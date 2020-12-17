10 лучших фильмов 2020 года

Все эти известные короновирусные проблемы остановили выход фильмов в прокат и, начиная с марта, мы аж до конца августа остались без большого кино. Да и потом опасливые киностудии решили попридержать коней, протестировав почву пунктом №9 этого списка и поняв, что люди не слишком-то охотно ходят в кинотеатры.



Однако кое-что стоящее всё-таки успело выйти, давайте же вспомним что и когда. Маленькое уточнение: мы учли только те удачные картины, которые вышли в России в 2020 году (в мире некоторые представители списка числятся как фильмы 2019 года, но не у нас), и которые мы могли увидеть в кинотеатрах, а не на Netflix и других онлайновых платформах (как например фильмы «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Дьявол всегда здесь» и свежий финчеровский «Манк»).



Итак, поехали порядку выхода фильмов!