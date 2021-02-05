Интересные научно-популярные книги можно скачать бесплатно благодаря пожертвованиям

Сайт "Всенаука" предлагает скачать книги в электронном формате легально и абсолютно бесплатно.
Пользователи сайта скинулись и собрали больше 1 млн рублей, чтобы выкупить авторские права некоторых интересных изданий. Пока есть в наличии 41 книга:
Хокинг, Стивен: "Теория всего";
Докинз, Ричард: "Эгоистичный ген";
Саган, Карл: "Голубая точка. Космическое будущее человечества";
Сапольски, Роберт: "Кто мы такие? Гены, наше тело, общество";
Аузан, Александр: "Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь";
де Вааль, Франс: "Истоки морали. В поисках человеческого у приматов";
Хокинг, Стивен: "Теория всего";
Докинз, Ричард: "Эгоистичный ген";
Саган, Карл: "Голубая точка. Космическое будущее человечества";
Сапольски, Роберт: "Кто мы такие? Гены, наше тело, общество";
Аузан, Александр: "Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь";
де Вааль, Франс: "Истоки морали. В поисках человеческого у приматов";
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Тайсон, Нил Деграсс: "Астрофизика с космической скоростью";
Марков, Александр: "Рождение сложности";
Пинкер, Стивен: "Чистый лист";
Каку, Митио: "Будущее разума";
Панчин, Александр: "Сумма биотехнологии";
Краусс, Лоуренс Максвелл: "Почему мы существуем? Величайшая из когда-либо рассказанных историй";
Марков, Александр: "Рождение сложности";
Пинкер, Стивен: "Чистый лист";
Каку, Митио: "Будущее разума";
Панчин, Александр: "Сумма биотехнологии";
Краусс, Лоуренс Максвелл: "Почему мы существуем? Величайшая из когда-либо рассказанных историй";
Фрит, Кристофер: "Мозг и душа";
Магрини, Марко: "Мозг. Инструкция пользователя";
Соколов, Александр: "Ученые скрывают? Мифы XXI века";
Бен-Барак, Айдан: "Почему мы до сих пор живы? Путеводитель по иммунной системе";
Буайе, Паскаль: "Анатомия человеческих сообществ";
Зимбардо, Филип Эффект Люцифера: "Почему хорошие люди превращаются в злодеев";
Ариели, Дэн: "Предсказуемая иррациональность";
Попов, Сергей: "Вселенная";
Нисбетт, Ричард: "Что такое интеллект и как его развивать";
Магрини, Марко: "Мозг. Инструкция пользователя";
Соколов, Александр: "Ученые скрывают? Мифы XXI века";
Бен-Барак, Айдан: "Почему мы до сих пор живы? Путеводитель по иммунной системе";
Буайе, Паскаль: "Анатомия человеческих сообществ";
Зимбардо, Филип Эффект Люцифера: "Почему хорошие люди превращаются в злодеев";
Ариели, Дэн: "Предсказуемая иррациональность";
Попов, Сергей: "Вселенная";
Нисбетт, Ричард: "Что такое интеллект и как его развивать";
Вильчек, Фрэнк: "Красота физики: постигая устройство природы";
Сурдин, Владимир: "Астрономия. Популярные лекции";
Циммер, Карл: "Она смеется, как мать: могущество и причуды наследственности";
Сапольски, Роберт: "Почему у зебр не бывает инфаркта. Психология стресса";
Дойч, Дэвид Структура реальности: "Наука параллельных вселенных";
Клещенко, Елена: "ДНК и ее человек";
Брокман, Джон: "Во что мы верим, но не можем доказать";
Сурдин, Владимир: "Астрономия. Популярные лекции";
Циммер, Карл: "Она смеется, как мать: могущество и причуды наследственности";
Сапольски, Роберт: "Почему у зебр не бывает инфаркта. Психология стресса";
Дойч, Дэвид Структура реальности: "Наука параллельных вселенных";
Клещенко, Елена: "ДНК и ее человек";
Брокман, Джон: "Во что мы верим, но не можем доказать";
Маслоу, Абрахам Харольд: "Мотивация и личность";
Хайдт, Джонатан: "Стакан всегда наполовину полон! 10 великих идей о том, как стать счастливым";
Бурлак, Светлана: "Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы";
Франк-Каменецкий, Максим: "Самая главная молекула. От структуры ДНК до биомедицины 21 века";
Блейксли, Сандра; Рамачандран, Вилейанур: "Фантомы мозга"
Каку, Митио: "Гиперпространство";
Ястребов, Сергей: "От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни";
Сэндс, Мэтью; Фейнман, Ричард; Лейтон, Роберт: "Фейнмановские лекции по физике. Том первый";
Кранц, Стивен: "Изменчивая природа математического доказательства";
Марков, Александр: "Эволюция человека. Книга 2. Обезьяны, нейроны и душа";
Рис, Мартин: "Всего шесть чисел: Главные силы, формирующие Вселенную";
Хайдт, Джонатан: "Стакан всегда наполовину полон! 10 великих идей о том, как стать счастливым";
Бурлак, Светлана: "Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы";
Франк-Каменецкий, Максим: "Самая главная молекула. От структуры ДНК до биомедицины 21 века";
Блейксли, Сандра; Рамачандран, Вилейанур: "Фантомы мозга"
Каку, Митио: "Гиперпространство";
Ястребов, Сергей: "От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни";
Сэндс, Мэтью; Фейнман, Ричард; Лейтон, Роберт: "Фейнмановские лекции по физике. Том первый";
Кранц, Стивен: "Изменчивая природа математического доказательства";
Марков, Александр: "Эволюция человека. Книга 2. Обезьяны, нейроны и душа";
Рис, Мартин: "Всего шесть чисел: Главные силы, формирующие Вселенную";
Никитин, Михаил: "Происхождение жизни. От туманности до клетки";
Харфорд, Тим: "50 изобретений, которые создали современную экономику. От плуга и бумаги до паспорта и штрихкода".
Все эти книги в форматах fb2, epub, mobi и pdf можно скачать ЗДЕСЬ.
Харфорд, Тим: "50 изобретений, которые создали современную экономику. От плуга и бумаги до паспорта и штрихкода".
Все эти книги в форматах fb2, epub, mobi и pdf можно скачать ЗДЕСЬ.
Самые короткие рассказы
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