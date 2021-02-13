Пестрая фотоподборка стройных девушек в обтягивающих платьях
Авторский пост
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Либо мини, либо декольте. Когда вместе - вульгарщина
Спасибо!
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Жаль, что у Гриши нет терепения тебя "официально" высчислить, но я то знаю, кто ты. И хотя у меня нет обыкновения ставить минусы, но...
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