Интересные научно-популярные книги можно скачать бесплатно благодаря пожертвованиям

Маслоу, Абрахам Харольд: "Мотивация и личность";



Хайдт, Джонатан: "Стакан всегда наполовину полон! 10 великих идей о том, как стать счастливым";



Бурлак, Светлана: "Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы";



Франк-Каменецкий, Максим: "Самая главная молекула. От структуры ДНК до биомедицины 21 века";

Блейксли, Сандра; Рамачандран, Вилейанур: "Фантомы мозга"



Каку, Митио: "Гиперпространство";



Ястребов, Сергей: "От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни";



Сэндс, Мэтью; Фейнман, Ричард; Лейтон, Роберт: "Фейнмановские лекции по физике. Том первый";



Кранц, Стивен: "Изменчивая природа математического доказательства";



Марков, Александр: "Эволюция человека. Книга 2. Обезьяны, нейроны и душа";



Рис, Мартин: "Всего шесть чисел: Главные силы, формирующие Вселенную";