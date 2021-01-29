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К такому жизнь меня не готовила: 16 фотографий невест из Азии

К такому жизнь меня не готовила: 16 фотографий невест из Азии (17 фото)

Автор:
29 января 2021 08:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: Мэйк-ап   азия   девушки   до и после   красоты   макияж   невеста   
3457
17
В разных частях Азии, люди достигли совершенно нового уровня творчества в сфере создания красоты.
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Метки: Мэйк-ап   азия   девушки   до и после   красоты   макияж   невеста   
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22  комментария
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10k
alexis 2 часа назад
Подозреваю, это не самый большой сюрприз.
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Владимир 7 минут назад
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8k
Dmitry 11 минут назад
Как это было:
Как это было:
Как это было:
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18
Евгений Цымбалюк 12 минут назад
Ведьмы, это не законно)
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1k
German 24 минуты назад
Rotband ?
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621
Derzkiy_xAxAlb Полчаса назад
Ё-ма ЁЁ ! Ну и рожи ! Половина из них наверняка мужики.
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993
Владимир Полчаса назад
Штукатурка преображает.
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7k
Андрей Ма-С Полчаса назад
многие невесты без грима всего лишь усыпаны прыщами))) начнут нормальную половую жизнь и все у них исправится и без грима.
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738
АлексЮстасу Полчаса назад
К такому жизнь меня не готовила: 16 фотографий невест из Азии
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31k
Опаньки 38 минут назад
это вообще законно?
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137
Егор Ядрин 43 минуты назад
Маленькие дети ни за что на свете
Не ходите в Азию гулять!
В Азии акулы в Азии гориллы
В Азии большие крокодилы
Будут вас кусать бить и обижать
Не ходите дети дети в Азию гулять
В Азии разбойник в Азии злодей
В Азии ужасный Бармалей!
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16k
Злобный Члегр 47 минут назад
Шайтан!!! Зжеч ведьму!
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2k
MajorSubmariner 56 минут назад
Некоторые и после визажиста, мяхкагаваря, "не торт".
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27k
a.fey Час назад
Посмотрел... Понял, что это фигня. Проблема, если в первую брачную ночь молодой муж находит у жены член.
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6k
Ivan Час назад
Или так.
Или так.
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636
Дмитрий Час назад
Что у них с еб...лом не спрашиваю, но что у них всех с кожей на морде лица?
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59k
Доктор Джонс Дмитрий 54 минуты назад
Чего-то все прыщавые...
Ссылка www.youtube.com
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6k
Doomer Час назад
"После свадьбы пришли домой, она парик сняла, ресницы отстегнула, штукатурку смыла, он глянул и повесился".
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2k
* You All 2 часа назад
прям представляю себе утро после брачной ночи,как в анекдоте...
утро,крик на весь дом:
- мама,мама,у меня какой-то монстр в постели!?
- сам такую из клуба привёл!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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7k
Кенвуд 2 часа назад
Так можно просто маску венецианскую натянуть.
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