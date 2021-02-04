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СкАтина

СкАтина (2 фото)

Автор:
04 февраля 2021 11:54
Метки: СкАтина   дача   кот   
1258
2
Через неделю после нас, вернулись последним катером с дачи соседи. И вернулись они без своего кота. Огромного, серого бандита без правого уха. Всё лето мы с ним воевали на даче. То он воровал у меня еду со стола, то копался в огороде. Короче говоря, привык я к нему. И когда увидел пару вернувшуюся без серого, то страшно расстроился и попросил жену пойти и безо всяких околичностей спросить, куда делся их кот.

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Метки: СкАтина   дача   кот   
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18  комментариев
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9k
Kostick 5 часов назад
живут в епенях, и расплачиваются баксами? что за бред? не говоря о прочих нестыковках пейсателя.
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21k
Vazari 3 часа назад
Любопытно, а где этот огромный соседский кот зимовал в предыдущие годы?
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6k
Lev Asriev 3 часа назад
По сути, рассказ неплохой, но если бы каждый раз, когда его постят на фишках, мне давали бы доллар, то я бы, я быы, Я быыы
По сути, рассказ неплохой, но если бы каждый раз, когда его постят на фишках, мне давали бы доллар, то я бы, я быы, Я быыы
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28k
LEPA 4 часа назад
Всё правильно Ваня! В новый год со старыми баянами.)))
Всё правильно Ваня! В новый год со старыми баянами.)))
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4k
ваня панкин LEPA 2 часа назад
ну-у-у было же уже...
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3k
Тамара 5 часов назад
Какая разница - реальная история или выдумка?

Просто не бросайте своих. Вот о чем речь.
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605
Ловите наркомана! 5 часов назад
Меня терзают смутные сомнения.
Мне кажется, что я уже это читал на фишках
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KiploksAKS Ловите наркомана! 5 часов назад
И не один раз. И что с того?
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