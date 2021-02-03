8 удивительных бытовых устройств из СССР. Индикатор мокрых пеленок и аналоговый ПК

Жившие и выросшие в Советском Союзе люди помнят, насколько разительно отличался тогда быт от сегодняшнего и от того, как жили в то время граждане капиталистических стран.
О таких вещах, как посудомоечная машина или микроволновая печь мы узнавали только из кино.
Тем не менее, некоторые оригинальные электронные приборы все же скрашивали советский быт.
О таких вещах, как посудомоечная машина или микроволновая печь мы узнавали только из кино.
Тем не менее, некоторые оригинальные электронные приборы все же скрашивали советский быт.
1.
Ионизатор «Рига»
Рекламный слоган устройства гласил – «Под рижскими соснами…у себя дома!». Всем гражданам, которым не удалось съездить в отпуск на Рижское взморье или которые тосковали по прибалтийскому воздуху, предлагалось купить и установить у себя на письменном столе этот компактный ионизатор. Производился он с 1975 года Рижским заводом полупроводниковых приборов и стоил 10,5 рублей.
Рекламный слоган устройства гласил – «Под рижскими соснами…у себя дома!». Всем гражданам, которым не удалось съездить в отпуск на Рижское взморье или которые тосковали по прибалтийскому воздуху, предлагалось купить и установить у себя на письменном столе этот компактный ионизатор. Производился он с 1975 года Рижским заводом полупроводниковых приборов и стоил 10,5 рублей.
2.
Аналоговый компьютер «АВК-6»
В то время, как во всем мире в быт стремительно входили персональные компьютеры, в Советском Союзе появился «Наш ответ Чемберлену».
Данное устройство также представляло собой персональный компьютер, только…аналоговый.
И если против аналогового звука мы и сегодня ничего не имеем против, то этот аппарат вызывает изумление.
Правда, Киевский радиозавод, выпускавший АВК-6 с 1987 года, позиционировал его как средство автоматизации исследовательской деятельности, играть на нем в Тетрис было нельзя.
В то время, как во всем мире в быт стремительно входили персональные компьютеры, в Советском Союзе появился «Наш ответ Чемберлену».
Данное устройство также представляло собой персональный компьютер, только…аналоговый.
И если против аналогового звука мы и сегодня ничего не имеем против, то этот аппарат вызывает изумление.
Правда, Киевский радиозавод, выпускавший АВК-6 с 1987 года, позиционировал его как средство автоматизации исследовательской деятельности, играть на нем в Тетрис было нельзя.
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3.
Электронная игра «Береговая охрана»
А вот это устройство предназначалось именно для игр.
Как следует из названия, задача играющего была отбивать нападение захватчиков на советскую береговую линию.
Выпускалась она с 1988 года и стоила весьма недешево – 30 рублей, хотя если вспомнить, что за один сеанс игры в автоматах типа «Морской бой» нужно было отдать 15 копеек, то итоговая экономия получалась неплохая.
А вот это устройство предназначалось именно для игр.
Как следует из названия, задача играющего была отбивать нападение захватчиков на советскую береговую линию.
Выпускалась она с 1988 года и стоила весьма недешево – 30 рублей, хотя если вспомнить, что за один сеанс игры в автоматах типа «Морской бой» нужно было отдать 15 копеек, то итоговая экономия получалась неплохая.
4.
Часы-программатор «Электроника 21-10»
Предвестник грядущих перемен, данные электронные настольные часы выпускались с 1991 года Бориспольским заводом «Прометей».
К ним подключались до трех маломощных устройств, которые программатор включал или выключал по установленным программам.
С помощью часов пользователь мог записать до шестнадцати программ на конкретный день недели или просто на каждый день.
На дисплее отображались информация о включенных устройствах, а также время и день недели.
Предвестник грядущих перемен, данные электронные настольные часы выпускались с 1991 года Бориспольским заводом «Прометей».
К ним подключались до трех маломощных устройств, которые программатор включал или выключал по установленным программам.
С помощью часов пользователь мог записать до шестнадцати программ на конкретный день недели или просто на каждый день.
На дисплее отображались информация о включенных устройствах, а также время и день недели.
5.
Детский телеграф
Данный набор, выпускавшийся с 1979 года, предназначался для изучения детьми телеграфной азбуки методом как самостоятельного прослушивания, так и путем двухсторонней связи между двумя аппаратами, соединявшимися между собой трехпроводной линией.
Данный набор, выпускавшийся с 1979 года, предназначался для изучения детьми телеграфной азбуки методом как самостоятельного прослушивания, так и путем двухсторонней связи между двумя аппаратами, соединявшимися между собой трехпроводной линией.
6.
Индикатор мокрых пеленок «Светлячок»
Сегодняшним мамам и папам, избавленным от пеленок благодаря памперсам, сложно оценить всю красоту задумки создателей этого устройства.
Однако для советских времен гаджет был весьма актуальным, хотя им мало кто пользовался.
Данная конкретная модель выпускалась с 1970 года Киевским заводом полупроводниковых приборов, и работала за счет помещения под тело ребенка в коляске датчика, при намокании которого на выносном индикаторе загоралась красная лампочка.
Сегодняшним мамам и папам, избавленным от пеленок благодаря памперсам, сложно оценить всю красоту задумки создателей этого устройства.
Однако для советских времен гаджет был весьма актуальным, хотя им мало кто пользовался.
Данная конкретная модель выпускалась с 1970 года Киевским заводом полупроводниковых приборов, и работала за счет помещения под тело ребенка в коляске датчика, при намокании которого на выносном индикаторе загоралась красная лампочка.
7.
«Телетаймер»
Название этого устройства, в принципе, точно описывает его основное предназначение – то есть отключение телевизора или другого бытового прибора в заранее установленное время.
И если функция электронных часов в нем абсолютно естественна, то размещенная сверху настольная лампа выглядит немного странно. Производился этот необычный аппарат с 1989 года.
Название этого устройства, в принципе, точно описывает его основное предназначение – то есть отключение телевизора или другого бытового прибора в заранее установленное время.
И если функция электронных часов в нем абсолютно естественна, то размещенная сверху настольная лампа выглядит немного странно. Производился этот необычный аппарат с 1989 года.
8.
Звуковой процессор «Диптон»
Правильное наименование данной разновидности аппаратуры – «устройство объемного звучания».
Выпускалось оно с 1979 года Львовским производственным объединением им. Ленина, однако никакого отношения к многоканальному звуку не имело.
Его предназначение – придавать дополнительный объем монофоническим и стереозаписям за счет фазового сдвига.
Также при помощи устройства можно было регулировать громкость и тембры в каждом канале. Стоила такая коробочка 50 рублей.
Правильное наименование данной разновидности аппаратуры – «устройство объемного звучания».
Выпускалось оно с 1979 года Львовским производственным объединением им. Ленина, однако никакого отношения к многоканальному звуку не имело.
Его предназначение – придавать дополнительный объем монофоническим и стереозаписям за счет фазового сдвига.
Также при помощи устройства можно было регулировать громкость и тембры в каждом канале. Стоила такая коробочка 50 рублей.
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Удобно, утром вместо будильника свет включался и радиоприемник, потом чайничек через минут 15.
Главное воду не забывать налить
Аналоговые использовали в университетах для наглядной демонстрации физической сущности некоторых процессов. Чтобы студенты понимали что дифференциальные уравнения - не абстрактная фигня, а нужная в практической науке вещь.
Ну и про устройство расширения стереобазы ,которое у СССР выкупила япония (ну тупые)