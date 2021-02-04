Подборка прикольных и интересных фотографий.
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Попам и богатым. Попы прислуживают богатым, а богатые строт попам храмы. И всем хорошо.
"здравствуйте, у вас доллары есть?
есть по 10 руб
что то дешево, это какой банк?
это не банк - это типография"