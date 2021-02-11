«Новые сновидения Шурика» - киношедевр 1977 года был показан всего четыре раза, поэтому многие любители Гайдая его не видели

Дело в том, что это был не 50-летний юбилей, когда его официально поздравили многочисленные советские организации, коллеги, друзья и т.д.

В свой 54-й день рождения, он не ожидал каких-то особых поздравлений. А тут большой концерт. Конечно, ему это было лестно!

По ЦТ его решили показать 1-го апреля, в день смеха.