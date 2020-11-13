Девушка сшила вечернее платье из шелухи манго

На наряд ушло 700 плодов и несколько месяцев работы.
18-летняя ученица старшей школы из Северного Квинсленда по имени Джессика Коллинз сшила себе вечернее платье из необычного материала.
Ей нужно было сделать наряд в качестве проектной работы на курсе дизайна и технологии, и к этой задаче она подошла креативно.
Сшив платье из обычной ткани, Джессика украсила его юбку высушенной шелухой от косточек манго.
Сшив платье из обычной ткани, Джессика украсила его юбку высушенной шелухой от косточек манго.
Дело в том, что семья девушки занимается выращиванием этих фруктов на продажу, но поскольку в супермаркеты и на рынки они отправляют только высококачественные плоды определенного стандарта, многие манго просто не проходят отбор и остаются невостребованными. Наблюдая за тем, как гниют фрукты, Джессика решила хоть как-то их использовать.
В течение нескольких месяцев она отбирала плоды, отделяла мякоть от косточек и аккуратно снимала с последних шелуху, которая в итоге и стала декором платья.
В течение нескольких месяцев она отбирала плоды, отделяла мякоть от косточек и аккуратно снимала с последних шелуху, которая в итоге и стала декором платья.
Шелуху девушка очищала и высушивала, после чего пришивала получившиеся пластины к готовому платью. В итоге на наряд у нее ушло 700 манго, а готовый вес изделия составил около 5 килограммов, пишет ABC Brisbane.
Своим примером Коллинз хочет популяризировать использование шелухи манго в текстильной промышленности, тем самым сократив отходы садоводства и создав новый натуральный материал.
Своим примером Коллинз хочет популяризировать использование шелухи манго в текстильной промышленности, тем самым сократив отходы садоводства и создав новый натуральный материал.
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