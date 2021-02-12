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Санкт-Петербург. "Аврора"

Санкт-Петербург. "Аврора" (46 фото)

Автор:
12 февраля 2021 21:02
Метки: Аврора   Санкт - Петербург   музей   флот   
467
46
Музей флота -крейсер "Аврора" в г.Санкт-Петербург. На "Фишках" о легендарном крейсере написано немало статей и все они интересны, о истории корабля, ремонте, жизни музея. Расписание работы музея, цена билета- могут измениться, поэтому лучше смотреть самим на сайте в инете. Время посещения до "вируса" летом, после возвращения "в строй" из ремонта. Сугубо "сухопутное тело", поэтому краткий обзор глазами простого обывателя. Фото мои, текст мой.
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Метки: Аврора   Санкт - Петербург   музей   флот   
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−222
МИХАН 8 часов назад
Дремлет притихший северный город,
Низкое небо над головой.
Что тебе снится крейсер Аврора
В час, когда утро встает над Невой?
Что тебе снится крейсер Аврора
В час, когда утро встает над Невой?
Может ты снова в тучах мохнатых
Вспышки орудий видишь вдали?
Или, как прежде, в черных бушлатах
Грозно шагают твои патрули?
Или, как прежде, в черных бушлатах
Грозно шагают твои патрули?
=======================
Такая песня была известная ...
Я удивлен ,как этот легендарный крейсер не продали на металлалом в 90-е ..
Хотя там частенько устраивали свои попойки и оргии "новые русские и прочая .." Показывая тем самым кто в России теперь рулит ..Падлы !!!!
Спасибо что сохранили ...Он ведь может опять выстрелить !
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Показать 1 ответ
1k
andretry 6 часов назад
В машинное отделение можно было папасть с экскурсией, проводят правда редко.
Вот фото.
Сохранили одну паровую машину, один котел (не работает, просто как макет), один гребной вал точно есть. Остальные котлы и машины сняли.

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35k
Бабай andretry 6 часов назад
Помню, дядька-профессор в трюме говорил, что движок исправен. Его периодически прокручивают сжатым воздухом от компрессора с берега.
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20k
Седой Бегемот 7 часов назад
Перевод, конечно, архибезобразный.
Ссылка youtu.be
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3k
livaneth 7 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Mutantino 8 часов назад
как карантины снимут таки в общем то сразу и планирую посетить Санкт-Петербург и обязательно крейсер Аврора
пусть новодел, пусть от реального осталось толика... для меня этот корабль очень символичен
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19k
BillyBonzz 8 часов назад
Автору спасибо, старался, молодец.
А теперь позвольте немного дегтя в эту бочку меда:
Для меня лично было откровением и разочарованием, когда я узнал что "то" что называют сегодня Авророй, которую посетил автор в качестве музея ни что иное как муляж того настоящего крейсера прошедшего три войны и революцию. От корабля, воевавшего с Японией и Германией, на нынешней «Авроре» остались лишь кусок машины, радиорубка и рында. А подлинный крейсер революции уже три десятилетия гниет в Лужской губе Финского залива.
Великая Отечественная прошлась по «Авроре» катком. Уже в июле 1941-го с крейсера сняли все пушки и сформировали батарею под названием «Аврора», которая погибла в боях с немецкими танками. Само судно, вооруженное единственной зениткой, обстреливалось как с воздуха, так и с суши, быстро пришло в полную негодность и, в конце концов, затонуло.
После войны поднять то, что осталось от героического крейсера революции, удалось лишь со второй попытки. «Аврора» оказалась на верфи, где ее перестроили под легендарный «Варяг» и отдали киностудии имени Горького для съемок одноименного фильма. То, что получилось в результате и встало на вечную стоянку к Нахимовскому училищу 17 ноября 1947 года.
Ничто, однако, не вечно под луной. К началу 1980-х годов нижняя часть корпуса «Авроры» попросту сгнила. Из трюма круглые сутки откачивали воду. Стало ясно, что до пафосного празднования 70-летия Октября крейсер не достоит. 18 августа 1984 года «Аврора» отправилась на Северную верфь. Тогда ее тоже провожали тысячи людей, высыпавших на набережные. Ленинградцы не знали, что видят подлинные останки крейсера революции в последний раз. По сути, на верфи началось строительство нового корабля. Оно обошлось государству в 35 млн руб. «Аврору» разрезали вдоль корпуса. В новую конструкцию вставили лишь несколько хорошо сохранившихся элементов старого судна. Так что на Петроградскую набережную вернулся полный новодел.
https://style.rbc.ru/impressions/571639c69a79472acdb3562ahttps://style.rbc.ru/impressions/571639c69a79472acdb3562a
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14k
Игорь Хомченко BillyBonzz 8 часов назад
Пусть реплики, но было бы здорово, что в Питере было бы не только Аврора, но музей Русского флота вообще. Даже пусть из реплик.
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3k
livaneth BillyBonzz 7 часов назад
От уровня воды и до палубы железо настоящее. Трубы заменены и подводная часть тоже.
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11k
Анатолий Соколов Игорь Хомченко 5 часов назад
в Питере ещё музей - ледокол Красин есть.
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15k
Розарио Анатолий Соколов 2 часа назад
Угу. и Подводная лодка С-189. Тоже музей
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3k
alexx111 Розарио 2 часа назад
Две подводных лодки. Ещё "Народоволец"
Тоже у нас на Васильевском.
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913
Шурман 8 часов назад
От нее половина осталась . Были в Питере и решил показать ее детям , хрен с ним жара в коем веке в Питере , простояли 2 часа и еле зашли и я просто офигел , в время СССР она была полностью укомплектована , а подлодка на вервиях?
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