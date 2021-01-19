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Какими палитрами пользовались в Древнем Египте

Какими палитрами пользовались в Древнем Египте (6 фото)

Автор:
19 января 2021 15:26
Сообщество : Исторические факты
Метки: древние артефакты   древний египет   коллекция   музеи мира   музей   палитра   познавательно   
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В коллекции нью-йоркского музея "Метрополитен" есть необычный предмет - художественная палитра, которая датируется 1390-1352 гг. до н. э. Предмет сделан из цельного куска слоновой кости. В палитре шесть лунок, и в них сохранились остатки красок, использовавшихся 3400 лет назад. Есть даже что-то вроде клейма с надписями "Аменхотеп III" и "возлюбленный Ра".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: древние артефакты   древний египет   коллекция   музеи мира   музей   палитра   познавательно   
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12k
Yasen_Perec 3 часа назад
Это не палитра, а просто пенал для красок. В современном варианте, составная часть этюдника.
Это не палитра, а просто пенал для красок. В современном варианте, составная часть этюдника.
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10k
koleos72 36 минут назад
Может это палетки с тенями/помадами жены или наложницы каких ни будь Тухтухтамонов. А надписи, в наше прогрессивное время, чего только не напишут! На машинах, куртках, заборах. Даже на шкуре! А в те далёкие времена, оо...
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3k
Vasiliy Pakazyava 3 часа назад
Какими палитрами пользовались в Древнем Египте
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