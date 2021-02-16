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Леопардовая шапка детства

Леопардовая шапка детства (6 фото)

Автор:
16 февраля 2021 15:56
Метки: Леопардовая   детство   шапка   
246
6
Помните эту "леопардовую" шапку из детства?! Давайте колитесь-была у вас такая?! А на чем она у вас была: с резинками, со шнурками для завязки или на пуговице?! А если на шнурках, то жевали их?! Было дело?! Вкус жеваных шнурков на шапке ещё помните?!
И шапка крутая на самом деле была. Держала удар снежков, только звук глухой был: "бумс-бумс".
Наверняка делали на том же заводе, где и танковые шлемофоны. Как товары народного потребления.
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Метки: Леопардовая   детство   шапка   
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Перепись стартёров открыта!))) Плюс раз.
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11k
Serg2001 10 минут назад
В садике по неписанному дресскоду для пацанов был только один вариант ношения шарфика - концами за спину. Перед собой носили девочки. А уж вовнутрь одежды шарф заправлять это был моветон... Только откровенные пижоны и ботаны так делали... ))
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8k
Михалыч Час назад
У сестры такая была.
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793
Денис Ануфриев Час назад
у меня варежки на резинке были,а шапка ушанка тока,армейская)
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52k
pynh Час назад
о, клетчатая пальтуха, у меня тоже такая была
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6k
Lev Asriev Час назад
Бинго! Была точно такая шапка и у меня. Кроме того, что она была удобная и теплая, на новогодний карнавал я был леопардом, для чего к шапке были приделаны соответствующие уши)
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7k
Wollas Час назад
Да, была такая. После того как я завязки разжевал, мама пришила петельку и пуговку.
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3k
Денис Колосов Час назад
Не было такой( У меня отец военный был, я в ушанке рассекал)
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202
bylbatarasich 2 часа назад
у меня была такая
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1.6M
Иван Кемеров Автор поста bylbatarasich 2 часа назад
А варежки на резинке??
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202
bylbatarasich Иван Кемеров 57 минут назад
варежки не помню, но шубка унисекс, шубку после меня донашивали еще 3 братика,
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148k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Под такую шапку, еще вроде вот такой "подшлемник" надевался...только без помпона))
Ссылка youtu.be
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