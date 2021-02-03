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8 удивительных бытовых устройств из СССР. Индикатор мокрых пеленок и аналоговый ПК

8 удивительных бытовых устройств из СССР. Индикатор мокрых пеленок и аналоговый ПК (8 фото)

Автор:
03 февраля 2021 20:29
Метки: СССР   Фотографии.   бытовые приборы   интересно   история   
1739
8
Жившие и выросшие в Советском Союзе люди помнят, насколько разительно отличался тогда быт от сегодняшнего и от того, как жили в то время граждане капиталистических стран.
О таких вещах, как посудомоечная машина или микроволновая печь мы узнавали только из кино.
Тем не менее, некоторые оригинальные электронные приборы все же скрашивали советский быт.
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Метки: СССР   Фотографии.   бытовые приборы   интересно   история   
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496
zodiak 11 часов назад
у меня такой был конструктор- можно было без пайки собирать рабочие элетронные схемы- приемники- звуковые генераторы- и даже радиостанцию небольшой мощности

у меня такой был конструктор- можно было без пайки собирать рабочие элетронные схемы- приемники- звуковые генераторы- и даже радиостанцию небольшой мощности
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1k
Albigoec 9 минут назад
Мужики, кто-нибудь сделайте пост о умном доме Сфинкс из СССР. У меня времени нет(
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−11
rCzGDVFzqvyMefKjildjPiOGyVLGdq4N 3 часа назад
ЩА СОВКОДРОЧЕРЫ И ПАТРИОТЫ -ЗАЛУПУТИНСКИЕ НЕДОУМКИ ОБКОНЧАЮТСЯ ...
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rCzGDVFzqvyMefKjildjPiOGyVLGdq4N 3 часа назад
КАКАЯ ХНЯ...
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9k
Bill 11 часов назад
А вот часы-программатор «Электроника 21-10» - реально полезная вещь. Особенно с наступлением бандитских 90-х. На нем люди программировали включения домашних лампочек, чтобы отпугивать воров.
А вот часы-программатор «Электроника 21-10» - реально полезная вещь. Особенно с наступлением бандитских 90-х. На нем люди программировали включения домашних лампочек, чтобы отпугивать воров.
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228
Joe Bill 10 часов назад
Был такой - очень полезная вещь. Подключал лампу настольную и радиоаппаратуру - утром включалось и будило... )))
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79k
Taras Kozalupko Bill 9 часов назад
У меня вот такие были - там в комплекте переходник к розетке на тиристорах - чайник можно было включать.
Удобно, утром вместо будильника свет включался и радиоприемник, потом чайничек через минут 15.
Главное воду не забывать налить

У меня вот такие были - там в комплекте переходник к розетке на тиристорах - чайник можно было включать. Удобно, утром вместо будильника свет включался и радиоприемник, потом чайничек через минут 15. Главное воду не забывать налить
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−11
rCzGDVFzqvyMefKjildjPiOGyVLGdq4N Taras Kozalupko 3 часа назад
ДАЖЕ SD КАРТА ВСТАВЛЯЛАСЬ ...
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921
Kruma Bill 2 часа назад
в 90х я на таком учился программировать :))
в 90х я на таком учился программировать :))
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9k
Bill 11 часов назад
Аналоговый компьютер «АВК-6» не был «нашим ответом Чемберлену». В 1987г в СССР уже была чертова туча своих и чужих компьютеров.
Аналоговые использовали в университетах для наглядной демонстрации физической сущности некоторых процессов. Чтобы студенты понимали что дифференциальные уравнения - не абстрактная фигня, а нужная в практической науке вещь.
Аналоговый компьютер «АВК-6» не был «нашим ответом Чемберлену». В 1987г в СССР уже была чертова туча своих и чужих компьютеров. Аналоговые использовали в университетах для наглядной демонстрации физической сущности некоторых процессов. Чтобы студенты понимали что дифференциальные уравнения - не абстрактная фигня, а нужная в практической науке вещь.
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1k
DrKlizmi 11 часов назад
Аналоговый компьютер АВК-6 с 1987 года? Дебил,я с друзьями в 1988-ом учась в седьмом классе сельской школы учился писать 8-ми битные игры на БК 0010(да,не суперкомпьютер) в школьном компьютерном классе. Через пару лет нам поставили ещё один класс-уже на Корветах. И да,примерно в те же времена в Союзе уже начали выпускать IBM-совместимые ЕС 1840 и ЕС 1841(кто в курсе тот поймёт).
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921
Kruma DrKlizmi 2 часа назад
ес никогда небыли IBM совместимыми потому и померли. я когда учился в начале 90х у нас стоял 1 клас ЕСки втрой Искры 1086(если память не изменяет) так вот искры были совместимы а ески нет. это я не докопался просто вспоминаю :))))
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1k
DrKlizmi Kruma Час назад
Ну,насколько я помню, ЕС означало-"единая система", и назвали их так именно потому,что они были совместимы с IBM. Да и хрен с ними,главное что были, а то нам тут втирают что мы в каменном веке жили.
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921
Kruma DrKlizmi Час назад
ага, если бы не тот каменный век ))) как мы вообще выросли ;)
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7k
Прохожий3 11 часов назад
Программатор у меня был - игрушка. По назначению и не использовал особо. Слишком маломощный. Даже телевизор не подключишь, чтобы выключал в нужное время.
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368
Чудак Прохожий3 11 часов назад
Если про Электронику 21-10, то он у меня до сих пор стоит и исправно работает. За телек не скажу, а всякие радиопримочки выдерживал. Ватт по 600 бывало. Покупал еще в 1991 году в Евпатории, пока в армии служил. Блин, 30 лет проработали, вот и ругай после этого советскую электронику).
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7k
Прохожий3 Чудак 8 часов назад
К качеству нареканий не было. Мощность там по паспорту по-моему до 300 ватт. Сначала поигрался, а потом просто как часы стояли - будильник мне проще на наручных часах было ставить, а родители не стали разбираться как выставлять будильник. Так и стояли как часы, пока кому-то не отдали. А для своего времени прикольная игрушка была))
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28k
bgv 11 часов назад
очередной пост серого школьника.
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3k
Свирепый Бамбр bgv 11 часов назад
Ты не прав. Я с ним общался. Он не школьник, он старый маразматик.
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28k
bgv Свирепый Бамбр 11 часов назад
был бы старый, знал, что такое аналоговый компьютер и зачем он нужен.
Ну и про устройство расширения стереобазы ,которое у СССР выкупила япония (ну тупые)
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