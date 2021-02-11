Ростех возродил производство классических театральных биноклей времен СССР

Лыткаринский завод оптического стекла холдинга «Швабе» возобновил производство галилеевских театральных биноклей БГН, которые предприятие выпускало с 1950-х по 1990-е годы. Такие бинокли повышают комфорт зрителей при посещении концертов, спектаклей, соревнований и других культурных и спортивных мероприятий.

«Классические бинокли БГН знакомы каждому, кто хотя бы раз в жизни посещал театры. Последние 20 лет они не производились. Сейчас мы решили возродить традицию и возобновить производство биноклей. При этом их качество и долговечность станут еще выше, а оптические характеристики и внешний вид останутся неизменными», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Советские театральные бинокли отличались надежной конструкцией из стекла и металла. В современном исполнении качество марки стекла и механической обработки стало еще выше. При этом сохранены оптические характеристики бинокля: 2,5-кратное увеличение, диаметр объектива 24 мм и угол зрения 12,4 градуса. При габаритах 100x34x53 мм вес объектива составляет всего 140 г.

«Театральные бинокли БГН – это наследие и имя. Это история, завершившаяся преждевременно, и мы взяли на себя задачу ее возродить и продолжить. Сегодня наблюдается растущий запрос на эти изделия, который совпадает с нашим желанием поддержать жизнь проекта, что когда-то принес заводу в Лыткарино международную известность», – отметил генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев.

Завод уже выпустил тестовую партию таких приборов в количестве 50 штук. В перспективе будет организовано серийное производство изделий, которые планируется распространять в театрах, а также через интернет-магазины и партнерские сети.