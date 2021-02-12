Санкт-Петербург. "Аврора"

Музей флота -крейсер "Аврора" в г.Санкт-Петербург. На "Фишках" о легендарном крейсере написано немало статей и все они интересны, о истории корабля, ремонте, жизни музея. Расписание работы музея, цена билета- могут измениться, поэтому лучше смотреть самим на сайте в инете. Время посещения до "вируса" летом, после возвращения "в строй" из ремонта. Сугубо "сухопутное тело", поэтому краткий обзор глазами простого обывателя. Фото мои, текст мой.
"Аврора" является одной из визитных карточек города и побывать в Питере и не посетить легендарный корабль, считай одно из ярких впечатлений упустил.
Не так уж давно, учитывая преклонный возраст "дедушки" флота, прошел капитальный ремонт, после которого облик корабля был восстановлен и местами обновлен и дополнен современными новинками. Неизменным на корме крейсера, остался герб СССР.
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В вечернее время музей смотрится особенно эффектно. По корпусу корабля размещены прожектора подсветки, которые придают яркий антураж музею в ночное время.
На площадке перед входом в музей присутствует наряд полиции, наверное что бы по дворцу больше не пуляли.. на самом корабле наряд матросов и офицеров.
Обращает внимание то, с какой тщательностью восстановлен облик корабля. Чехлы на масках орудий, такелаж,люки иллюминаторов и т.д. Детализация впечатляет.
За свою историю "Ветеран флота" успел поучаствовать не в одной войне, хотя если сам непосредственно не всегда вступал в соприкосновение с противником, то его орудия-да.
Русско-Японская война, Первая мировая, Великая Отечественная...хотя к последней он уже устарел и был предписан на слом, но не успели-началась война и уже после войны он был восстановлен и стал музеем.
Описаний походов и героического прошлого корабля, его экипажей -материала не на один пост. Много интересных статей по теме, можно найти как на официальном сайте музея ВМФ, так и из всевозможных источников(авторитетных и не совсем).
Вход в низ, туда где должна быть размещена силовая установка, закрыт. Очень жаль. Поговаривают, что все демонтировано и там тупо...балласт.
Описаний по устройству и схем корабля достаточно,что позволяют дать полное представление о устройстве крейсера.
В пострадавшей от землетрясения итальянской Мессине, активное участие в помощи оказали моряки русского императорского флота. Первыми в Мессину прибыли корабли Гардемаринского отряда Балтийского флота броненосцы «Цесаревич» , «Слава» , броненосный крейсер «Адмирал Макаров» и чуть позже — бронепалубный крейсер «Богатырь».
Экспонатов достаточно, хотя залы ограничены палубами корабля и пройти весь музей можно достаточно быстро.
В июле 1941 года была сформирована располагавшаяся в районе Дудергофа батарея «А» , в состав которой вошли девять снятых с крейсера 130-миллиметровых орудий. На вооружении у батареи «А» — «Аврора» находились 9 орудий 130-мм/55 типа Б—13—1С . Полный фронт батареи составлял около 15 километров. В составе расчётов орудий присутствовали моряки с крейсера «Аврора» и из других частей. С 3 сентября 1941 года Батарея «А» начала активные боевые действия. К исходу восьмого дня боёв из 165 человек личного состава вышли к своим только 26 моряков.
В советский послевоенный период, музей стал одним из мест посещений иностранных делегаций. В память о посещении и дружбе, напоминают вымпелы представителей иностранных государств.
Из новинок- проектор с материалом о кораблях-музеях в других странах, что может быть очень интересным для посетителей "Авроры".
Есть много кораблей-музеев, в том числе и подводных лодок и даже линкоров, но корабль-музей революции, один из символов государства рабочих и крестьян-один!
Авторский пост
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Метки: Аврора Санкт - Петербург музей флот
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Низкое небо над головой.
Что тебе снится крейсер Аврора
В час, когда утро встает над Невой?
Что тебе снится крейсер Аврора
В час, когда утро встает над Невой?
Может ты снова в тучах мохнатых
Вспышки орудий видишь вдали?
Или, как прежде, в черных бушлатах
Грозно шагают твои патрули?
Или, как прежде, в черных бушлатах
Грозно шагают твои патрули?
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Такая песня была известная ...
Я удивлен ,как этот легендарный крейсер не продали на металлалом в 90-е ..
Хотя там частенько устраивали свои попойки и оргии "новые русские и прочая .." Показывая тем самым кто в России теперь рулит ..Падлы !!!!
Спасибо что сохранили ...Он ведь может опять выстрелить !
Вот фото.
Сохранили одну паровую машину, один котел (не работает, просто как макет), один гребной вал точно есть. Остальные котлы и машины сняли.
пусть новодел, пусть от реального осталось толика... для меня этот корабль очень символичен
А теперь позвольте немного дегтя в эту бочку меда:
Для меня лично было откровением и разочарованием, когда я узнал что "то" что называют сегодня Авророй, которую посетил автор в качестве музея ни что иное как муляж того настоящего крейсера прошедшего три войны и революцию. От корабля, воевавшего с Японией и Германией, на нынешней «Авроре» остались лишь кусок машины, радиорубка и рында. А подлинный крейсер революции уже три десятилетия гниет в Лужской губе Финского залива.
Великая Отечественная прошлась по «Авроре» катком. Уже в июле 1941-го с крейсера сняли все пушки и сформировали батарею под названием «Аврора», которая погибла в боях с немецкими танками. Само судно, вооруженное единственной зениткой, обстреливалось как с воздуха, так и с суши, быстро пришло в полную негодность и, в конце концов, затонуло.
После войны поднять то, что осталось от героического крейсера революции, удалось лишь со второй попытки. «Аврора» оказалась на верфи, где ее перестроили под легендарный «Варяг» и отдали киностудии имени Горького для съемок одноименного фильма. То, что получилось в результате и встало на вечную стоянку к Нахимовскому училищу 17 ноября 1947 года.
Ничто, однако, не вечно под луной. К началу 1980-х годов нижняя часть корпуса «Авроры» попросту сгнила. Из трюма круглые сутки откачивали воду. Стало ясно, что до пафосного празднования 70-летия Октября крейсер не достоит. 18 августа 1984 года «Аврора» отправилась на Северную верфь. Тогда ее тоже провожали тысячи людей, высыпавших на набережные. Ленинградцы не знали, что видят подлинные останки крейсера революции в последний раз. По сути, на верфи началось строительство нового корабля. Оно обошлось государству в 35 млн руб. «Аврору» разрезали вдоль корпуса. В новую конструкцию вставили лишь несколько хорошо сохранившихся элементов старого судна. Так что на Петроградскую набережную вернулся полный новодел.
https://style.rbc.ru/impressions/571639c69a79472acdb3562ahttps://style.rbc.ru/impressions/571639c69a79472acdb3562a
Тоже у нас на Васильевском.