8 удивительных бытовых устройств из СССР. Индикатор мокрых пеленок и аналоговый ПК

2.

Аналоговый компьютер «АВК-6»

В то время, как во всем мире в быт стремительно входили персональные компьютеры, в Советском Союзе появился «Наш ответ Чемберлену».

Данное устройство также представляло собой персональный компьютер, только…аналоговый.

И если против аналогового звука мы и сегодня ничего не имеем против, то этот аппарат вызывает изумление.

Правда, Киевский радиозавод, выпускавший АВК-6 с 1987 года, позиционировал его как средство автоматизации исследовательской деятельности, играть на нем в Тетрис было нельзя.