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9 миллионов радио«ГАЛОШ» СССР, отправленных на экспорт в Англию

9 миллионов радио«ГАЛОШ» СССР, отправленных на экспорт в Англию (48 фото)

Автор:
10 февраля 2021 15:38
Метки: СССР   интересно   техника   
2057
48

Видимо пришло время длинным списком освежить память тех, кто страдая амнезией помнит только резиновую обувь. Причем в этом нам помогут европейские пользователи советской техники.

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Метки: СССР   интересно   техника   
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17  комментариев
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4k
TirAn 13 часов назад
Могли и делали
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18k
Сергей Костюнин 5 минут назад
Акустика у Симфонии была шикарная , очень мягкие низа , была у меня в 80-х .
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800
Bambucha Andrianov 5 часов назад
окончание на "И" и на "А" только бывает
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2k
Анонимный Трезвенник 5 часов назад
Усилитель Бриг-001-Стерео.
Из Википедии: По заключению английской фирмы-экспортера Afif Ltd. «Бриг» был признан полностью соответствующим требованиям западного рынка. Усилитель экспортировался во Францию и Австралию. Усилитель был удостоен золотой медали на Лейпцигской ярмарке».
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29k
KiploksAKS 6 часов назад
"Радиоприемники "Океан" Минского ПТО "Горизонт" на экспорт шли под маркой "SELENA". Причем у каждой новой модели был близнец на экспорт." Не было близнецов. Вся аппаратура делалась на одном конвейере, экспортные приёмники отличались только надписью на лицевой панели.
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2k
Tano 7 часов назад
В 70х в мире был резкий скачок в развитии потребительской электроники. Вот тогда СССР и стал отставать.
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5k
Дельфин Красивый 8 часов назад
а потом пришёл лесник (Китай) и всех выгнал
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10k
Юрьевич 8 часов назад
Есть в коллекции несколько экспортных моделей, вот этот, например -
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617
Audrius Lape 9 часов назад
В Англии месячный налог на телевизор разный. На чёрно-белый значительно менше надо платить.
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16k
Ал 9 часов назад
Еще в конце 80-х приезжие поляки с удовольствием скупали всю электронику.
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3k
ZmeyUA 10 часов назад
Был VEF-296 с буржуйским диапазоном.... Вещь!!!!
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28k
LEPA 11 часов назад

Ссылка youtu.be
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11k
Юрий Николаевич 13 часов назад
Вега 206, вылитый ВЭФ 202. Я на свой ВЭФ всю контру мог ловить.
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599
Атомный Крот Юрий Николаевич 10 часов назад
Диапазона 19 м там, вроде, не было. На этих волнах Радио Свобода тогда вещала.
А все прочие- да. И Би-би-си, и Голос Америки, и Дойче Велле, и еще кое-кто.
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20k
Мойша 13 часов назад
""Радиоприемники "Меридиан" Киевского завода радиоприбор на экспорт поставлялись по маркой "MEREDIAN", "SOLAR", "ZIRCON 6TR10"

Ну, "ZIRCON" мы можем и сейчас поставить. С доставкой.
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11k
Анатолий Соколов Мойша 7 часов назад
с доставкой по координатам ... точность попадания - в пределах одного метра от заданной точки ...
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9k
Александр 13 часов назад
Был у нас Шилялис, норм аппарат.
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