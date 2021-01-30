Веселые записки участника антарктической экспедиции

Полярник создал в твитетре тред, в котором делится своими впечатлениями из весьма экзотической точки мира.
Даже в Антарктиде есть место юмору и находится время, чтобы разместить в соцсетях свои нетривиальные записки.
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