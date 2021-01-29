К такому жизнь меня не готовила: 16 фотографий невест из Азии

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Свадьба — особенный день, и многие невесты мечтают выглядеть на ней словно принцессы, ведь всё внимание гостей приковано к ним.



Сегодня мы покажем вам работы визажиста и владелицы свадебного агентства из Индонезии. Деви Парамита превращается девушек не просто в принцесс, а в самых настоящих королев. Убедитесь сами!