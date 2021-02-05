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Интересные научно-популярные книги можно скачать бесплатно благодаря пожертвованиям

Интересные научно-популярные книги можно скачать бесплатно благодаря пожертвованиям (7 фото)

Автор:
05 февраля 2021 16:09
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: авторы   бесплатно   благотворительность   книги   научно-популярная литература   электронная версия   
670
7
Сайт "Всенаука" предлагает скачать книги в электронном формате легально и абсолютно бесплатно.
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Метки: авторы   бесплатно   благотворительность   книги   научно-популярная литература   электронная версия   
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72k
Петр 17 минут назад
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zenon Полчаса назад
Опять они хотят доказать людям то, что они знают. Земля плоская как чемодан. Теперь разобрались, что её не поддерживают слоны и черепаха, а небесный купол прибитый куда-надя.
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10k
VM Varga 57 минут назад
Я написал самый короткий рассказ, всего из двух слов, который вызовет слезы у читателя. Вот он:
"Каникулы закончились..."
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33k
kalinser Час назад
Торрент наше все!
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1k
Дмитрий Час назад
Все электронные книги должны быть бесплатны, как и музыка. Понравилось - отблагодарил автора, если возникло такое желание.
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57k
Опиум для народа Дмитрий Час назад
Кем работаете?
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57k
Опиум для народа Дмитрий 55 минут назад
А что молчишь-то,школота? Может поработаешь бесплатно без договоров и прочей чепухи,а потом начальник заплатит,если,конечно,у него желание возникнет?
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1k
Дмитрий Опиум для народа Полчаса назад
Малыш, раз ты настолько нетерпелив сколь и неграмотен, отвечу: последние 30 лет работаю программистом. И да, программы, написанных мной для души, бесплатны. Как и за переводы, которые я делал не по заказу, денег ни у кого и никогда не просил. Когда ты вырастешь из детского садика, то узнаешь, что единственное, что сейчас нормально работает, кроме лобби - это донат. И, в отличие от тебя, я могу себе позволить благодарить авторов.
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57k
Опиум для народа Дмитрий 13 минут назад
О как,еще один. Нравится таким,как ты постороннего мужика "малышом" называть? Так ты спишись с Ванькой Кемеровым, почпокаете друг дружку. Он тоже всех мужиков "малышами" называет.)))
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