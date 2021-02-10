"Виноват Навальный!: студенты омского колледжа записали видео с вымогательством денег за учебники

По словам директора, такая система добровольных пожертвований действовала раньше, а сейчас ничего подобного нет. И вообще, заведующая отделения после публикации ролика слегла с гипертоническим кризом, потому что в комментариях под видео ее не пожалели.

Комментариев действительно было много, и часть из них от бывших и настоящих студентов этого самого колледжа, которые подтверждают, что добровольно-принудительные пожертвования есть до сих пор и никто их не отменял.