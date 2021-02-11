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Ростех возродил производство классических театральных биноклей времен СССР

Ростех возродил производство классических театральных биноклей времен СССР (1 фото)

Автор:
11 февраля 2021 22:34
Метки: бренды   интересно   производство   
470
1

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех начал производство классических театральных биноклей, которые работают по схеме ученого Галилео Галилея. Выпущена первая партия изделий в количестве 50 штук. Прибор c регулятором фокусного расстояния создан для наблюдения за спектаклями и концертами.

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Метки: бренды   интересно   производство   
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32  комментария
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4k
Tatyana 10 часов назад
Господи, как бы мы жили без биноклей Ростеха? Совсем, видимо, деньги "освоили", а отчитываться перед Счётной Палатой по результатам потрвченных средств нужно. Вот и изобрели велосипед.
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1k
Дмитрий 46 минут назад
В смысле "Ростех возродил"!!?? Они столько денег сожрали, что бы тупо "возродить производство старых биноклей"!!?? Да они а....ли в край там что ли!!!???
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57k
Опиум для народа 3 часа назад
-"которые работают по схеме ученого Галилео Галилея. "-
-а вот болт,который падает по закону ученого Ньютона...
А своё что-нибудь есть,не сп"жженое в СССР?
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5k
klop Опиум для народа 2 часа назад
Театральный бинокль не в СССР был придуман, так же был спизжен с запада.
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339
... 3 часа назад
какое нужное производство однако, у нас же столько театралов, каждый день ходят по театрам в перерывах между поиском работы...
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9
Gungrena 4 часа назад
Его польза только в одном- забрать одежду в гардеробе вне очереди, для этого и берут бинокль. В него все равно ничего не видно.
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8k
Павел 8 часов назад
В последнее время стране нужны другие бинокли, для других театров.
Вон "музыканты" в ЦАР какие гастроли исполняют.
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2k
Мефодий Павел 7 часов назад
чуиццо мне, шо бинокли - это учебно-тренировочный материал....прежде чем молодую поросль подпустят к производству космических зеркал и объективов.
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7k
diman02 9 часов назад
,,Помнят руки !,,
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13k
Corvus Corax 9 часов назад
Прекрасно помню старые бинокли, потому при возможности купил никон 4х10, в десять раз легче, удобнее.

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39k
doker 9 часов назад
Почему такие статьи вызывают отторжение?
На пальцах:
Я, обыватель-потребитель, иду и покупаю бинокль. Смотрю в него... "Вау! Как чудно! Как хорошо видно! Немецкий, небось. Ооо.. Наш, российский такой чудесный бинокль!"
И тогда меня, обывателя-потребителя, распирает ГОРДОСТЬ ГРАЖДАНИНА! Я не знал, а ОНО ЕСТЬ, наше, отечественное!
А если я только читаю о чудесах, типа "йотафона и арматы", которые делают, но их нет или в количестве "50 штук", то первая мысль : "Дурят!"
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309
imho doker 9 часов назад
Недавно был в поликлинике. Вижу лавочки как у друга на даче Российского производства, гордость думаю. Поинтересовался, закупили их по 62к, а друг покупал за 15.
Облагородили у нас парк и поставили статуи в виде персонажей из сказок. Смотрим на сайте производителя, 120-180к за штуку, смотрим в смете 700к-1,3м.
Построили у нас скейтпарк на который было выделено 12м, связываюсь с профиками кто строит скейтпарки давно(благо знаю их лично) и они в один голос оценивают парк в 1-1,5м.
Внимание вопрос: вы о какой гордости говорите?
Если о той, где жрать нечего зато у соседа корова подохла то я пойму, иначе нет.
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17k
babuby 9 часов назад
Во! Это именно то, о чём давно мечтают жители всей нашей страны!
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309
imho babuby 9 часов назад
Смотреть в элитные бинокли на нищих актеров самое то что бы напоминать себе о высоком статусе.
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641
Веселый Пук 9 часов назад
Это какой то пи..... ц
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14k
Игорь Хомченко 9 часов назад
А что вы тут глумитесь то?

"АО ЛЗОС является ведущим российским производителем оптического стекла и стекловолокна, крупногабаритных астрономических зеркал, космических объективов, различных оптических деталей и приборов.

АО ЛЗОС производит практически 95% оптических материалов, необходимых сотням НИИ, КБ и предприятиям России, разрабатывающим и выпускающим оптические, оптико-механические и оптико-электронные приборы и системы."

И этот бинокль - ничтожно малая часть их продукции
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12k
Алексей Игорь Хомченко 9 часов назад
https://rostec.ru/about/https://rostec.ru/about/
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296
Hexo4uha Игорь Хомченко Полчаса назад
Над этим и глумятся - над ничтожно малой новостью.
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309
imho 10 часов назад
У меня стиралка сломалась заморская. Ростех что посоветуете?
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309
imho 6 часов назад
Правильно ли я понимаю что Ростех и его соратники посоветовали мне заткнуться со своими подкольчиками?)
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