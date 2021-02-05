Неожиданный конец "змейки" на старой Nokia

Товарищ оказался довольно упорным и решил пройти игру до конца, чтобы увидеть, что за награду приготовили для него разработчики. Ну, помните, среди советских детей ходил миф о том, что если набрать на электронной "яйцеловке" с Волком из "Ну, погоди!" 1000 очков, то тебе покажут секретный мультик?

Юзер с "нокией" начал тренироваться, гонял змейку практически полгода - и наконец после трех часов беспрерывной игры дошел до финала! Предвкушая, что ждут его, наверное, фанфары, лавровые венки победителя и прочие атрибуты успеха...