Все эти подробности стали мне известны благодаря интересному ресурсу: сайту Европейского Радиомузея. Дотошные европейцы не только собрали огромную коллекцию, но и тщательно систематизировали экспонаты, добавив к каждому подробное пояснение и фотографии.

Из ламповой аппаратуры СССР я нашел только радиолу "Симфония", поставлявшуюся в Англию под маркой "Rigonda-Symphony"