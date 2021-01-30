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Веселые записки участника антарктической экспедиции

Веселые записки участника антарктической экспедиции (24 фото)

Автор:
30 января 2021 11:05
Сообщество : Юмор
Метки: Антарктика   Юмор   записки   круто   отец полярник   фото   экспедиция   
496
24
Полярник создал в твитетре тред, в котором делится своими впечатлениями из весьма экзотической точки мира.
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Метки: Антарктика   Юмор   записки   круто   отец полярник   фото   экспедиция   
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14k
Андрей Донченко 16 минут назад
Напомнило "Новичок в Антарктиде" Владимира Санина.
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28k
семён 17 минут назад
Белого медведя он будет ждать доооолго...
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783
Oldman 17 минут назад
Прочитал с интересом, "плюс"
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