям, которые следят за весом, необходимо контролировать количество сельди в рационе.