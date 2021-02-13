Сибирские кошки ждут весну в чудесных фотографиях фермера Аллы Лебедевой

10.

Уход и содержание

Уход за сибирской кошкой не потребует много времени. Они очень чистоплотны и аккуратны, к туалету привыкают быстро.

Шерстка у сибиряков не слишком легкая и мягкая, поэтому не скатывается в колтуны, однако в регулярном расчесывании они все же нуждаются. Эту процедуру желательно делать раз в неделю, но весной и осенью, во время линьки, лучше расчесывать кота чаще.



Для ухода за шерстью своего питомца нужно приобрести специальную расческу для длинной шерсти. В процессе вычесывания удаляются отмершие волоски и чешуйки кожи, прикосновения расчески к коже стимулируют кровообращение. Кошку нужно приучать к этой процедуре постепенно, награждая за терпение лакомством.

Со временем этот ритуал, укрепляющий доверительные отношения между хозяином и питомцем, станет для животного приятным и ожидаемым.



Сибирскую кошку не следует часто мыть, потому что она способна сама сохранять свою шерстку в чистоте. Но после поездки на природу желательно все же искупать животное. Несмотря на то, что сибиряки не боятся воды и могут даже ловить рыбу, само купание не очень-то им нравится, так что эту процедуру лучше осуществлять вдвоем.



Купать кошку можно в ванной или объемном тазике. На дно следует положить резиновый коврик, затем налить воду (уровень – 6-8 см, температура – 38-39 °С). Ушки животного лучше закрыть ватой. Поставив кошку в воду, при помощи губки пропитайте шерстку водой, не задевая голову, вотрите шампунь, предназначенный для длинношерстных кошек. Смойте шампунь теплой водой, закутайте животное в большое махровое полотенце и дайте ему высохнуть в теплой комнате, где не должно быть сквозняков.



Мытье можно заменить сухой чисткой. Для этого существуют специальные присыпки. Их обильно наносят на шерсть, после чего ее тщательно вычесывают.



Регулярно следует чистить ушки животного тампоном, влажной ваткой очищать глаза. Когти сибирской кошке стричь не нужно, достаточно купить когтеточку.



Обладая отменным аппетитом, они могут злоупотреблять любовью своих хозяев, которым сложно отказать любимцам в дополнительном лакомстве. Однако идти на поводу у пушистых вымогателей не следует, ведь излишний вес сибирской кошки может привести к сокращению срока ее жизни, а также к заболеванию печени.



Сибиряки предпочитают питаться сырыми натуральными продуктами. Им полезны сырое нежирное мясо, птица (курица, индейка), морская рыба. В качестве лакомства можно угостить кошку вареными кальмарами или креветками. Многие сибирские кошки просто обожают креветки и ради них даже готовы идти на шантаж, демонстративно отказываясь питаться другими продуктами.



Периодически следует давать этим кошкам яичный желток, нежирные творог и ряженку, сыр (не копченый). Беременным и кормящим кошкам и подросшим котятам полезны сливки, жирность которых должна быть не более 10%. Коровье молоко – нежелательный продукт, а вот козье – вполне подходящий.



Приучайте сибиряка к кашам – рисовой, гречневой, геркулесовой.



Вдобавок к основному рациону можно добавлять сухие корма премиум-класса, но в ограниченном количестве, в виде лакомства. В них содержатся витамины и микроэлементы, кроме того, сухой корм – хорошее средство для чистки зубов и выведения проглоченной животным шерсти из организма.