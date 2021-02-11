«Новые сновидения Шурика» - киношедевр 1977 года был показан всего четыре раза, поэтому многие любители Гайдая его не видели

Впервые фильм-концерт «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика» был показан на праздновании дня рождения Леонида Гайдая 30 января 1977 году, как подарок от его коллег. Киноконцерт был сюрпризом для самого именинника, и он был очень растроган, с интересом его смотрел, смеялся, и в шутку называл актёров негодяями.
Дело в том, что это был не 50-летний юбилей, когда его официально поздравили многочисленные советские организации, коллеги, друзья и т.д.
В свой 54-й день рождения, он не ожидал каких-то особых поздравлений. А тут большой концерт. Конечно, ему это было лестно!
По ЦТ его решили показать 1-го апреля, в день смеха.
Около часа любимые актеры шутил, пели, разыгрывали сценки и всё это было искусно перемешано с эпизодами из шести комедий Гайдая: "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Не может быть!"
У киноконцерта есть свой сюжет, на подобие сюжета фильма "Иван Васильевич меняет профессию", когда Шурик, после неудачного научного эксперимента падает, ударившись головой, и кратковременно теряет сознание. Ну а дальше, по аналогии с сюжетом фильма, ему снятся эти музыкальные «безобразия».
По рассказам главного режиссера представления Юрия Суреновича Саакова (в «Кавказкой пленнице» через персонажа Владимира Этуша, Гайдай таким шуточным образом передал привет своему коллеге и другу), идея создать подобный киноконцерт пришла буквально за пару месяцев до дня рождения Леонида Иовича. Поэтому сценарий и номера готовили очень быстро.
К сожалению, в концерте не смогли принять участие популярные актеры из фильмов Гайдая: Юрий Никулин, Андрей Миронов и Анатолий Папанов.
Никулин в это время был вместе с цирком в зарубежных гастролях, Миронов и Папанов также гастролировали с театром сатиры. Но зато все остальные, включая Евгения Моргунова, с которым у Гайдая в последнее время были не лучшие отношения, с удовольствием приняли участие в записи этого киноконцерта.
И даже Валерий Золотухин решил подыграть своим коллегам. Он не снимался у Гайдая, но исполнял песни для его фильмов.
Актеры пели, шутили и дурачились от души. Возможно даже чересчур, поэтому телередакторы не часто повторяли этот киноконцерт. Впервые его показали 1-го апреля 1977 года. Затем через месяц по многочисленным просьбам телезрителей повторили. А потом в течении двадцати лет (по данным, полученным от работников Останкино) по Первому каналу его показывали еще только дважды – на новый год в середине восьмидесятых, и на 70-летний юбилей Гайдая в 1993 году.
Источник:
- Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3"
- Как изменились и чем сейчас занимаются второстепенные герои фильмов о «Гарри Поттере»
- Как изменились актёры фильма "Армагеддон" за 20 лет
- 15 самых неотвратимо опасных актеров и актрис в истории кино
- 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате
Понравилось78
Например, адрес страницы видео //www.youtube.com/watch=rQBTqTDKSvw; добавляем ss – получаем http://www.ssyoutube.com/watch?v=rQBTqTDKSvw.
(С)
Это не я придумал, это сказал Ньютон
Чтобы такую массу через ось вертеть
На это не способен ни один медведь ©