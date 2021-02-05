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Муж самоутверждается за мой счет

Муж самоутверждается за мой счет (1 фото)

Автор:
05 февраля 2021 15:43
Сообщество : Истории из жизни
Метки: жиза   жизненно   истории   истории из жизни   муж и жена   отношения   психология   
3108
1
Отношения с будущим мужем завязались еще в институте. Он всегда был застенчивым, скромным, интеллигентным. Этим и привлек меня. На фоне сверстников он казался мне более надежным и верным.

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Метки: жиза   жизненно   истории   истории из жизни   муж и жена   отношения   психология   
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16  комментариев
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1k
valns 2 часа назад
Ну для историй в стиле speedinfo есть совсем другие сайты
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267
Борис Колесниченко Минуту назад
Кричит на тебя, а на других нет потому что ты "своя", если начнет кричать на продавщицу или соседку - значит у тебя появилась новая проблема. А почему кричит - это уже ваши половые трудности.
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1k
WithU 11 минут назад
Откуда у жалкого неудачника деньги на новые платья и дорогие украшения ?
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5k
mr.Poher 23 минуты назад
Жаль, что ему не хватило умную выбрать.
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217
vasilykopkov 23 минуты назад
Зовите кота с лампой...
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1k
Сложные Щи Полчаса назад
"Выбрать самую красивую....." И самую скромную, судя по всему
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−66
vova old Полчаса назад
в моё время у бабушек была такая пословица: замужняя женщина нужна всем разведённая никому. так и тут впечатление что выстраивается очередь богатых красивых на деле даже перепехон найти трудно будет так что вперёд и с песней.
статистически у современной женщины в Мегаполисе шанс выйти замуж один раз за всю жизнь 56% или если хотите 0,56 мужичка. мы можем сочувствовать даме Хотя надели скорее всего Она получила ставку на 10 руб. больше чем муж Вот её и несёт. но реально на Вот либо то что есть либо ничего
Выбрать самую красивую девушку института, чтобы утереть нос тем, кто считал его неудачником?

страшно даже представить что творится в голове у дамы которая считает себя самой красивой девушкой институт. скорее всего Тот ещё крокодил точки настоящих красивых девушек это не очень волнует
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 39 минут назад
"Выбрать самую красивую девушку института"
Её личное мнение?
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2k
Raf 44 минуты назад
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5k
Игорь 45 минут назад
Что это было?
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7k
Alexander Час назад
Иллюстрация к присказке: Хорошая мысля приходит опосля...
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2k
Александр Час назад
Шо, ОПЯТЬ?!
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70k
Смешная собачка. Час назад
Понятно , опять сисек не покажут..
Если по честному мало информации..
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14k
Егор 2 часа назад
А сисек не будет?
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3k
Maikie Егор 24 минуты назад
Даже сиськами эту историю не спасти...
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4k
ваня панкин 2 часа назад
новый уровень без лампы...

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