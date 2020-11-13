Девушка сшила вечернее платье из шелухи манго

Дело в том, что семья девушки занимается выращиванием этих фруктов на продажу, но поскольку в супермаркеты и на рынки они отправляют только высококачественные плоды определенного стандарта, многие манго просто не проходят отбор и остаются невостребованными. Наблюдая за тем, как гниют фрукты, Джессика решила хоть как-то их использовать.



В течение нескольких месяцев она отбирала плоды, отделяла мякоть от косточек и аккуратно снимала с последних шелуху, которая в итоге и стала декором платья.