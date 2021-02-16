Леопардовая шапка детства

Помните эту "леопардовую" шапку из детства?! Давайте колитесь-была у вас такая?! А на чем она у вас была: с резинками, со шнурками для завязки или на пуговице?! А если на шнурках, то жевали их?! Было дело?! Вкус жеваных шнурков на шапке ещё помните?!

И шапка крутая на самом деле была. Держала удар снежков, только звук глухой был: "бумс-бумс".

Наверняка делали на том же заводе, где и танковые шлемофоны. Как товары народного потребления.

0 А вот эти шубейки и пальтишки в клеточку.

0 Или вот так. Ремень мог быть армейский

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0 А штаны с катышками помните?! Которые колом стояли около батареи и отогревались. Штаны замерзли, а нам хоть бы хны было.

0 И шарфики спереди или сзади подвязывали?!

0 Вспоминайте?