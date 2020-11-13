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Девушка сшила вечернее платье из шелухи манго

Девушка сшила вечернее платье из шелухи манго (4 фото)

Автор:
13 ноября 2020 09:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   девушка   манго   отходы   платье   сшила   фото   
97
4
На наряд ушло 700 плодов и несколько месяцев работы.

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Метки: в мире   девушка   манго   отходы   платье   сшила   фото   
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Скрипач Ненужен 40 минут назад
Вашему вниманию сегодня продолжение нашей ежедневной рубрики "НЕ ТОЛЬКО ИЗ ГОВНА И ПАЛОК".
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Анна Анна Полчаса назад
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