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Неожиданный конец "змейки" на старой Nokia

Неожиданный конец "змейки" на старой Nokia (6 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2021 16:34
Сообщество : Игромир
Метки: final   змейка   игра   нокиа   ностальгия   облом   очки   
1677
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Интернет-пользователь, которому удалось пройти до финала этой известной игры, поделился своим удивлением. А началось всё с того, что человеку временно пришлось обходиться кнопочным мобильником, на котором работала "змейка"...

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Метки: final   змейка   игра   нокиа   ностальгия   облом   очки   
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6  комментариев
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94
Masterskoi 45 минут назад
В свое время прошел тетрис... Он у меня тупо упал, и почему то одни квадраты начали падать... ))) вообщем когда дошел, не помню точно, кажись до 999999очков, игра просто началась сначала. Уже со всеми детальками и с медленой скорости. Телефон тогда сфоткать не было, друзья и в школе почти никто не поверил. Ну и фиг с ними главное я знаю как было.
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7k
Cornho 18 минут назад
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7k
Andrei 18 минут назад
Минск, общежитие БГУИР.
Ссылка www.youtube.com
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13k
vikklu 21 минуту назад
В 80-х на станках со стойкой 2Р22 программеры тоже змейку ставили.
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27k
a.fey Полчаса назад
Меня интересует, как эти люди зарабатывают себе на жизнь. Я тоже так хочу.
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4k
ваня панкин 37 минут назад

Ссылка www.youtube.com
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