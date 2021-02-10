"Виноват Навальный!: студенты омского колледжа записали видео с вымогательством денег за учебники

Однако руководство учебного заведения заверяет, что все это "расшатывание системы" и чистой воды провокация. И вообще, ситуация с молодежью - это конфликт поколений.
Добровольные пожертвования - популярная тема для многих учебных заведений. В Омском торгово-экономическом колледже им. Зуйковой на 27-й Северной не скрывают, что все поступающие подписывают договор, согласно которому обязаны (!) в добровольном порядке перечислять по 750 рублей в месяц родным пенатам на развитие учреждения.
Как водится, добровольность мнимая, и это хорошо иллюстрируется видео, записанным студентами-заочниками, которым отказались выдать книги в библиотеке. Не заплатил - пеняй на себя.
Как водится, добровольность мнимая, и это хорошо иллюстрируется видео, записанным студентами-заочниками, которым отказались выдать книги в библиотеке. Не заплатил - пеняй на себя.
Заведующая заочным отделением Галина Викторовна Ковалева заявляет прямо и недвусмысленно: "Кто не может платить - забирайте документы и идите в другое учебное заведение".
После того как одна из студенток выложила это видео в Сеть, на колледж обратили внимание и директор учреждения Татьяна Ивченко поспешила заверить, что ролик - чистейшей воды провокация. Она считает, что это видео отражает "конфликт поколений" и направлен на "отлучение от ценностей".
После того как одна из студенток выложила это видео в Сеть, на колледж обратили внимание и директор учреждения Татьяна Ивченко поспешила заверить, что ролик - чистейшей воды провокация. Она считает, что это видео отражает "конфликт поколений" и направлен на "отлучение от ценностей".
"Думаю, этот вирус и разошелся, чтобы показать для молодежи, что они уже живут в новых форматах и могут самостоятельно решать свои проблемы. Думаю, что видео больше направлено на эти задачи, чем на какие-то другие. Чтобы, не с Навальным, так с другим каким-нибудь флагом расшатать [систему]. Я сама как человек определенной формации понимаю это только так: борьба с системой чисто молодежными руками […] Это и есть — отлучить молодежь от каких-то ценностей. Провокация в чистом виде. Нападка была сделана на человека, который живет еще действительно старыми стандартами и пониманием, что помогать надо образовательной системе", — цитирует Ивченко портал "Город 55".
По словам директора, такая система добровольных пожертвований действовала раньше, а сейчас ничего подобного нет. И вообще, заведующая отделения после публикации ролика слегла с гипертоническим кризом, потому что в комментариях под видео ее не пожалели.
Комментариев действительно было много, и часть из них от бывших и настоящих студентов этого самого колледжа, которые подтверждают, что добровольно-принудительные пожертвования есть до сих пор и никто их не отменял.
Комментариев действительно было много, и часть из них от бывших и настоящих студентов этого самого колледжа, которые подтверждают, что добровольно-принудительные пожертвования есть до сих пор и никто их не отменял.
По сути, бюджетная форма обучения обходится студенту в 7500 рублей в год (по 750 рублей в месяц), а платная - дороже. Абсолютно бесплатно никто не учится давным-давно. И тот факт, что эти деньги проходят через кассу и студент после оплаты получает квитанцию, сути дела не меняют: бесплатное бюджетное образование - фикция, а директор заведения просто лукавит.
Региональное министерство образования пообещало разобраться в этом вопросе, как только заведующая заочного отделения выйдет с больничного. В ведомстве объяснили, что этот педагог не имеет отношения к библиотечному фонду и "доступ ко всем учебникам для студентов должен быть бесплатным".
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Каких ценностей? Трусливого взяточничества - трясти деньги, а если вытащили на свет божий, тотначинать орать про скрепы и злокозненного навального? Начальный наверное заставил её мутные схемы строить.
Обычная бытовая ситуация, с которой может столкнуться любой студент, а раздули, так, как будто инопланетяне прилетели......
-все же понимают,какие ценности эта старая мразота имеет в виду?
И отлучаться от них никак ей не хочется...
1. Берия-колледж - "Иностранные студенты учатся бесплатно в течение первого года. Однако в последующем они должны платить"
2. Кертисовский институт музыки - "Это очень эксклюзивное учреждение, и только 160 студентов принимаются каждый год."
3. Колледж Дип-Спрингс - "..каждый год принимают только 15 студентов...Студенты обязаны работать на ранчо, где расположен колледж. Таким способом продвигается один из главных столпов философии данного вуза – физический труд."
Дальше даже читать не буду =)