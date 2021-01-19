Какими палитрами пользовались в Древнем Египте

В коллекции нью-йоркского музея "Метрополитен" есть необычный предмет - художественная палитра, которая датируется 1390-1352 гг. до н. э. Предмет сделан из цельного куска слоновой кости. В палитре шесть лунок, и в них сохранились остатки красок, использовавшихся 3400 лет назад. Есть даже что-то вроде клейма с надписями "Аменхотеп III" и "возлюбленный Ра".
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В углублениях палитры еще остались следы красок - синей, зеленой, желтой, красной, черной и, по всей видимости, коричневой
Этот древний предмет попал в коллекцию лорда Карнарвона в 1923 года, а через три года был приобретен музеем.
Специалисты считают, что палитре примерно 3400 лет. Она датируется 1390–1352 гг. до н. э.
По датам палитра относится к периоду Нового Царства. Вероятно, она использовался в Верхнем Египте во время правления фараона, ценившего искусство. Аменхотеп III, также известный как Великолепный, принадлежал к Восемнадцатой династии, и его правление связано с периодом процветания Египта.
А это еще одна палитра из коллекции музея, тоже древнеегипетская и чуть более старая. Она принадлежала визирю Аменемопету из Восемнадцатой династии
Этот предмет отличается от первого тем, что сделан не из слоновой кости, а из дерева, и сохранился намного хуже. Палитра визиря Аменемопета датируется 1427–1400 гг. до н. э. и может быть отнесена к правлению Аменхотепа II.
Не все палитры использовались для рисования. Вот, например, палитра писца из той же Восемнадцатой династии
Во время Восемнадцатой династии искусство ценилось во всех его художественных выражениях. Искусство письма и каллиграфии было на особом счету. Хороший почерк мог иметь большое значение в дипломатическом мире! Эта палитра принадлежала королевскому писцу королевского писца в Мемфисе. Она также датируется правлением Аменхотепа III.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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