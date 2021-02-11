Ростех возродил производство классических театральных биноклей времен СССР

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех начал производство классических театральных биноклей, которые работают по схеме ученого Галилео Галилея. Выпущена первая партия изделий в количестве 50 штук. Прибор c регулятором фокусного расстояния создан для наблюдения за спектаклями и концертами.
Лыткаринский завод оптического стекла холдинга «Швабе» возобновил производство галилеевских театральных биноклей БГН, которые предприятие выпускало с 1950-х по 1990-е годы. Такие бинокли повышают комфорт зрителей при посещении концертов, спектаклей, соревнований и других культурных и спортивных мероприятий.
«Классические бинокли БГН знакомы каждому, кто хотя бы раз в жизни посещал театры. Последние 20 лет они не производились. Сейчас мы решили возродить традицию и возобновить производство биноклей. При этом их качество и долговечность станут еще выше, а оптические характеристики и внешний вид останутся неизменными», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
Советские театральные бинокли отличались надежной конструкцией из стекла и металла. В современном исполнении качество марки стекла и механической обработки стало еще выше. При этом сохранены оптические характеристики бинокля: 2,5-кратное увеличение, диаметр объектива 24 мм и угол зрения 12,4 градуса. При габаритах 100x34x53 мм вес объектива составляет всего 140 г.
«Театральные бинокли БГН – это наследие и имя. Это история, завершившаяся преждевременно, и мы взяли на себя задачу ее возродить и продолжить. Сегодня наблюдается растущий запрос на эти изделия, который совпадает с нашим желанием поддержать жизнь проекта, что когда-то принес заводу в Лыткарино международную известность», – отметил генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев.
Завод уже выпустил тестовую партию таких приборов в количестве 50 штук. В перспективе будет организовано серийное производство изделий, которые планируется распространять в театрах, а также через интернет-магазины и партнерские сети.
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-а вот болт,который падает по закону ученого Ньютона...
А своё что-нибудь есть,не сп"жженое в СССР?
Вон "музыканты" в ЦАР какие гастроли исполняют.
На пальцах:
Я, обыватель-потребитель, иду и покупаю бинокль. Смотрю в него... "Вау! Как чудно! Как хорошо видно! Немецкий, небось. Ооо.. Наш, российский такой чудесный бинокль!"
И тогда меня, обывателя-потребителя, распирает ГОРДОСТЬ ГРАЖДАНИНА! Я не знал, а ОНО ЕСТЬ, наше, отечественное!
А если я только читаю о чудесах, типа "йотафона и арматы", которые делают, но их нет или в количестве "50 штук", то первая мысль : "Дурят!"
Облагородили у нас парк и поставили статуи в виде персонажей из сказок. Смотрим на сайте производителя, 120-180к за штуку, смотрим в смете 700к-1,3м.
Построили у нас скейтпарк на который было выделено 12м, связываюсь с профиками кто строит скейтпарки давно(благо знаю их лично) и они в один голос оценивают парк в 1-1,5м.
Внимание вопрос: вы о какой гордости говорите?
Если о той, где жрать нечего зато у соседа корова подохла то я пойму, иначе нет.
"АО ЛЗОС является ведущим российским производителем оптического стекла и стекловолокна, крупногабаритных астрономических зеркал, космических объективов, различных оптических деталей и приборов.
АО ЛЗОС производит практически 95% оптических материалов, необходимых сотням НИИ, КБ и предприятиям России, разрабатывающим и выпускающим оптические, оптико-механические и оптико-электронные приборы и системы."
И этот бинокль - ничтожно малая часть их продукции