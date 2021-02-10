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"Виноват Навальный!: студенты омского колледжа записали видео с вымогательством денег за учебники

"Виноват Навальный!: студенты омского колледжа записали видео с вымогательством денег за учебники (5 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2021 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: библиотека   благотворительность   бюджет   видео   добровольные пожертвования   книги   колледж   
1474
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Однако руководство учебного заведения заверяет, что все это "расшатывание системы" и чистой воды провокация. И вообще, ситуация с молодежью - это конфликт поколений.

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Метки: библиотека   благотворительность   бюджет   видео   добровольные пожертвования   книги   колледж   
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Денис Колосов Час назад
Навальнята считают, что придет Навальный к власти и коррупция исчезнет?
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1k
ALEX 3 минуты назад
https://newsru-com.turbopages.org/newsru.com/s/world/08feb2021/luxembourg.html?publisher_logo_url=https://avatars.mds.yandex.net/get-turbo/1376139/2a0000016498aef05242cbf7f57a43a27c4d/orig&promo=navbar&utm_referrer=https://zen.yandex.comhttps://newsru-com.turbopages.org/newsru.com/s/world/08feb2021/luxembourg.html?publisher_logo_url=https://avatars.mds.yandex.net/get-turbo/1376139/2a0000016498aef05242cbf7f57a43a27c4d/orig&promo=navbar&utm_referrer=https://zen.yandex.com

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325
Hexo4uha 11 минут назад
"Она считает, что это видео отражает "конфликт поколений" и направлен на "отлучение от ценностей"."

Каких ценностей? Трусливого взяточничества - трясти деньги, а если вытащили на свет божий, тотначинать орать про скрепы и злокозненного навального? Начальный наверное заставил её мутные схемы строить.
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447
sedoisever 21 минуту назад
Просто необходимо было приплетать Навального к тому, что эта заведующая элементарно оборзела? Минобразования обязательно с этим разберётся. Но вы уже об этом не напишете. Вы, шататели, не знаете куда ещё сунуть эту мразь Лёшу.
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1k
Дмитрий sedoisever 16 минут назад
Не сметь трогать мразь Лёшу!
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447
sedoisever Дмитрий 10 минут назад
Надо его трогать. Вернее "тронуть" лет на десять и забыть.
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6k
Alexander Полчаса назад
Любитель зиговать Анальный тут причём? Автору оч хочется отмыть образ своего единомышленника?
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11k
KOSTELLO 54 минуты назад
БЛДЬ, уже под любую хрень, начинают подводить политическую подоплеку.
Обычная бытовая ситуация, с которой может столкнуться любой студент, а раздули, так, как будто инопланетяне прилетели......
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3k
Едондер пуп KOSTELLO Полчаса назад
Ну, да, это становится традицией у воров и вымогателей всех мастей: когда поймали за руку - кричать: "А посмотрите на Америку!", "За что деды воевали!?"
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11k
KOSTELLO Едондер пуп 11 минут назад
У тебя крайне тупая привычка, натягивать сову на глобус и лепить идиотские лозунги туда, где речь совершенно не об этом
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3k
Едондер пуп KOSTELLO 4 минуты назад
Давайте уже повнимательнее знакомиться с материалом: на вымогательстве поймали тётку из бюджетного учреждения, а политику приплели ее руководители. Про Америку - тоже не я, а комментаторы из числа охранителей, типа Ya. Так что СВОЮ сову и глобус оставьте в покое.
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17k
babuby 57 минут назад
А что, учебники в учебных заведениях бесплатные? Когда дочка в школе училась, так все учебники покупать приходилось! И сейчас все ученики их покупают! Вот казалось-бы можно парекупить у старших учеников, закончивших учебный год, однако хрен там! То редакция не та, то авторы не в том порядке указаны, то картинка на обложке не та. А при попытке приобрести учебник, порой оказывается что именно такие уже не выпускают, и делай что хочешь. И так с первого класса, до одиннадцатого!
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4k
Vadim babuby 46 минут назад
Ну они или платные или бесплатные, а якобы бесплатные, но только для тех, кто "добровольные" пожертвования внёс.
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26k
Snork Snorkoff babuby 45 минут назад
Хз.. у нас все учебники бесплатно.
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12k
* Час назад
Конечно шатают устоявшуюся систему... Систему отъема денег незаконным путем.
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57k
Опиум для народа * Час назад
-"Она считает, что это видео отражает "конфликт поколений" и направлен на "отлучение от ценностей"."-
-все же понимают,какие ценности эта старая мразота имеет в виду?
И отлучаться от них никак ей не хочется...
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5k
Николай Час назад
Хотели капитализм пожалуйста... все верно она говорит нет денег учится, иди заработай и учись... а как то по другому в этой жизни должно быть...?
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1k
ALEX Николай 42 минуты назад
https://www.forumdaily.com/10-luchshix-kolledzhej-s-besplatnym-obucheniem/https://www.forumdaily.com/10-luchshix-kolledzhej-s-besplatnym-obucheniem/#

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1k
ALEX Николай 36 минут назад
https://www.abstudy.ru/16-besplatnykh-universitetov-v-sshahttps://www.abstudy.ru/16-besplatnykh-universitetov-v-ssha

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6k
Alexander Result Полчаса назад
Так анального ты чего в название приплёл? Если у тебя вопросы к власти, не надо при этом обелять мразоту. Впрочем, тебе можно. Тебе и Стану-стасяну.
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40k
Andrey Николай Полчаса назад
Нет у нас никакого капитализма. У нас путинизм.
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2k
Ilya Volodin ALEX 7 минут назад
НУ ладно тебе открываю твою ссылку...
1. Берия-колледж - "Иностранные студенты учатся бесплатно в течение первого года. Однако в последующем они должны платить"
2. Кертисовский институт музыки - "Это очень эксклюзивное учреждение, и только 160 студентов принимаются каждый год."
3. Колледж Дип-Спрингс - "..каждый год принимают только 15 студентов...Студенты обязаны работать на ранчо, где расположен колледж. Таким способом продвигается один из главных столпов философии данного вуза – физический труд."

Дальше даже читать не буду =)
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