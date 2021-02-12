Санкт-Петербург. "Аврора"

В июле 1941 года была сформирована располагавшаяся в районе Дудергофа батарея «А» , в состав которой вошли девять снятых с крейсера 130-миллиметровых орудий. На вооружении у батареи «А» — «Аврора» находились 9 орудий 130-мм/55 типа Б—13—1С . Полный фронт батареи составлял около 15 километров. В составе расчётов орудий присутствовали моряки с крейсера «Аврора» и из других частей. С 3 сентября 1941 года Батарея «А» начала активные боевые действия. К исходу восьмого дня боёв из 165 человек личного состава вышли к своим только 26 моряков.