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Сибирские кошки ждут весну в чудесных фотографиях фермера Аллы Лебедевой

Сибирские кошки ждут весну в чудесных фотографиях фермера Аллы Лебедевой (34 фото + 1 видео)

Автор:
13 февраля 2021 19:08
Метки: Сибирские кошки   Фотографии.   животные   интересно   красиво   
523
34
1
Для сибирского фермера Аллы Лебедевой нет занятия более приятного, чем фотографировать своих любимых питомцев, домашних кошек, которых, похоже, успели полюбить интернет-пользователи со всего мира.
Многие её снимки публиковали на разных сайтах и в социальных сетях. Некоторые из них сопровождались шутливыми надписями.

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Метки: Сибирские кошки   Фотографии.   животные   интересно   красиво   
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3k
Boris 6 часов назад
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139
Кондратий Собакин 2 часа назад
Вот это настоящие боевые коты и кошки. Реальная угроза крысам и мышам.
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2k
V2.Smirnov 3 часа назад
Что интересно - у норвежской все наоборот. Летняя шерсть сильно длиннее зимней. Но зато зимняя намного гуще.
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10k
Максим 5 часов назад
интересно каково бы было таким там
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7k
Izrin Maria Максим 5 часов назад
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647
Hard.NET 6 часов назад
Красивые ))
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−31
Popson 6 часов назад
Какие красавцы !!!
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