Муж самоутверждается за мой счет

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Из-за спокойного, неконфликтного характера, многие считали моего будущего мужа - неудачником. Парни с потока смеялись над ним и не понимали, почему я выбрала его. Надо было видеть лицо моего мужа, его смеющиеся глаза, когда я рассказывала, что отшила очередного крутого парня. Они не унимались, продолжали ухаживать за мной, прекратилось это только после того, как мы расписались.Муж и сегодня показывает, как счастлив, что мы вместе. Перед большими событиями покупает мне новые платья, выбирает дорогие украшения. Он явно горд собой, что я выбрала именно его. Когда мы приходим в гости или на корпоративы, он всегда идет с высоко поднятой головой рядом со мной, словно любуется и показывает окружающим, какая я у него хорошая. Мне это приятно.В последнее время стала замечать, что муж не умеет реагировать на хамство окружающих. Оно встречается в обычной жизни часто: в магазине, на кассе, на заправке... При этом мой муж не отвечает ничего тем, кто с ним груб, молчит или игнорирует, зато дома может оторваться на мне. После очередного инцидента, когда он не постоял за себя, дома он накричал на меня за какую-то глупую ошибку.Теперь я задумалась: а не пытался ли муж изначально самоутвердиться за мной счет? Выбрать самую красивую девушку института, чтобы утереть нос тем, кто считал его неудачником? И в итоге отыгрываться на мне за собственные провалы? Может, я правда вышла за жалкого неудачника?