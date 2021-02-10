Видимо пришло время длинным списком освежить память тех, кто страдая амнезией помнит только резиновую обувь. Причем в этом нам помогут европейские пользователи советской техники.
Чтобы упорядочить внешнюю торговлю СССР, в 1959 году было организовано внешнеэкономическое объединение "Машприборинторг". Для таких крупных рынков сбыта как Франция и Англия, "Машприборинторг" организовал, как бы сейчас сказали "совместные предприятия". В Лондоне Technical and Optical Equipment Ltd продававший аппаратуру под маркой VEGA и Comix Importateur в Париже, продававший под торговой маркой Comix.
Кроме бытовой радиоаппаратуры "Машприборинторг" поставлял за рубеж измерительные и оптические приборы, а так же фотоаппараты. В числе покупателей были и известные японские компании Sony, Sumitomo, Canon, Toshiba, закупавшие прецизионные микроскопы.
Все эти подробности стали мне известны благодаря интересному ресурсу: сайту Европейского Радиомузея. Дотошные европейцы не только собрали огромную коллекцию, но и тщательно систематизировали экспонаты, добавив к каждому подробное пояснение и фотографии.
Из ламповой аппаратуры СССР я нашел только радиолу "Симфония", поставлявшуюся в Англию под маркой "Rigonda-Symphony"
Катушечный магнитофон "Весна-2" 1964 года выпуска, поставлялся под маркой "VEGA-2"
Один из первых в мире миниатюрных радиоприемников "МИКРО" продавался под маркой ''Micro'' и ''Astrad Orion''.
У европейцев очень много сохранившихся приемников "Космос". Его с 1963 года выпускал Сарапульский радиозавод им. Орджоникидзе. Радиоприемник, умещающийся на ладони, с электропитанием от миниатюрных аккумуляторов, с удовольствием покупали во всех странах мира. На экспорт шли под маркой ''Cosmos'', ''Yura'' и ''Clobus''.
Радиоприемник-блокнот "Сюрприз" Грозненского радиотехнического завода поставлялся на экспорт под маркой SURPRIS. Для своего времени это был самый тонкий серийный радиоприемник в мире.
Радиоприемник "Рига 302" поставлялся под марками ''Astrad'', ''Vega''и ''F3TR9''
Этот приемник пользовался большим спросом так же в ГДР. Солдаты-срочники с отпуска обязательно привозили радиоприемник, который тут же продавался немцам за 240 марок. За Воронежский "Альпинист-405" давали 150 марок. Этой суммы было достаточно, чтобы на дембель привезти чемодан подарков для всех родственников.
Отвлеклись, возвращаемся к англичанам. Радиоприемник с часами-таймером включения "Сигнал ", производства Каменск-Уральского приборостроительного завода продавался под маркой "Аstrad Сygnus" и "Signal"
А модель "Сигнал 601" уже продавался под маркой COMIX
"Сокол-403" Московского радиозавода шел на экспорт под маркой VEGA JADE и COMIX-403
Радиоприемник "Россия 303" Челябинского ПО "Полёт", продавался под экзотическим "VEGA Sapphire MK 2"
Радиоприемники "Океан" Минского ПТО "Горизонт" на экспорт шли под маркой "SELENA". Причем у каждой новой модели был близнец на экспорт.
Аппаратура ВЭФ шла на экспорт под своим же названием или с добавлением COMIX или VEGA
Радиоприемники "Меридиан" Киевского завода радиоприбор на экспорт поставлялись по маркой "MEREDIAN", "SOLAR", "ZIRCON 6TR10"
Очень приятно видеть, как европейские коллекционеры восстанавливают и обмениваются экспортными вариантами радиоприемников "Селга", "Нейва", "Альпиниста", "Спорт" и даже за простеньким Бакинским "Хазаром".
Так же всем очень нравились наши телевизоры "Шилялис". Страна экспорта определялась по номеру модели: 402D-1E для Европы, 402D-1A для США. Модель "Vega-402" для других стран.
Интересный факт: если во Франции был более высокий спрос на цветные телевизоры, то в Англии большим спросом пользовались черно-белые телевизоры. ПОЧЕМУ?
Надо заметить, что зарубежные "дочки" "Машприборинторг" организовывали сбыт по всем правилам капиталистической торговли, чем способствовали хорошим продажам. По статистическим данным, одних только радиоприемников продали более девяти миллионов штук.
Источник:
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Из Википедии: По заключению английской фирмы-экспортера Afif Ltd. «Бриг» был признан полностью соответствующим требованиям западного рынка. Усилитель экспортировался во Францию и Австралию. Усилитель был удостоен золотой медали на Лейпцигской ярмарке».
А все прочие- да. И Би-би-си, и Голос Америки, и Дойче Велле, и еще кое-кто.
Ну, "ZIRCON" мы можем и сейчас поставить. С доставкой.