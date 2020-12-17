10 лучших фильмов 2020 года

2020 год был богат на события, а на вот на новинки кино — не очень.
Все эти известные короновирусные проблемы остановили выход фильмов в прокат и, начиная с марта, мы аж до конца августа остались без большого кино. Да и потом опасливые киностудии решили попридержать коней, протестировав почву пунктом №9 этого списка и поняв, что люди не слишком-то охотно ходят в кинотеатры.
Однако кое-что стоящее всё-таки успело выйти, давайте же вспомним что и когда. Маленькое уточнение: мы учли только те удачные картины, которые вышли в России в 2020 году (в мире некоторые представители списка числятся как фильмы 2019 года, но не у нас), и которые мы могли увидеть в кинотеатрах, а не на Netflix и других онлайновых платформах (как например фильмы «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Дьявол всегда здесь» и свежий финчеровский «Манк»).
Итак, поехали порядку выхода фильмов!
Однако кое-что стоящее всё-таки успело выйти, давайте же вспомним что и когда. Маленькое уточнение: мы учли только те удачные картины, которые вышли в России в 2020 году (в мире некоторые представители списка числятся как фильмы 2019 года, но не у нас), и которые мы могли увидеть в кинотеатрах, а не на Netflix и других онлайновых платформах (как например фильмы «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Дьявол всегда здесь» и свежий финчеровский «Манк»).
Итак, поехали порядку выхода фильмов!
1. Дело Ричарда Джуэлла
Выход в России: 9 января.
Средняя оценка: 7.6
Чем запомнился: режиссурой Клинта Иствуда и крутой актёрской игрой.
Средняя оценка: 7.6
Чем запомнился: режиссурой Клинта Иствуда и крутой актёрской игрой.
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2. 1917
Выход в России: 30 января.
Средняя оценка: 7.9
Чем запомнился: монтажным приёмом «весь фильм одним неделимым дублем».
Средняя оценка: 7.9
Чем запомнился: монтажным приёмом «весь фильм одним неделимым дублем».
3. Маленькие женщины
Выход в России: 30 января.
Средняя оценка: 7.6
Чем запомнился: актёрской игрой — Сирша Ронан, Флоренс Пью получили номинации на «Оскар», отличным сценарием и костюмами.
Средняя оценка: 7.6
Чем запомнился: актёрской игрой — Сирша Ронан, Флоренс Пью получили номинации на «Оскар», отличным сценарием и костюмами.
4. Джентльмены
Выход в России: 13 февраля.
Средняя оценка: 8.5
Чем запомнился: возвращением Гая Ричи на его родную территорию криминальных комедий по собственному сценарию, Тренером и его ребятами, а также саундтреком.
Средняя оценка: 8.5
Чем запомнился: возвращением Гая Ричи на его родную территорию криминальных комедий по собственному сценарию, Тренером и его ребятами, а также саундтреком.
5. Зов предков
Выход в России: 20 февраля.
Средняя оценка: 7.2
Чем запомнился: душевной историей, участием Харрисона Форда и очень нарисованной собакой.
Средняя оценка: 7.2
Чем запомнился: душевной историей, участием Харрисона Форда и очень нарисованной собакой.
6. Калашников
Выход в России: 20 февраля.
Средняя оценка: 7.5
Чем запомнился: вполне неплохо, хоть и не совсем точно рассказанной историей создания АК-47 и игрой Юрия Борисова.
Средняя оценка: 7.5
Чем запомнился: вполне неплохо, хоть и не совсем точно рассказанной историей создания АК-47 и игрой Юрия Борисова.
7. Вперёд
Выход в России: 5 марта.
Средняя оценка: 7.6
Чем запомнился: оригинальным показанным миром и как всегда у Pixar приятными персонажами.
Средняя оценка: 7.6
Чем запомнился: оригинальным показанным миром и как всегда у Pixar приятными персонажами.
8. Человек-невидимка
Выход в России: 5 марта.
Средняя оценка: 6.4
Чем запомнился: крайне необычным концептом, которые в жанре фильмов ужастов появляются крайне редко.
Средняя оценка: 6.4
Чем запомнился: крайне необычным концептом, которые в жанре фильмов ужастов появляются крайне редко.
9. Хэппи-энд
Выход в России: 1 августа.
Средняя оценка: 7.1
Чем запомнился: возвращением возможности посетить кинотеатры, хорошим юмором и игрой главного героя в исполнении Михаила Гомиашвили.
Средняя оценка: 7.1
Чем запомнился: возвращением возможности посетить кинотеатры, хорошим юмором и игрой главного героя в исполнении Михаила Гомиашвили.
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у них со времён Рататуя один и тот же (внешне) персонаж фигурирует в разных мультиках.