Неожиданный конец "змейки" на старой Nokia

Интернет-пользователь, которому удалось пройти до финала этой известной игры, поделился своим удивлением. А началось всё с того, что человеку временно пришлось обходиться кнопочным мобильником, на котором работала "змейка"...
Товарищ оказался довольно упорным и решил пройти игру до конца, чтобы увидеть, что за награду приготовили для него разработчики. Ну, помните, среди советских детей ходил миф о том, что если набрать на электронной "яйцеловке" с Волком из "Ну, погоди!" 1000 очков, то тебе покажут секретный мультик?
Юзер с "нокией" начал тренироваться, гонял змейку практически полгода - и наконец после трех часов беспрерывной игры дошел до финала! Предвкушая, что ждут его, наверное, фанфары, лавровые венки победителя и прочие атрибуты успеха...
Юзер с "нокией" начал тренироваться, гонял змейку практически полгода - и наконец после трех часов беспрерывной игры дошел до финала! Предвкушая, что ждут его, наверное, фанфары, лавровые венки победителя и прочие атрибуты успеха...
В итоге же его ждало одно разочарование и недоумение:
"Когда осталось последнее место для точки, которую нужно съесть, она просто исчезла и выход только один — врезаться в самого себя. Где справедливость?"
Похоже, разработчики той игры не думали, что кто-то сумеет пройти ее полностью, и не позаботились о красивом финале...
"Когда осталось последнее место для точки, которую нужно съесть, она просто исчезла и выход только один — врезаться в самого себя. Где справедливость?"
Похоже, разработчики той игры не думали, что кто-то сумеет пройти ее полностью, и не позаботились о красивом финале...
Впрочем, обиженного юзера тут же утешили
В комментариях написали: "змейка не кошерная у тебя, надо было одну из этих" и показали пример моделей, на которых всё идет как надо.
Кстати, на сайте Reddit еще пару лет назад к такому же итогу пришел другой юзер
"Максимальный балл в игре Snake на старом телефоне Nokia. Корм больше не появляется, поэтому придется просто следовать за собственным хвостом или столкнуться с ним и проиграть", - поделился своим разочарованием интернет-пользователь с ником GeneReddit123.
Впрочем, тут тоже ответили, что ему не повезло заполучить не "оригинальную" версию игры, которая устанавливалась на Nokia 3310. А у приведенного в посте телефона цветной экран, значит это более поздняя модель, и "змейка" на ней стоит непонятной версии...
А знали ли вы, что компьютерная игра Snake (она же "питон", "удав", "змейка" и т.д.) появилась еще в 70-х годах прошлого века? Она точно работала на игровых автоматах Hustle фирмой Gremlin в 1977 году. А погонять змейку на домашнем компьютере могли обладатели ПК TRS-80 в 1979 году. Потом "змейка" прижилась на сотовых телефонах, прежде всего на Nokia. Часто она была единственной предустановленной на устройстве игрой.
И сегодня, когда у Snake имеется множество версий, включая трехмерные, многие фанаты игры не прочь позабавиться со старой версией, которую нынче адаптировали для Android.
Впрочем, тут тоже ответили, что ему не повезло заполучить не "оригинальную" версию игры, которая устанавливалась на Nokia 3310. А у приведенного в посте телефона цветной экран, значит это более поздняя модель, и "змейка" на ней стоит непонятной версии...
А знали ли вы, что компьютерная игра Snake (она же "питон", "удав", "змейка" и т.д.) появилась еще в 70-х годах прошлого века? Она точно работала на игровых автоматах Hustle фирмой Gremlin в 1977 году. А погонять змейку на домашнем компьютере могли обладатели ПК TRS-80 в 1979 году. Потом "змейка" прижилась на сотовых телефонах, прежде всего на Nokia. Часто она была единственной предустановленной на устройстве игрой.
И сегодня, когда у Snake имеется множество версий, включая трехмерные, многие фанаты игры не прочь позабавиться со старой версией, которую нынче адаптировали для Android.
А вот как заканчивалась игра для дошедшего до конца в "СуперМарио"
А вы доходили до финала подобных игр? Как впечатления?
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