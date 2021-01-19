Какими палитрами пользовались в Древнем Египте

В коллекции нью-йоркского музея "Метрополитен" есть необычный предмет - художественная палитра, которая датируется 1390-1352 гг. до н. э. Предмет сделан из цельного куска слоновой кости. В палитре шесть лунок, и в них сохранились остатки красок, использовавшихся 3400 лет назад. Есть даже что-то вроде клейма с надписями "Аменхотеп III" и "возлюбленный Ра".

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На этой палитре написано имя Аменхотепа III 0 Источник:

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В углублениях палитры еще остались следы красок - синей, зеленой, желтой, красной, черной и, по всей видимости, коричневой 0 Источник: Этот древний предмет попал в коллекцию лорда Карнарвона в 1923 года, а через три года был приобретен музеем.

Специалисты считают, что палитре примерно 3400 лет. Она датируется 1390–1352 гг. до н. э. 0 Источник: По датам палитра относится к периоду Нового Царства. Вероятно, она использовался в Верхнем Египте во время правления фараона, ценившего искусство. Аменхотеп III, также известный как Великолепный, принадлежал к Восемнадцатой династии, и его правление связано с периодом процветания Египта.

А это еще одна палитра из коллекции музея, тоже древнеегипетская и чуть более старая. Она принадлежала визирю Аменемопету из Восемнадцатой династии 0 Источник: Этот предмет отличается от первого тем, что сделан не из слоновой кости, а из дерева, и сохранился намного хуже. Палитра визиря Аменемопета датируется 1427–1400 гг. до н. э. и может быть отнесена к правлению Аменхотепа II.