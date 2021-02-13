Сибирские кошки ждут весну в чудесных фотографиях фермера Аллы Лебедевой

Для сибирского фермера Аллы Лебедевой нет занятия более приятного, чем фотографировать своих любимых питомцев, домашних кошек, которых, похоже, успели полюбить интернет-пользователи со всего мира.
Многие её снимки публиковали на разных сайтах и в социальных сетях. Некоторые из них сопровождались шутливыми надписями.
Многие её снимки публиковали на разных сайтах и в социальных сетях. Некоторые из них сопровождались шутливыми надписями.
1.
«Пару лет назад я заметила, что мои фотографии стали вирусными, – говорит Алла. – Сначала я нашла свои снимки на каком-то сайте о норвежских кошках. Там мои фотографии использовали без всякого спроса, и они обошли весь мир как "норвежские кошки"».
Алла живёт с мужем Сергеем на ферме в посёлке Пригородный, на окраине Барнаула, в Западной Сибири.
Они выращивают кошек на протяжении более десяти лет. Их первая любимица Бабушка стала прародительницей для остальной части постоянно растущей братии котов.
В 2004 году она родила пятерых котят, а теперь дом супругов полон пушистых друзей. Алла шутит, что они живут в Кошландии.
«Сколько их у нас сейчас? На такой вопрос я обычно отвечаю "миллион, а может и больше". Они живут в курятнике, спят на полатях, там у них есть три маленькие спальни, и они спят где хотят. Наши кошки защищают кур и кроликов от крыс и мышей», – говорит Алла.
Алла живёт с мужем Сергеем на ферме в посёлке Пригородный, на окраине Барнаула, в Западной Сибири.
Они выращивают кошек на протяжении более десяти лет. Их первая любимица Бабушка стала прародительницей для остальной части постоянно растущей братии котов.
В 2004 году она родила пятерых котят, а теперь дом супругов полон пушистых друзей. Алла шутит, что они живут в Кошландии.
«Сколько их у нас сейчас? На такой вопрос я обычно отвечаю "миллион, а может и больше". Они живут в курятнике, спят на полатях, там у них есть три маленькие спальни, и они спят где хотят. Наши кошки защищают кур и кроликов от крыс и мышей», – говорит Алла.
2.
Сибирская кошка – популярнейшая в России порода, наделенная бесчисленными достоинствами, главными из которых являются роскошная внешность, великолепный характер, интеллект и преданность.
3.
Основные моменты
Сибирская кошка – сильное животное, размером от среднего до крупного. Кошечки весят в среднем от четырех килограммов, коты – не менее шести. Бывает, вес самца доходит до 12 кг.
Наделены большой жизненной энергией, отменным здоровьем, ловки и смелы.
Настоящей зрелости достигают к трем-пяти годам, живут долго, иногда до 20 лет.
Обладают спокойным характером, дружелюбны, ласковы, но к незнакомцам относятся с подозрением.
Сибирские кошки самостоятельны, тактичны и никогда не надоедают своим хозяевам, преследуя их по пятам.
Прекрасно уживаются не только с людьми, но и с животными, проявляющими к ним дружелюбие, однако сородичам-агрессорам незамедлительно дадут отпор.
Чрезвычайно аккуратны, очень чистоплотны, при этом нуждаются в уходе за шерстью. Шерстка ухоженной кошки должна лосниться и блестеть.
Одно из главных достоинств породы – разнообразие окрасов.
Сибирская кошка – сильное животное, размером от среднего до крупного. Кошечки весят в среднем от четырех килограммов, коты – не менее шести. Бывает, вес самца доходит до 12 кг.
Наделены большой жизненной энергией, отменным здоровьем, ловки и смелы.
Настоящей зрелости достигают к трем-пяти годам, живут долго, иногда до 20 лет.
Обладают спокойным характером, дружелюбны, ласковы, но к незнакомцам относятся с подозрением.
Сибирские кошки самостоятельны, тактичны и никогда не надоедают своим хозяевам, преследуя их по пятам.
Прекрасно уживаются не только с людьми, но и с животными, проявляющими к ним дружелюбие, однако сородичам-агрессорам незамедлительно дадут отпор.
Чрезвычайно аккуратны, очень чистоплотны, при этом нуждаются в уходе за шерстью. Шерстка ухоженной кошки должна лосниться и блестеть.
Одно из главных достоинств породы – разнообразие окрасов.
4.
Сибирские кошки, красивые и респектабельные, с великолепной густой шерстью, давно завоевали всенародную любовь, сумев продемонстрировать в общении с людьми свои лучшие качества. За их внешним спокойствием скрываются уверенность и сила, при этом они деликатны, чутки и уравновешенны. Эти кошки сочетают в себе мощь и грациозность, нежность и независимость, игривость и чувство собственного достоинства.
5.
История сибирской кошки
Образ сибирской кошки – крупного, пушистого, здорового животного, с развитым охотничьим инстинктом, не страшащегося суровых зим, вобрал в себя все архаичные представления россиян о домашних питомцах кошачьего семейства. Долгое время сибирским котом, или сибиряком, наши соотечественники называли каждого крупного длинношерстого представителя рода кошачьих – будь то семейный баловень или дворовой разбойник.
До конца прошлого столетия, пожалуй, ни один из владельцев сибиряка в нашей стране не задумывался о происхождении своего любимца, подразумевая как само собой разумеющееся, что предки животного родом из Сибири.
Но в 80-х годах, когда в России начали создаваться фелинологические организации и клубы любителей кошек, возник вопрос: а кем же являются прародители самых популярных в народе представителей рода кошачьих?
Споры ведутся до сих пор. Есть мнение, что дальними предками истинных сибиряков являются норвежские лесные кошки.
Их могли завезти в Сибирь переселенцы из северных областей России во время освоения этой территории, начавшегося в XVI веке.
К этому же периоду относятся и письменные упоминания о так называемых бухарских кошках – пушистых крепких животных, которых можно было встретить во всех регионах Российской империи, а не только в Сибири.
Они предположительно попали в Россию вместе с купцами из среднеазиатских стран. Бухарских кошек часто называют родственниками сибиряков.
Возможно также, что домашние кошки, оказавшиеся в Сибири, могли иметь потомство от диких котов. Как правило, среди последних упоминаются манулы – симпатичные бутузы размером с крупных домашних котов, обладатели самой густой и пушистой шерсти среди кошачьих.
Большинство фелинологов такое понятие как единая «аборигенная сибирская порода» вообще отвергают, а ничем не подтвержденные предположения о прародителях сибирской кошки называют мифотворчеством.
Они указывают на то, что в 80-х годах прошлого века, в начале «кошачьего движения», в России для сибиряков существовало определение, означавшее примерно следующее – «крупный кот с густой шерстью и не белого окраса».
Образ сибирской кошки – крупного, пушистого, здорового животного, с развитым охотничьим инстинктом, не страшащегося суровых зим, вобрал в себя все архаичные представления россиян о домашних питомцах кошачьего семейства. Долгое время сибирским котом, или сибиряком, наши соотечественники называли каждого крупного длинношерстого представителя рода кошачьих – будь то семейный баловень или дворовой разбойник.
До конца прошлого столетия, пожалуй, ни один из владельцев сибиряка в нашей стране не задумывался о происхождении своего любимца, подразумевая как само собой разумеющееся, что предки животного родом из Сибири.
Но в 80-х годах, когда в России начали создаваться фелинологические организации и клубы любителей кошек, возник вопрос: а кем же являются прародители самых популярных в народе представителей рода кошачьих?
Споры ведутся до сих пор. Есть мнение, что дальними предками истинных сибиряков являются норвежские лесные кошки.
Их могли завезти в Сибирь переселенцы из северных областей России во время освоения этой территории, начавшегося в XVI веке.
К этому же периоду относятся и письменные упоминания о так называемых бухарских кошках – пушистых крепких животных, которых можно было встретить во всех регионах Российской империи, а не только в Сибири.
Они предположительно попали в Россию вместе с купцами из среднеазиатских стран. Бухарских кошек часто называют родственниками сибиряков.
Возможно также, что домашние кошки, оказавшиеся в Сибири, могли иметь потомство от диких котов. Как правило, среди последних упоминаются манулы – симпатичные бутузы размером с крупных домашних котов, обладатели самой густой и пушистой шерсти среди кошачьих.
Большинство фелинологов такое понятие как единая «аборигенная сибирская порода» вообще отвергают, а ничем не подтвержденные предположения о прародителях сибирской кошки называют мифотворчеством.
Они указывают на то, что в 80-х годах прошлого века, в начале «кошачьего движения», в России для сибиряков существовало определение, означавшее примерно следующее – «крупный кот с густой шерстью и не белого окраса».
6.
Впрочем, кем бы ни являлись предки домашних кошек из сибирских краев, изначально их гены не были основополагающим звеном в выведении стандартизированной породы, которое началось в 1986 году.
В период формирования племенного ядра, а это происходило в основном в Москве и Санкт-Петербурге, заводчики в основном отбирали для разведения наиболее крупных и пушистых домашних котов «сибирского типа» из тех, что им приносили горожане для определения породы.
В экспедиции по глухим таежным деревням Сибири в поисках «истинных сибиряков» в ту пору никто не ездил, и в фелинологических клубах обеих столиц были зарегистрированы лишь единицы животных, привезенных из зауральских регионов России. Тогда даже высказывались предложения дать породе название «московская».
В дальнейшем в селекционной работе начали активно задействовать и представителей кошачьих из Сибири и Дальнего Востока.
Они являли собой довольно пеструю экстерьерную группу: кошки из Красноярска, Новосибирска, Кемерово отличались специфической тонкой текстурой шерсти, животных дальневосточного происхождения выделяли крупный размер, массивный костяк, тяжелая голова, длинная шерсть грубоватой текстуры.
Словом, разнообразие кошек «сибирского типа» делало племенную работу по выведению оригинальной, истинно русской породы, весьма кропотливой и нелегкой.
В 1991 году Всемирная федерация кошек (WCF) приняла стандарт породы сибирских кошек, разработанный авторитетным фелинологом Ольгой Мироновой. Он был утвержден в качестве рабочего. Спустя три года организация признала стандарт официальным.
В 1996 году порода была признана американской организацией TICA, а через год русские заводчики добились признания сибирской породы еще одной престижной фелинологической федерацией – FIFe.
Сегодня в России существует несколько известных центров, где занимаются разведением сибирских кошек. Основные находятся в Москве и Санкт-Петербурге, но к ним уже присоединились и такие города, как Саратов, Красноярск, Киров, Петрозаводск, Екатеринбург, Курск, работают также более ста клубов в разных регионах страны.
Можно сказать, что первая истинно русская порода кошек сформировалась, но заводчики не останавливаются в своей работе по закреплению типа породы, уделяя особое внимание сохранению крупного размера животного и его массивности, а также качеству окраса.
Один из окрасов сибирской кошки, названный «невская маскарадная», выделен российскими и некоторыми международными фелинологическими организациями в отдельную породу.
Стоит сказать, что многие сибирские и дальневосточные заводчики в настоящее время занимаются разведением кошек на основе исключительно местной популяции, создавая собственные линии. Однако они не всегда имеют возможность представлять своих питомцев на общероссийских выставках.
В период формирования племенного ядра, а это происходило в основном в Москве и Санкт-Петербурге, заводчики в основном отбирали для разведения наиболее крупных и пушистых домашних котов «сибирского типа» из тех, что им приносили горожане для определения породы.
В экспедиции по глухим таежным деревням Сибири в поисках «истинных сибиряков» в ту пору никто не ездил, и в фелинологических клубах обеих столиц были зарегистрированы лишь единицы животных, привезенных из зауральских регионов России. Тогда даже высказывались предложения дать породе название «московская».
В дальнейшем в селекционной работе начали активно задействовать и представителей кошачьих из Сибири и Дальнего Востока.
Они являли собой довольно пеструю экстерьерную группу: кошки из Красноярска, Новосибирска, Кемерово отличались специфической тонкой текстурой шерсти, животных дальневосточного происхождения выделяли крупный размер, массивный костяк, тяжелая голова, длинная шерсть грубоватой текстуры.
Словом, разнообразие кошек «сибирского типа» делало племенную работу по выведению оригинальной, истинно русской породы, весьма кропотливой и нелегкой.
В 1991 году Всемирная федерация кошек (WCF) приняла стандарт породы сибирских кошек, разработанный авторитетным фелинологом Ольгой Мироновой. Он был утвержден в качестве рабочего. Спустя три года организация признала стандарт официальным.
В 1996 году порода была признана американской организацией TICA, а через год русские заводчики добились признания сибирской породы еще одной престижной фелинологической федерацией – FIFe.
Сегодня в России существует несколько известных центров, где занимаются разведением сибирских кошек. Основные находятся в Москве и Санкт-Петербурге, но к ним уже присоединились и такие города, как Саратов, Красноярск, Киров, Петрозаводск, Екатеринбург, Курск, работают также более ста клубов в разных регионах страны.
Можно сказать, что первая истинно русская порода кошек сформировалась, но заводчики не останавливаются в своей работе по закреплению типа породы, уделяя особое внимание сохранению крупного размера животного и его массивности, а также качеству окраса.
Один из окрасов сибирской кошки, названный «невская маскарадная», выделен российскими и некоторыми международными фелинологическими организациями в отдельную породу.
Стоит сказать, что многие сибирские и дальневосточные заводчики в настоящее время занимаются разведением кошек на основе исключительно местной популяции, создавая собственные линии. Однако они не всегда имеют возможность представлять своих питомцев на общероссийских выставках.
7.
Внешность сибирской кошки
Сибирские кошки имеют истинно барскую внешность. Достаточно крупные сами по себе, они выглядят еще более внушительно благодаря своей роскошной шерсти. Мощное туловище с крепкими мускулистыми лапами удивительным образом гармонирует с милейшей изящной мордочкой, под которой красуется импозантное «жабо».
Корпус
Сибирская кошка сложена пропорционально, ее массивное плотное тело средней длины, чуть удлинено. Спина мощная, шея короткая, грудь объемная.
Голова
Форма напоминает широкую трапецию, мордочку характеризует плавное очертание. Переход ото лба к носу не резкий. Подбородок хорошо выражен, скулы развиты, низко посажены, щечки полные.
Уши
Уши сибирской кошки среднего размера, у основания широкие, на кончиках чуть закруглены. Заметен небольшой наклон вперед. Ушная раковина покрыта шерсткой.
Глаза
Выразительные, средней величины, имеют овальную форму, расставлены широко и чуть косовато. Глаза прокрашены равномерно, их цвет может быть зеленым либо желтым всех оттенков.
Сибирские кошки имеют истинно барскую внешность. Достаточно крупные сами по себе, они выглядят еще более внушительно благодаря своей роскошной шерсти. Мощное туловище с крепкими мускулистыми лапами удивительным образом гармонирует с милейшей изящной мордочкой, под которой красуется импозантное «жабо».
Корпус
Сибирская кошка сложена пропорционально, ее массивное плотное тело средней длины, чуть удлинено. Спина мощная, шея короткая, грудь объемная.
Голова
Форма напоминает широкую трапецию, мордочку характеризует плавное очертание. Переход ото лба к носу не резкий. Подбородок хорошо выражен, скулы развиты, низко посажены, щечки полные.
Уши
Уши сибирской кошки среднего размера, у основания широкие, на кончиках чуть закруглены. Заметен небольшой наклон вперед. Ушная раковина покрыта шерсткой.
Глаза
Выразительные, средней величины, имеют овальную форму, расставлены широко и чуть косовато. Глаза прокрашены равномерно, их цвет может быть зеленым либо желтым всех оттенков.
8.
Конечности
Мускулистые, толстые, средней длины. Лапы большие, округлые, между пальцами – щетинистые пучки волос.
Хвост
Хвост сибирской кошки средней длины, у основания широкий, постепенно сужается к закругленному кончику. Опушен равномерно, напоминает хвост енота.
Шерсть
У сибирской кошки очень плотный, мягкий подшерсток, имеющий тонкую текстуру. Он покрыт более грубым покровным волосом, также достаточно плотным, жестковатым на ощупь. Покровный волос равномерно покрывает спину и плавно ниспадает на бока и основание хвоста животного. Покровная шерсть блестящая, водооталкивающая.
Летняя – значительно короче зимней. В теплую летнюю пору года сибиряк может выглядеть как короткошерстный кот, пушистым остается только хвост. Зимой же шерсть смотрится очень богато, у кошки появляется роскошный воротник, задние лапы украшают пушистые «штанишки», хвост становится еще более опушенным.
Окрас
Окрасы сибирской кошки бывают сплошными и рисунчатыми. Среди основных сплошных (однотонных) окрасов сибиряка – черный (в шерсти представлен исключительно черный пигмент) и красный (в шерсти присутствует лишь желтый пигмент).
Каждому из этих двух интенсивных окрасов соответствует осветленный аналог: черному – голубой, красному – кремовый. У всех кошек, имеющих монохромный окрас, все без исключения шерстинки прокрашены равномерно от корня до кончика.
Среди интенсивных окрасов наиболее ценятся те, что выглядят наиболее сочно и ярко. Для осветленных аналогов однотонных окрасов, напротив, предпочтительны светлые, нежные оттенки.
Существует также черепаховый окрас – наложение однотонного черного окраса на однотонный красный и, соответственно, голубого – на кремовый. В этом случае по всей шерсти равномерно распределены пятна черного и красного или голубого и кремового цветов. Обычно такой окрас – достоинство самочек, но иногда рождаются и самцы-«черепашки», однако, как правило, они не способны дать потомство.
Мускулистые, толстые, средней длины. Лапы большие, округлые, между пальцами – щетинистые пучки волос.
Хвост
Хвост сибирской кошки средней длины, у основания широкий, постепенно сужается к закругленному кончику. Опушен равномерно, напоминает хвост енота.
Шерсть
У сибирской кошки очень плотный, мягкий подшерсток, имеющий тонкую текстуру. Он покрыт более грубым покровным волосом, также достаточно плотным, жестковатым на ощупь. Покровный волос равномерно покрывает спину и плавно ниспадает на бока и основание хвоста животного. Покровная шерсть блестящая, водооталкивающая.
Летняя – значительно короче зимней. В теплую летнюю пору года сибиряк может выглядеть как короткошерстный кот, пушистым остается только хвост. Зимой же шерсть смотрится очень богато, у кошки появляется роскошный воротник, задние лапы украшают пушистые «штанишки», хвост становится еще более опушенным.
Окрас
Окрасы сибирской кошки бывают сплошными и рисунчатыми. Среди основных сплошных (однотонных) окрасов сибиряка – черный (в шерсти представлен исключительно черный пигмент) и красный (в шерсти присутствует лишь желтый пигмент).
Каждому из этих двух интенсивных окрасов соответствует осветленный аналог: черному – голубой, красному – кремовый. У всех кошек, имеющих монохромный окрас, все без исключения шерстинки прокрашены равномерно от корня до кончика.
Среди интенсивных окрасов наиболее ценятся те, что выглядят наиболее сочно и ярко. Для осветленных аналогов однотонных окрасов, напротив, предпочтительны светлые, нежные оттенки.
Существует также черепаховый окрас – наложение однотонного черного окраса на однотонный красный и, соответственно, голубого – на кремовый. В этом случае по всей шерсти равномерно распределены пятна черного и красного или голубого и кремового цветов. Обычно такой окрас – достоинство самочек, но иногда рождаются и самцы-«черепашки», однако, как правило, они не способны дать потомство.
9.
Характер сибирской кошки
Сибирские кошки подвижны и игривы, любят баловаться с малышами и очень привязаны к хозяевам. При этом они обладают ярко выраженным чувством собственного достоинства, не очень «разговорчивы», бывает, ведут себя своенравно и подвержены смене настроения.
Если кошка не отвечает взаимностью на ласки хозяина, ее лучше оставить в покое.
В свою очередь, обладая развитым чувством такта, она сама никогда не станет навязываться хозяину, если замечает, что тот не в настроении или чем-то занят.
А вот рассмешить она может любого, проявив свою забавную привычку нежиться на спине, принимая потешные позы. Умиление вызывает и то, как это животное любит спать, развалившись на спине и подняв вверх передние лапки.
У сибиряков сильный характер, однако они не стремятся доминировать в отношениях с другими животными, к которым обычно относятся дружелюбно. Эти кошки бесстрашны, но с незнакомцами они предпочитают не общаться, проявляя к ним нескрываемое подозрение.
Они выносливы и неприхотливы к условиям жизни: прекрасно чувствуют себя и в городских условиях, и в загородных домах, хотя больше им по душе, конечно же, простор и воля. Эти коты – прирожденные охотники, и там, где они хозяйничают, грызунов вы не встретите.
Если сибирская кошка проживает в городской квартире, ее желательно выгуливать хотя бы раз в неделю, так как она весьма любознательна, любит осваивать новые территории и нуждается в физической активности. Этим кошкам нравится наблюдать за местностью с возвышений, поэтому они очень любят устраиваться на шкафах, книжных полках, не равнодушны и к люстрам.
Сибирские кошки подвижны и игривы, любят баловаться с малышами и очень привязаны к хозяевам. При этом они обладают ярко выраженным чувством собственного достоинства, не очень «разговорчивы», бывает, ведут себя своенравно и подвержены смене настроения.
Если кошка не отвечает взаимностью на ласки хозяина, ее лучше оставить в покое.
В свою очередь, обладая развитым чувством такта, она сама никогда не станет навязываться хозяину, если замечает, что тот не в настроении или чем-то занят.
А вот рассмешить она может любого, проявив свою забавную привычку нежиться на спине, принимая потешные позы. Умиление вызывает и то, как это животное любит спать, развалившись на спине и подняв вверх передние лапки.
У сибиряков сильный характер, однако они не стремятся доминировать в отношениях с другими животными, к которым обычно относятся дружелюбно. Эти кошки бесстрашны, но с незнакомцами они предпочитают не общаться, проявляя к ним нескрываемое подозрение.
Они выносливы и неприхотливы к условиям жизни: прекрасно чувствуют себя и в городских условиях, и в загородных домах, хотя больше им по душе, конечно же, простор и воля. Эти коты – прирожденные охотники, и там, где они хозяйничают, грызунов вы не встретите.
Если сибирская кошка проживает в городской квартире, ее желательно выгуливать хотя бы раз в неделю, так как она весьма любознательна, любит осваивать новые территории и нуждается в физической активности. Этим кошкам нравится наблюдать за местностью с возвышений, поэтому они очень любят устраиваться на шкафах, книжных полках, не равнодушны и к люстрам.
10.
Уход и содержание
Уход за сибирской кошкой не потребует много времени. Они очень чистоплотны и аккуратны, к туалету привыкают быстро.
Шерстка у сибиряков не слишком легкая и мягкая, поэтому не скатывается в колтуны, однако в регулярном расчесывании они все же нуждаются. Эту процедуру желательно делать раз в неделю, но весной и осенью, во время линьки, лучше расчесывать кота чаще.
Для ухода за шерстью своего питомца нужно приобрести специальную расческу для длинной шерсти. В процессе вычесывания удаляются отмершие волоски и чешуйки кожи, прикосновения расчески к коже стимулируют кровообращение. Кошку нужно приучать к этой процедуре постепенно, награждая за терпение лакомством.
Со временем этот ритуал, укрепляющий доверительные отношения между хозяином и питомцем, станет для животного приятным и ожидаемым.
Сибирскую кошку не следует часто мыть, потому что она способна сама сохранять свою шерстку в чистоте. Но после поездки на природу желательно все же искупать животное. Несмотря на то, что сибиряки не боятся воды и могут даже ловить рыбу, само купание не очень-то им нравится, так что эту процедуру лучше осуществлять вдвоем.
Купать кошку можно в ванной или объемном тазике. На дно следует положить резиновый коврик, затем налить воду (уровень – 6-8 см, температура – 38-39 °С). Ушки животного лучше закрыть ватой. Поставив кошку в воду, при помощи губки пропитайте шерстку водой, не задевая голову, вотрите шампунь, предназначенный для длинношерстных кошек. Смойте шампунь теплой водой, закутайте животное в большое махровое полотенце и дайте ему высохнуть в теплой комнате, где не должно быть сквозняков.
Мытье можно заменить сухой чисткой. Для этого существуют специальные присыпки. Их обильно наносят на шерсть, после чего ее тщательно вычесывают.
Регулярно следует чистить ушки животного тампоном, влажной ваткой очищать глаза. Когти сибирской кошке стричь не нужно, достаточно купить когтеточку.
Обладая отменным аппетитом, они могут злоупотреблять любовью своих хозяев, которым сложно отказать любимцам в дополнительном лакомстве. Однако идти на поводу у пушистых вымогателей не следует, ведь излишний вес сибирской кошки может привести к сокращению срока ее жизни, а также к заболеванию печени.
Сибиряки предпочитают питаться сырыми натуральными продуктами. Им полезны сырое нежирное мясо, птица (курица, индейка), морская рыба. В качестве лакомства можно угостить кошку вареными кальмарами или креветками. Многие сибирские кошки просто обожают креветки и ради них даже готовы идти на шантаж, демонстративно отказываясь питаться другими продуктами.
Периодически следует давать этим кошкам яичный желток, нежирные творог и ряженку, сыр (не копченый). Беременным и кормящим кошкам и подросшим котятам полезны сливки, жирность которых должна быть не более 10%. Коровье молоко – нежелательный продукт, а вот козье – вполне подходящий.
Приучайте сибиряка к кашам – рисовой, гречневой, геркулесовой.
Вдобавок к основному рациону можно добавлять сухие корма премиум-класса, но в ограниченном количестве, в виде лакомства. В них содержатся витамины и микроэлементы, кроме того, сухой корм – хорошее средство для чистки зубов и выведения проглоченной животным шерсти из организма.
Уход за сибирской кошкой не потребует много времени. Они очень чистоплотны и аккуратны, к туалету привыкают быстро.
Шерстка у сибиряков не слишком легкая и мягкая, поэтому не скатывается в колтуны, однако в регулярном расчесывании они все же нуждаются. Эту процедуру желательно делать раз в неделю, но весной и осенью, во время линьки, лучше расчесывать кота чаще.
Для ухода за шерстью своего питомца нужно приобрести специальную расческу для длинной шерсти. В процессе вычесывания удаляются отмершие волоски и чешуйки кожи, прикосновения расчески к коже стимулируют кровообращение. Кошку нужно приучать к этой процедуре постепенно, награждая за терпение лакомством.
Со временем этот ритуал, укрепляющий доверительные отношения между хозяином и питомцем, станет для животного приятным и ожидаемым.
Сибирскую кошку не следует часто мыть, потому что она способна сама сохранять свою шерстку в чистоте. Но после поездки на природу желательно все же искупать животное. Несмотря на то, что сибиряки не боятся воды и могут даже ловить рыбу, само купание не очень-то им нравится, так что эту процедуру лучше осуществлять вдвоем.
Купать кошку можно в ванной или объемном тазике. На дно следует положить резиновый коврик, затем налить воду (уровень – 6-8 см, температура – 38-39 °С). Ушки животного лучше закрыть ватой. Поставив кошку в воду, при помощи губки пропитайте шерстку водой, не задевая голову, вотрите шампунь, предназначенный для длинношерстных кошек. Смойте шампунь теплой водой, закутайте животное в большое махровое полотенце и дайте ему высохнуть в теплой комнате, где не должно быть сквозняков.
Мытье можно заменить сухой чисткой. Для этого существуют специальные присыпки. Их обильно наносят на шерсть, после чего ее тщательно вычесывают.
Регулярно следует чистить ушки животного тампоном, влажной ваткой очищать глаза. Когти сибирской кошке стричь не нужно, достаточно купить когтеточку.
Обладая отменным аппетитом, они могут злоупотреблять любовью своих хозяев, которым сложно отказать любимцам в дополнительном лакомстве. Однако идти на поводу у пушистых вымогателей не следует, ведь излишний вес сибирской кошки может привести к сокращению срока ее жизни, а также к заболеванию печени.
Сибиряки предпочитают питаться сырыми натуральными продуктами. Им полезны сырое нежирное мясо, птица (курица, индейка), морская рыба. В качестве лакомства можно угостить кошку вареными кальмарами или креветками. Многие сибирские кошки просто обожают креветки и ради них даже готовы идти на шантаж, демонстративно отказываясь питаться другими продуктами.
Периодически следует давать этим кошкам яичный желток, нежирные творог и ряженку, сыр (не копченый). Беременным и кормящим кошкам и подросшим котятам полезны сливки, жирность которых должна быть не более 10%. Коровье молоко – нежелательный продукт, а вот козье – вполне подходящий.
Приучайте сибиряка к кашам – рисовой, гречневой, геркулесовой.
Вдобавок к основному рациону можно добавлять сухие корма премиум-класса, но в ограниченном количестве, в виде лакомства. В них содержатся витамины и микроэлементы, кроме того, сухой корм – хорошее средство для чистки зубов и выведения проглоченной животным шерсти из организма.
11.
Здоровье и болезни сибирской кошки
У сибирских кошек крепкое здоровье. Главную опасность для нее может представлять мочекаменная болезнь и попадание шерсти в кишечник. Мочекаменная болезнь весьма опасна, так как часто приводит к почечной недостаточности.
От шерсти в кишечнике животное обычно избавляется само благодаря рвотному рефлексу, но можно ему помочь, заставив выпить растительное масло (не касторовое). Для взрослой кошки достаточно столовой ложки, для котенка – не более чайной ложки.
Если сибиряк долго находится в одиночестве или без движения, у него может развиться гипервозбудимость или гиперактивность.
В пожилом возрасте у сибиряков могут появиться одышка, медлительность, вялость, кашель, что, как правило, говорит о болезнях сердца и сосудов. В таких случаях необходимо обращаться к ветеринару.
У сибирских кошек крепкое здоровье. Главную опасность для нее может представлять мочекаменная болезнь и попадание шерсти в кишечник. Мочекаменная болезнь весьма опасна, так как часто приводит к почечной недостаточности.
От шерсти в кишечнике животное обычно избавляется само благодаря рвотному рефлексу, но можно ему помочь, заставив выпить растительное масло (не касторовое). Для взрослой кошки достаточно столовой ложки, для котенка – не более чайной ложки.
Если сибиряк долго находится в одиночестве или без движения, у него может развиться гипервозбудимость или гиперактивность.
В пожилом возрасте у сибиряков могут появиться одышка, медлительность, вялость, кашель, что, как правило, говорит о болезнях сердца и сосудов. В таких случаях необходимо обращаться к ветеринару.
12.
Как выбрать котенка
При выборе сибирского котенка стоит помнить, что эта порода отличается разнообразием окрасов. Многие недобросовестные продавцы этим пользуются и под видом сибирских продают котят никому не известного происхождения, поэтому с рук сибиряка лучше не покупать.
За породистым сибирским котенком следует направиться в питомник или к заводчику с хорошей репутацией. Лучше приобретать малышей, которым уже исполнилось 3,5 месяца. Они должны быть в меру упитанными, ухоженными, активными, любопытными. Шерстка котенка должна лосниться, глазки – блестеть. Желательно, чтобы понравившийся вам малыш испытывал к вам ответное чувство. Чтобы проверить это, возьмите его на руки – он должен почувствовать себя комфортно, не вырываться и не беспокоиться.
Котенок в возрасте 3-4 месяцев почти полностью соответствует стандарту сибирской породы, но есть некоторые нюансы. Его шерстка еще остается мягкой, «младенческой», ушки могут быть поставлены чуть ближе, чем положено – с возрастом это должно измениться. Малышу положено иметь документы с информацией о сделанных ему прививках, также вам должны выдать родословную животного.
Если вам нужен котенок для племенного разведения или вы желаете, чтобы ваш сибиряк участвовал в выставках, покупать малыша нужно в клубах, входящих в одну из официальных международных фелинологических организаций, например, WCF, FIFe. В независимых клубах подходы к стандартам породы часто также бывают «независимыми».
При выборе сибирского котенка стоит помнить, что эта порода отличается разнообразием окрасов. Многие недобросовестные продавцы этим пользуются и под видом сибирских продают котят никому не известного происхождения, поэтому с рук сибиряка лучше не покупать.
За породистым сибирским котенком следует направиться в питомник или к заводчику с хорошей репутацией. Лучше приобретать малышей, которым уже исполнилось 3,5 месяца. Они должны быть в меру упитанными, ухоженными, активными, любопытными. Шерстка котенка должна лосниться, глазки – блестеть. Желательно, чтобы понравившийся вам малыш испытывал к вам ответное чувство. Чтобы проверить это, возьмите его на руки – он должен почувствовать себя комфортно, не вырываться и не беспокоиться.
Котенок в возрасте 3-4 месяцев почти полностью соответствует стандарту сибирской породы, но есть некоторые нюансы. Его шерстка еще остается мягкой, «младенческой», ушки могут быть поставлены чуть ближе, чем положено – с возрастом это должно измениться. Малышу положено иметь документы с информацией о сделанных ему прививках, также вам должны выдать родословную животного.
Если вам нужен котенок для племенного разведения или вы желаете, чтобы ваш сибиряк участвовал в выставках, покупать малыша нужно в клубах, входящих в одну из официальных международных фелинологических организаций, например, WCF, FIFe. В независимых клубах подходы к стандартам породы часто также бывают «независимыми».
13.
Сколько стоит сибирская кошка
Цены на сибирских кошек в России вполне демократичны. На рынке или по знакомству котенка без документов можно купить за 2 000 рублей.
Породистые котята с родословной в клубах, питомниках, у заводчиков стоят от 7 000 до 35 000 рублей – в зависимости от класса и редкости окраса.
Описание породы взято здесь:
https://lapkins.ru/cat/sibirskaya-koshka/
Цены на сибирских кошек в России вполне демократичны. На рынке или по знакомству котенка без документов можно купить за 2 000 рублей.
Породистые котята с родословной в клубах, питомниках, у заводчиков стоят от 7 000 до 35 000 рублей – в зависимости от класса и редкости окраса.
Описание породы взято здесь:
https://lapkins.ru/cat/sibirskaya-koshka/
35.
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