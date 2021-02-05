40 бэкстейджей со съемок в сравнении с финальными фотографиями

Красота требует жертв - об этом знают не только фотографы, но и их модели. Особенно если съемка происходит "в диких условиях" - на улице, посреди шумного города, или где-то на природе. Иногда приходится делать какие-то странные или забавные вещи, чтобы добиться нужного эффекта. Но главное - что конечный результат выглядит отлично.

1. 0 Источник: Бразильский фотограф Halyson публикует в соцсетях процесс своей работы. У него много подписчиков, которым, похоже, нравится наблюдать за тем, на какие ухищрения порой приходится идти ради достижения цели!

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