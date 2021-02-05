FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5494 поста • 663 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
40 бэкстейджей со съемок в сравнении с финальными фотографиями

40 бэкстейджей со съемок в сравнении с финальными фотографиями (40 фото)

Автор:
05 февраля 2021 14:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: бэкстейдж   красота требует жертв   секреты мастеров   секреты работы   уловки   фотограф   фотосъемка   хитрости   
1352
40
Красота требует жертв - об этом знают не только фотографы, но и их модели. Особенно если съемка происходит "в диких условиях" - на улице, посреди шумного города, или где-то на природе. Иногда приходится делать какие-то странные или забавные вещи, чтобы добиться нужного эффекта. Но главное - что конечный результат выглядит отлично.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: бэкстейдж   красота требует жертв   секреты мастеров   секреты работы   уловки   фотограф   фотосъемка   хитрости   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
94
Активная Жизнь 2 часа назад
Да, от постобработки много чего зависит. От грамотной постобработки и выстроенной композиции кадра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Domax3000 Час назад
Слово-то какое ёмкое,"БЭКСТЕЙДЖ"!
"За кадром","За кулисами" или "Рабочие моменты" уже не в обиходе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Экстренная контрацепция: что делать если внезапно порвался презерватив Экстренная контрацепция: что делать если внезапно порвался презерватив Уловки фотографа: когда дополнительный реквизит всегда под рукой Уловки фотографа: когда дополнительный реквизит всегда под рукой Бразильский фотограф честно показывает изнанку своей работы Бразильский фотограф честно показывает изнанку своей работы Смешные и нелепые моменты, которые всегда остаются за кадром красивых фотографий Смешные и нелепые моменты, которые всегда остаются за кадром красивых фотографий Эти ребята уже живут в 3018 году Эти ребята уже живут в 3018 году 9 обманов в магазинах, на которые мы ежедневно ведёмся и покупаем то, что нам не нужно 9 обманов в магазинах, на которые мы ежедневно ведёмся и покупаем то, что нам не нужно
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

482974



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Ничего у вас не болит?": семейная пара выбросила собак в лесу, но не успела скрыться от волонтеров
2
201
"Ничего у вас не болит?": семейная пара выбросила собак в лесу, но не успела скрыться...
Суд определил Алексея Навального в колонию на 3,5 года
1
541
Суд определил Алексея Навального в колонию на 3,5 года
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Обвинения Навального: предыстория и текущий результат
0
64
Обвинения Навального: предыстория и текущий результат
Машрутки: быстро, но безопасно ли?
0
5
Машрутки: быстро, но безопасно ли?
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото)
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#интересное#аварии#кино#подборка#коты#сша#автомобили#навальный
#фото#факты#прикол#дтп#приколы#собака#позитив#автомир#неожиданно#прикольные
#история#животные#люди#Разное#авто аварии#природа#СССР#Душевное#шоу бизнес#Россия

На что жалуетесь?

Вернуться