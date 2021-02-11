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«Новые сновидения Шурика» - киношедевр 1977 года был показан всего четыре раза, поэтому многие любители Гайдая его не видели

«Новые сновидения Шурика» - киношедевр 1977 года был показан всего четыре раза, поэтому многие любители Гайдая его не видели (5 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2021 14:57
Метки: Юмор   актеры   кино   
2301
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Впервые фильм-концерт «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика» был показан на праздновании дня рождения Леонида Гайдая 30 января 1977 году, как подарок от его коллег. Киноконцерт был сюрпризом для самого именинника, и он был очень растроган, с интересом его смотрел, смеялся, и в шутку называл актёров негодяями.

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Метки: Юмор   актеры   кино   
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42k
VikCom 8 часов назад
А можно ссылку на скачивание?
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956
Константин 21 минуту назад
три грации, словно три грани в стакане...
(С)
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8k
Сергей 43 минуты назад
Такие ещё все молодые...
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278
DjonDalton 3 часа назад
Варлей красотка, конечно!
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124
Алексей Долотов 3 часа назад
всплакнул
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3k
Свирепый Бамбр 7 часов назад
Про 4 раза - пестежж! Учитывая, что первый за несколько месяцев до моего рождения. Я этот концерт видел как минимум два раза!
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6k
Alexandr Barhudarov 7 часов назад
это не фильм , а концерт
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60k
Доктор Джонс Alexandr Barhudarov 7 часов назад
Фильм-концерт...
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19k
SerGProS 8 часов назад
Масса наше планеты 6 секстилионов тонн
Это не я придумал, это сказал Ньютон
Чтобы такую массу через ось вертеть
На это не способен ни один медведь ©
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11k
Serg2001 8 часов назад
Насколько я знаю, Демьяненко ненавидел роль Шурика, принесшую ему всесоюзную славу. И постоянно пытался доказать, что как актер он может гораздо больше. Но, как часто это бывает, этот "Шурик" приклеился к нему намертво.
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50k
pynh 8 часов назад
Теперь на фишках будут за@#ывать этим шедевром по несколько раз в неделю.
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27k
winergy2012 pynh 6 часов назад
Пока не наберет 11000000 просмотров.
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